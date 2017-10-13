 Rambler's Top100
Французская вилла Людмилы Путиной (ФОТО)
Кабаева родила второго ребенка от Путина
Кабаева произвела фурор в прозрачном платье (ФОТО)
Секретная свадьба дочери Путина на курорте "Игора"
Самые свежие анекдоты про Путина и Медведева
Лениградская Правда
13 ОКТЯБРЯ 2017, ПЯТНИЦА
info@lenpravda.ru
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
Дочь разведчика
13.10.2017
Сергей Нарышкин — чиновник непубличный. В разное время занимал одни из важнейших должностей в России. Он родился и вырос в Петербурге, в семье «интеллигентных» родителей. Одноклассники считали, что Сергей происходит из того самого русского дворянского рода Нарышкиных, к которому принадлежала мать Петра I. Сам Нарышкин говорил об этом лишь в шутку.

Окончив Ленинградский механический институт, Нарышкин следующие четыре года учился в 101-й школе Первого главного управления КГБ, где и познакомился с будущим президентом России Владимиром Путиным. После окончания школы КГБ Нарышкин стал помощником проректора по международным связям в Политехническом институте. Эта должность считалась традиционной для сотрудников КГБ.

Для Нарышкина, как и для многих нынешних высокопоставленных чиновников, знакомство с Путиным и работа в КГБ стали пропускным билетом в высшие эшелоны власти. В 2004 году он стал замначальника экономического управления в администрации президента (АП), затем руководителем аппарата правительства РФ. Так, до 2011 года он руководил Администрацией президента, после — избрался депутатом Госдумы VI созыва и стал ее председателем. В 2016 году — в то время, когда отношения России с Европой и США были окончательно испорчены из-за Крыма и войны на Юго-Востоке Украины, Путин назначил Нарышкина директором Службы внешней разведки России.

Через месяц после назначениявыяснилось, что «главный разведчик» — один из соучредителей тайного элитного поселка в Ленобласти. Он носит поэтическое название «Лесная Лубянка».

Плавание и Вероника

В 2006 году Сергея Нарышкина избрали президентом Всероссийской федерации плавания (ВФП). Зачем бывшему сотруднику КГБ и чиновнику из высшего аппарата власти понадобилось курировать эту сферу? Возможно, потому что Нарышкин сам увлекается плаванием и каждое утро начинает с заплыва на 300–500 метров. В 2008 году, на открытии чемпионата России по плаванию в Санкт-Петербурге, чекист похвалил себя, сказав, что в российском плавании наметились положительные сдвиги. Еще через год, в 2009 году, Нарышкин ушел с поста президента федерации по плаванию, но до 2016 года был председателем высшего наблюдательного совета ВФП, позднее став почетным президентом этой федерации.

Плаванием с детства увлекалась дочь Нарышкина — Вероника. Отец приходил на все соревнования дочери. После окончания школы Нарышкина поступила в РАНХиГС. В 21 год она удостоилась особой президентской стипендии и успела поучаствовать в приватизации.

Использовалась стандартная схема, как пишет «Новая Газета». Нарышкин занимал должность руководителя администрации президента. Ему по договору соцнайма предоставили четырехкомнатную служебную квартиру (224,1 кв. м). Затем квартиру приватизировала его дочь Вероника, а в 2012 году, когда Нарышкин ушел со своего поста, жилье снова перешло бывшему чекисту.

Вероника, в отличии от своего отца, не пыталась выстроить карьеру в государственном секторе, а всецело посвящала себя спорту и получила звание мастера спорта по плаванию. В 2010 году, в свои 22 года, Вероника стала начальницей юношеской сборной России по плаванию, которая хорошо показала себя на летних юношеских Олимпийских играх в Сингапуре.
После соревнований победителей и призеров принимал президент России Дмитрий Медведев.

«Достижения каждого из вас и всей команды без преувеличения можно назвать историческими. Рад поздравить вас с хорошим началом — общекомандным «серебром» и большим количеством привезенных золотых медалей. Вы очень счастливые люди, потому что в самом начале жизни и начале спортивной карьеры испытали радость победы», —  сказалпрезидент, встречая юниоров в загородной резиденции «Горки-9».

В 2013 году Нарышкина становится руководителем взрослой сборной по плаванию. Она занимает эту должность как минимум до конца 2014 года, когда ее награждают премией ВФП в номинации «Соавтор успеха». После этого сообщений о Нарышкиной как о главе сборной нет. Телефон Всероссийской федерации плавания недоступен, поэтому выяснить, как долго Нарышкина занимала свою должность, не удалось. С конца 2016 года начальником команды России по плаваниюявляется Сергей Жилкин. Сейчас Вероника Нарышкина занимает пост вице-президента Федерации плавания города Москвы.

Серфинг

С 2014 года в инстаграме дочери чиновника появляются фотографии и видеозаписи, на которых она рассекает по волнам на доске. Новым увлечением спортсменки становится серфинг, горные лыжи и путешествия.

На лыжах спортсменка предпочитает кататься в подмосковном горнолыжном курорте Сорочаны, а вот ловить волну ездит на острова Индонезии. С конца марта по конец апреля 2015 года Вероника каталась на доске в Бали.

На майские праздники того же года она была в Амстердаме. А спустя всего девять дней — на другом конце планеты — в Лас-Вегасе. Следующие несколько недель Нарышкина путешествовала по Калифорнии (США). В сентябре — снова вернулась на Бали ловить волну.

Отслеживая даты публикаций ее фотографий в инстаграме можно заметить, что Нарышкина каждый год ездит на Бали весной и осенью.

