Друзья купили Путину яхту "Шеллест"

О том, что у друзей Путина есть огромная НКО известно давно. Для чего (и для кого) их используют? Об этом можно догадаться, если присмотреться к одному из этих НП – «Возрождение морских традиций».





В отчете «Возрождения» за 2015 год упомянуто, что некие иностранцы передали этому НП «катер «Шеллест». С двумя буквами «л». Вообще-то «катер «Шелест» – это небольшая моторная лодка-амфибия на воздушной подушке. Но оказалось, что такое серьезное партнерство ни на мелкие амфибии не разменивается, ни лишних букв на ветер не бросает. Как выяснил активист движения «Солидарность» Михаил Маглов, речь идет о мегаяхте «Шеллест» с позывным UBAO8, которая в начале сентября бросила якорь в сочинском порту.





В Российском морском регистре судоходства сказано, что «Шеллестом» действительно владеет «Возрождение морских традиций» (других судов у этого НП пока нет).





Спустили яхту на воду 15 июня 2015 года в Италии, на знаменитой верфи Sanlorenzo. Модель 46Steel – первая стальная мегаяхта Sanlorenzo. Дизайн – от легендарного Франческо Пашковски. Длина – 46 метров, ширина – около девяти. Вмещает 10 пассажиров, 9 членов экипажа. Три палубы и пять кают, включая люкс. На сайте производителя ее комфорт назван «бескомпромиссным».





Поначалу яхта была приписана к порту Кингстаун и плавала под флагом Сент-Винсента и Гренадин, но уже с сентября 15-го года перешла в российский реестр и появилась в бухте Геленджика. С тех пор ее и можно увидеть то в Геленджике, то в Сочи, а еще чаще – где-нибудь между ними, в районе Дивноморского и Прасковеевки, где расположен так называемый дворец Путина.





Шелест денег из Прасковеевки





И кто же в конечном счете владеет этой посудиной за полтора миллиарда рублей?





По данным ЕГРЮЛ, номинальными учредителями НП «Возрождение морских традиций» указаны Дмитрий Мансуров, близкий к другу Путина Юрию Ковальчуку, и Павел Зайцев, связанный как еще с одним другом Путина, Геннадием Тимченко, так и со сватом президента Николаем Шамаловым (он же – бывший владелец «дворца Путина» в Прасковеевке). Руководит партнерством Денис Разгуляев, ранее представлявший бизнес-интересы нескольких членов путинского дачного кооператива «Озеро».





Но в чьих интересах завели эти люди «Шеллест»? В морском реестре представитель «Возрождения морских традиций» Д. Матюнин указал контактный адрес электронной почты с достаточно редким доменом – llcinvest.ru. Точно такой же, как выяснил «Собеседник», в корпоративных целях используют структуры бизнесмена Александра Пономаренко, который в 2011 году выкупил у Николая Шамалова дворец в Прасковеевке, также известный как «дворец Путина под Геленджиком». Правда, многие считают, что эта сделка была формальной.





Сегодня дворцом владеет фирма «Комплекс», которая принадлежит виргинской офшорной компании «Савоян Инвестментс Лимитед» и АО «Бином» Александра Пономаренко.





Скорее всего, юридические владельцы и яхты, и дворца составляют один общий холдинг, связанный с семьей президента. Весной этого года 32-летний юрист Денис Матюнин стал председателем избиркома муниципального округа Светлановское Санкт-Петербурга. Но еще в 18 лет на его имя была записана Северо-Западная консалтинговая компания, прежде принадлежавшая банку «Россия» Юрия Ковальчука. До Матюнина главой этой фирмы была Лариса Исаева, гендиректор ООО «Яуза 12» Кирилла Шамалова, зятя Путина.





Никто не отрицает, что мегаяхта «Шеллест» используется лично президентом России и его ближайшим окружением.





При этом, как рассказал «Собеседнику» один из участников рынка элитных яхт, владельцы «Шеллеста» не исключают вариант обмена этого судна на что-нибудь подлиннее и с еще более бескомпромиссным комфортом. В качестве варианта рассматривают 52-метровую модель Sanlorenzo 52Steel, которая лишь на 10% выше в цене, но на 20% больше по площади – там огромный бич-клаб с полноценным бассейном и террасой. Но возможны и варианты. Окончательное решение будет принято после Monaco Yacht Show, самой престижной в мире выставки яхт, которая состоится в конце сентября.





Не только «Россия»





По рекам и озерам Владимир Путин курсирует на советском теплоходе «Россия», а вот для морских вояжей Управделами президента выкупило у турок 54-метровую океанскую яхту «Сириус». Также к флотилии главы государства причисляют и мегаяхту «Олимпия» длиной 57 метров, с каютами, отделанными позолотой. По словам Дмитрия Скарги, экс-главы «Совкомфлота», который курировал сделку, «Олимпию» Путину через офшоры передал олигарх Роман Абрамович.