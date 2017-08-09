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Иновационная школа жены Грефа
8.08.2017
В столичном районе Хорошево-Мневники отмечено очередное противостояние жителей с застройщиками. Здесь развернулась крупная стройка: рабочие вырубают деревья, эвакуируют припаркованные автомобили, на что по закону не имеют права. Таким способом расширяется инновационная школа, принадлежащая Яне Греф. Эта женщина формально состоит в браке с главой Сбербанка Германом Грефом.

Атака Яны Греф продолжается уже вторую неделю, возмущаются окрестные жители. По их словам, стройка ведется без документации и конкурса. Прибывшая на место полиция выяснила, что разрешение на работу есть только у одного человека из 20-ти занятых на строительстве.

Конкурс на проведение работ объявлен департаментом Москвы по конкурентной политике только 1 августа, причем уже на 2 августа были назначены публичные слушания по согласованию проекта с жителями. Однако никаких слушаний с участием местного населения проведено так и не было, а вместо обсуждения в 75-й квартал прибыли дорожные рабочие и большегрузная техника. В результате нормально жить на территории района стало невозможно, сообщают СМИ.

Земля под проектом входит в кадастровую стоимость домов, в которых проживают москвичи. Дороги в планах развития районной инфраструктуры нет. Жители выходит на улицы, организуют живые щиты против проезда дорожной техники и блокируют проезд своими личными автомобилями. При этом, и управа, и префектура пытаются не комментировать протесты.
Инвестором реконструкции квартала и заказчиком проекта планировки дороги выступает компания "Крост" Алексея Добашина.  Прокладкой дороги занимается департамент строительства Москвы (руководитель — Андрей Бочкарев).
 
Все для потомков Грефов
 
Дорогу строят к инновационной школе. Как образом Яна Греф ее открыла – история умалчивает. Можно предположить, что здесь явно не обошлось без ресурсов мужа. Сама Греф уверяет, что проект придумала сама.

Попасть в школу не так и просто, перед поступлением специальные собеседования и тесты проходят не только дети, но и их родители. В школу Яна Греф определила обеих дочерей, а также внука Германа Грефа.

За каждый месяц обучения в гимназии родителям детей приходится отдавать до 50 тыс рублей. Это позволяет воспитывать потомков главы Сбербанка в однородной социальной среде.
 
Неоднозначная карьера бизнесвумен Греф
 
Бизнес Яны Греф тесто связан с ресурсами супруга. В мае 2004 года она вместе с предыдущей женой вице-премьера Дмитрия Козака Людмилой и женой депутата Госдумы Владимира Плигина Ниной основали ООО «Студия подарков ЛЛП» (основной вид деятельности – розничная торговля аксессуарами). Вероятно, бизнес не сложился, потому что уже в 2006 году компания была ликвидирована.

Вместо нее появилась компания "Дар.ру", которая занялась "розничной торговлей произведениями искусства в художественных галереях". Партнером супруги Грефа стал вице-президент по корпоративной собственности ОАО "Ситроникс" Олег Щербаков.

Имя Яны Греф среди галеристов и искусствоведов до сих пор малоизвестно. Но «Ситроникс» Владимира Евтушенкова, вдруг стал выигравать практически все тендеры, которые проводил Сбербанк. Одно только получение право на изготовление банковских карт крупнейшей кредитной организации страны могло обеспечить госпожу Греф до конца жизни.
 
Пышная и скандальная свадьба
 
Бракосочетание Яне и Германа Грефов прошло в Тронном зале Петродворца. После церемонии было традиционное катание на дорогих машинах, их набралось не мене десятка. Кортеж Грефов спровоцировал пробки, поэтом супруги и их гости пересели на катер, на котором возили президента страны во время празднования 300-летия Санкт-Петербурга. Праздник кончился банкетом в одной из президентских резиденций.

Свадьба стала даже предметом обсуждения в Государственной Думе. Больше всего вопросов адресовалось Вадиму Знаменову – генеральному директору Петергофа. В свое оправдание он заявил, что давно лично знаком с теперешним руководителем Сбербанка и просто хотел оказать ему небольшую услугу.

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