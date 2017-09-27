Рекордная взятка в истории Минобороны

Начальника отдела техобеспечения продовольственного управления Минобороны полковника Александра Вакулина обвиняют в получении взятки на сумму 368 млн руб. за то, что он способствовал заключению контрактов на приобретение кухонь, пекарен, цистерн и прочей спецтехники, а также за общее покровительство, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на судебные документы и информированные источники.





Эту сумму газета называет рекордной в истории военного ведомства.





Вакулина, по данным издания, обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), суд отправил его под арест до 29 октября.





На полковника следственная группа вышла в ходе расследования поставок, совершенных по контрактам Минобороны с ООО «Профбизнес» из Санкт-Петербурга. Кроме того, петербургское управление антимонопольной службы выявило картельный сговор при заключении контрактов с Минобороны на сумму 2,2 млрд руб. со стороны «Профбизнеса», а также ООО «ТД «Спецтехмаш» и ООО «ТД «Стиллаг».





Некоторые контракты стали поводом для уголовного расследования, пишет газета. 30 марта в Санкт-Петербурге следователи ГСУ СКР возбудили уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого задержали нескольких человек, в том числе одного из руководителей «Профбизнеса» Алексея Калитина. Позже расследование передали в Москву.



