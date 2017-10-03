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Дело Исмаиловых
2.10.2017
В уголовном деле о деятельности семьи бизнесмена Тельмана Исмаилова прибавилось потенциальных жертв, а по охвату оно вскоре может сравниться с расследованием в отношении лидеров «ореховской» ОПГ. Сейчас оперативники проверяют членов семьи на причастность к серии убийств «авторитетов» «люберецкой» ОПГ. В деле уже присутствует множество эпизодов расстрелов гангстеров из «коптевской» группировки.

Как сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах, новое направление в деятельности оперативников появилось после того, как со следствием начал сотрудничать бизнесмен Сергей Гаврюшин. Он более 15 лет являлся помощником Рафика Исмаилова, отвечал за все хозяйственные вопросы, нередко выполнял поручения и Тельмана Исмаилова. Также Гаврюшин являлся гендиректором ООО «Меркурий-Р» (единственный учредитель — Рафик Исмаилов), владевшего вещевым рынком «Абрамцево» и еще рядом подобных «точек».

По данным сыщиков, когда в 2009 году был закрыт Черкизовский рынок — основный источник доходов Исмаиловых — члены семьи стали искать другие крупные по площадям объекты, куда бы можно было переместить торговлю. В частности, им понравился гигантский рынок «Абрамцево», расположенный в Балашихинском районе Подмосковья. Однако он находился под контролем авторитетов «люберецкой» группировки и связанных с ней бизнесменов. Как подозревают оперативники, сначала Исмаиловы и гангстеры договорились о совместном бизнесе.

Но потом между ними начали происходить конфликты из-за дележа прибыли. Причем продолжались они и после закрытия рынка в Абрамцево. Одновременно с этим начался отстрел лидеров «люберецкой» ОПГ, многие из которых уже успели легализоваться и стали бизнесменами или даже депутатами. У сыщиков, в том числе благодаря показаниям свидетелей, есть все основания подозревать, что за нападениями стояли именно Исмаиловы. Так, по мнению источника агентства, уже почти с точностью установлено, что семья послала своих боевиков к одному из люберецких «авторитетов», проживавших в поселке Томилино. Он был обстрелян из огнестрельного оружия, получил ранения, но выжил. «Обвинения пока предъявлены по пяти убийствам, но в разработке находится еще около десяти эпизодов преступной деятельности — это покушения и убийства», — сообщил собеседник агентства.

На данный момент уголовное дело расследуется СК РФ по пяти статьям УК — 210 (организация преступного сообщества), 105 (убийство), 222 (незаконное хранение оружия),172 (незаконная банковская деятельность), 167 (поджог). Согласно материалам дела, члены организованного преступного сообщества (ОПС), которым руководила семья Исмаиловых, совершали убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений, также им инкриминируют совершение поджога. На данный момент жертвами в деле в основном являются члены «коптевской» ОПГ и связанные с ними бизнесмены.

Причина конфликта с «коптевской» ОПГ была связана с борьбой за право контроля над рядом столичных оптовых рынков. В конце 1990-х годов семья Исмаиловых положила глаз на прибыльные объекты в Северном административном округе (САО), в частности — на Лианозовский рынок, на рынок в Западном Дегунино, несколько торговых центров.

Однако к большинству заинтересовавших Исмаиловых объектов имели отношение представители «коптевской» группировки, которые делиться прибылями совершенно не хотели. Между тогдашним лидером «коптевских» Андреем Лобановым (Лобан) и семьей владельца «Черкизона» возник конфликт, который закончился убийством «авторитета».

После этого, по данным оперативников, Исмаиловы стали «воевать» уже с преемниками Лобана — тоже членами «коптевской» ОПГ. В течение пяти лет были убиты как минимум семь «авторитетов». Главным аккордом этой войны стал поджог Лианозовского рынка в октябре 2005 года, который, по версии следствия, был совершен по приказу семьи Исмаиловых. «Коптевским» и связанным с ними бизнесменам пришлось согласиться с притязаниями Исмаиловых и создать партнерские отношения с семьей.

В какой-то момент Исмаиловы продали все объекты и, по условиям договоренностей, должны были отдать часть прибыли своим компаньонам. Например, доля бизнесмена Владимира Савкина от продажи торгового центра «Строймаркет № 1» составляла $5,5 млн. Однако его банально «кинули». Савкин стал напоминать семье о долге, в основном его претензии были обращены к Рафику. Когда он стал слишком настойчив, бизнесмена пригласили на встречу для обсуждения деталей выплаты долга. Во время нее, в мае 2016 года, Савкина вместе с его знакомым Юрием Брилевым застрелили. Было возбуждено дело, в рамках которого и «всплыли» все подробности деятельности семьи Исмаиловых.

Рафик Исмаилов находится под стражей. Его брат Вагиф, бывший высокопоставленный сотрудник МВД, объявлен в розыск.

Как уже сообщал «Росбалт», помимо Гаврюшина, со следствием активно сотрудничает «правая рука» Рафика Гарри Белоцерковский. Согласно показаниям Белоцерковского, в 2000 году он вместе с Рафиком приехал в ресторан «Прага», где стал свидетелем беседы с Тельманом Исмаиловым. Во время нее братьями обсуждалась необходимость устранения «авторитета» «коптевской» ОПГ Андрея Лобанова, а также детали преступления.

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