Ураган Ирма разрушил виллу Абрамовича

Любимый остров Романа Абрамовича Сен-Барт (Сен-Бартелеми), где находится вилла олигарха, оказался «снесен» страшным ураганом Ирма. Речь может идти о многочисленных жертвах: сегодня кабмин Франции собрался на экстренное заседание, после которого стало ясно: дело очень плохо. На Сен-Бартелеми и Сен-Мартене нет электричества, новости оттуда фактически не поступают.





Анник Жирардэн, министр по делам Заморских территорий, выступая на экстренном заседании кабмина Франции, заявила, что ураган Ирма нанес очень значительные убытки островам Сен-Бартелеми и Сен-Мартен. Информации, по признанию министра, на данный момент «еще очень мало». Телефонная связь прервалась, электричество полностью отключилось электростанция Сен-Бартелеми выведена из строя). Истинный масштаб катастрофы будет понятен лишь позже.





Скорость ветра достигала 244 километров в час, с порывами до 300 метров. Метеостанции на Сен-Бартелеми и Сен-Мартене попросту перестали работать. Волны достигали высоты в 12 метров.





Сен-Бартелеми называют «островом миллионеров»: это излюбленное место отдыха богачей на Карибах. Там бывает Роман Абрамович, он купил на острове участок еще в 2009 году, там находится его вилла и часто стоит его яхта. В окружении Абрамовича информагентствам подтвердили, что вилла оказалась на пути урагана (по некоторым данным, здание оценивается в 50 млн долларов).



