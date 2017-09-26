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Почему рухнул RAMP
26.09.2017
В начале июня 2017 года пользователи заметили перебои в работе Russian Anonymous Marketplace — крупнейшего русскоязычного даркнет-маркета психоактивных веществ. Сначала перестали работать «моментальные магазины» — основной инструмент розничной покупки наркотиков — затем, через две недели, и сам форум. С тех пор сайт остается полностью недоступным.

Администраторы площадки так и не назвали настоящую причину ее закрытия, дав пищу конспирологическим домыслам пользователей. Наиболее популярны на сегодняшний день две гипотезы: первая — о совместной операции правоохранительных органов и конкурирующей площадки HYDRA, вторая — о побеге создателей RAMP с биткойнами, застрявшими в кошельках пользователей «моментальных магазинов». Подстегивало фантазию пользователей и молчание полиции — если МВД действительно каким-то образом удалось уничтожить крупнейший нелегальный рынок, то почему пресс-служба министерства не отчиталась об этом?

Молчание было нарушено лишь 19 сентября, но не через пресс-службу ведомства: сначала депутат Госдумы Антон Горелкин выложил в фейсбуке ответ замминистра внутренних дел Михаила Ваничкина на свой запрос, а затем, спустя час, на ТАСС вышла новость с заголовком «МВД сообщило о ликвидации крупнейшего интернет-магазина наркотиков». Депутат спрашивал, какие меры министерство предпринимает против распространения наркотиков в интернете. «В результате проведенных мероприятий в июле 2017 года прекращена деятельность крупнейшей в русскоязычном сегменте TOR торговой площадки RAMP (Russian anonymous marketplace)», — говорилось в ответном письме.

Подробности «мероприятий» в документе не раскрывались — в ведомстве лишь отмечали, что оно «реализует комплекс мер, направленный на выявление и пресечение деятельности участников преступных группировок, занимающихся распространением синтетических наркотиков, сильнодействующих веществ, прекурсоров и кокаина бесконтактным способом при помощи сети интернет». Тогда же Ваничкин огласил и цифры по первому полугодию 2017 года: согласно его ответу, за этот период МВД «пресекло деятельность» 1 345 «интернет-ресурсов, посредством которых осуществлялась торговля наркотиками». Что имелось в виду под «интернет-ресурсами» — «моментальные магазины» на RAMP, менее популярные русскоязычные даркнет-форумы или телеграм-боты, в ведомстве не уточнили.

В тот же день «Медиазона» направила в МВД запрос с просьбой раскрыть подробности «проведенных мероприятий», приведших к закрытию RAMP: уточнить, добилось ли этого ведомство физическим уничтожением серверов, задержанием администраторов площадки или каким-то другим способом, а в случае, если задержанные действительно есть — назвать их имена и статьи УК, по которым им предъявлены обвинения.

Ответ пришел спустя три дня (позже он же был опубликован на сайте МВД). В отличие от ответа на запрос Ваничкина, в нем говорилось, что в результате «комплекса оперативно-розыскных мероприятий» ведомством была пресечена «деятельность ряда организованных групп, осуществлявших сбыт наркотиков с использованием торговой интернет-площадки RAMP» — то есть не всего маркета, а лишь нескольких магазинов.

Во-первых, следует из ответа, в марте 2017 года сотрудники управления наркоконтроля задержали двоих россиян, получивших посылку, которая шла из Бельгии через аэропорт Шереметьево — в ней было 5,551 килограмма MDMA. В МВД утверждают, что подозреваемые собирались реализовать наркотик через RAMP-магазины с названиями LAMBO и «Ламборджини».

Во-вторых, в ответе МВД отчитывалось о «разоблачении» и «пресечении деятельности» «межрегиональной организованной группы», состоявшей из работников RAMP-магазина под названием AS. Для этого полицейским из Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленинградской области понадобилось шесть дней — с 27 июля по 1 августа. Подробности спецоперации ведомство не раскрывает, однако называет ее результаты: изъятие 1,99 килограмма амфетамина и 615 фрагментов бумаги, пропитанной LSD, задержание двух участников группировки и возбуждение дела по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК (покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере).

Как гласит ответ министерства, уже после этого, 2 августа, сотрудники красногорского антинаркотического отдела задержали еще одного работника московского звена магазина. При себе у него были обнаружены 148 граммов амфетамина, а по месту жительства найдено свыше 10 тысяч марок с LSD. В ведомстве отмечают, что, получив наркотики из Петербурга, он должен был расфасовать их на мелкие партии и распространить через закладки в Москве и Подмосковье. Несмотря на это, следует из документа, заводить дело по статье о покушении на сбыт наркотиков на работника AS не стали, ограничившись менее тяжкой статьей о незаконном хранении в крупном размере (часть 2 статьи 228), предусматривающей до 10 лет лишения свободы.
14 августа на севере Москвы был задержан еще один сотрудник магазина. В ходе досмотра у него изъяли 300 марок и 2,98 грамма мефедрона, квалифицировав его действия по статье о покушении на сбыт в крупном размере (часть 3 статьи 30, пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК). Затем, «в ходе дальнейшего документирования противоправной деятельности наркогруппировки», 29 августа были задержаны два «кладовщика» того же магазина. При обыске у них изъяли 190 граммов амфетамина и 221 грамм «метамфетамина (первитина)»; дело завели по той же статье.

Таким образом, в ответ на просьбу рассказать о роли МВД в закрытии RAMP — площадки, на которой работали сотни нелегальных магазинов — ведомство отчитались о работе, проделанной лишь по трем из них. При этом ни одному из опрошенных «Медиазоной» пользователей закрытой площадки такие названия — AS, LAMBO и «Ламборджини» — не известны. Нет магазинов с похожими названиями и на площадке HYDRA, куда после закрытия «переехали» многие продавцы с RAMP.

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