Вероятно, страсть к серфингу и желание продвигать его в России побудили Нарышкину в конце декабря 2016-го стать соучредителем Региональной общественной организации развития серфинга «Федерация Серфинга» (РОО «Федерация Серфинга»). Среди прочих учредителей нашлась и еще одна пловчиха — бывший капитан олимпийской сборной России по синхронному плаванию Анжелика Тиманина. Она же стала президентом этой организации.

Синхронистка бросила плавание из-за травмы запястий и внезапно полюбила серфинг, которым стала заниматься, так же как и Нарышкина на Бали. В своем интервью для InStyle в апреле 2017 года Тиманина говорит, что все силы сейчас отдает на продвижение серфинга в России, и планирует построить в стране искусственную волну.

С момента регистрации каких-либо новостей о деятельности этой организации не появлялось. Также у нее нет и официального сайта. Президент Российской федерации серфинга Сергей Расшиваев в комментарии Russiangate сказал, что его организация «единственная ведущая деятельность» и что о РОО «Федерация серфинга» ему ничего не известно. Он добавил, что знаком с Нарышкиной, но не знал о том, что она стала соучредителем федерации.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, у РОО «Федерация серфинга» есть два телефонных номера. На звонок по первому ответила неизвестная девушка. Она сказала, что это не телефон организации, «вы ошиблись номером» и сразу положила трубку. В на повторные звонки она не отвечала.

| | Поделиться
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
Дайджест СМИ Санкт-Петербурга
К Костыгину пришли за миллиардом
10.10.2017
Сотрудники Следственного комитета и экономической полиции Петербурга пришли домой к совладельцу компании «Юлмарт» Дмитрию Костыгину. Уголовное дело касается спора между Сбербанком и «Юлмартом» за 1 миллиард рублей выданного кредита.
Как пилили Арктический щит России
10.10.2017
Смольнинский суд Петербурга вынес первый приговор по делу об освоении 6 млрд рублей компанией «АС-Инжениринг». Ей было поручено настроить в Арктике радиолокацию и поставить пункты наведения авиации, но обустройство щита России споткнулось о личные нужды.
Счетная Палата проверила Дамбу
21.09.2017
Директора Комплекса защитных сооружений от наводнений в СПб поймали на том, что он выписывал себе многомиллионные премии и летал в дорогие командировки.
Неочевидный губернатор
8.09.2017
Политологи называют выборы Карелии самыми конкурентными из всех губернаторских кампаний 2017 года. Против врио главы республики Артура Парфенчикова, который идет от "Единой России", выдвинулись кандидаты от КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России", "Родины", "Партии роста", "Патриотов России".
"ВИЧ-диссидентом" оказался священник
5.09.2017
10-летняя девочка Наташа, в конце августа умершая от ВИЧ, оказалась приемной дочерью священника Георгия Сычева - настоятеля трех храмов Санкт-Петербурга.
Темы дня
Путин объявит об участии в выборах в декабре
11.10.2017
Президент РФ Владимир Путин, предположительно, объявит о своих планах переизбираться на новый срок во время ежегодного послания Федеральному собранию, которое, вероятно, состоится в декабре этого года. Об этом сообщил источник, близкий к руководству "Единой России", который подчеркнул, что такой вариант, по мнению партийных и кремлевских чиновников, является наиболее подходящим. Путин пойдет на выборы главы государства, которые запланированы на 18 марта 2018 года, как самовыдвиженец, отражая "общественный консенсус". Послание - это, по сути, публикация президентской программы.
В Сирии разбился второй российский Су-24
10.10.2017
Экипаж российского бомбардировщика Су-24 погиб в результате авиакатастрофы в Сирии. Самолет разбился при взлете, летчики не успели катапультироваться. Предварительной причиной катастрофы назвали техническую неисправность.
Директор ФСБ знает, кто "взрывает" Россию
6.10.2017
Звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, и у них есть пособники на территории России. Об этом заявил журналистам директор ФСБ России Александр Бортников во время визита в Краснодар. Волна ложных минирований началась в российских регионах 11 сентября и продолжается до сих пор. Она коснулась более 100 городов, в том числе и Москвы. Среди «заминированных» объектов — торговые центры, здания администраций, школы, вокзалы, аэропорты, музеи, ночные клубы. В России только за одну неделю после анонимных звонков эвакуировали 400 тысяч человек. Ущерб составил уже более 300 миллионов рублей.
Министра культуры лишают ученой степени
3.10.2017
Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) раскритиковал диссертацию министра культуры Владимира Мединского за необъективный анализ источников и неоригинальность темы исследования. 2 октября экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук. Окончательное решение будет принимать президиум ВАК, а затем Министерство образования и науки. Ранее диссертацию Мединского неоднократно пытались рассмотреть диссертационные советы. Поводом стала жалоба историков на методы, которые использует Мединский в работе. 7 июля 2017 года диссертационный совет Белгородского государственного университета постановил, что работа Мединского соответствует всем требованиям.
Логин
Пароль
регистрация
забыли пароль?
Реклама на сайте

Архив Ленправды
Темы дня
2017
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
02 03 06 07 08 09
10 11 12
2001
06 07 08 09 10 11
12
Дайджест СМИ
Санкт-Петербурга
2017
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10
2016
01 03 05 06 08 09
10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
Дайджест федеральных СМИ
2017
01 02 03 04 06 07
08 09 10
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2001
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2000
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1999
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1998
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1997
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10
1996
01 02 03 05 07 08
09 10 11 12
1995
01 02 04 09 11
1994
07 08 09 10 11
1993
10 11
Загрузка...
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
© 2001-2008, Ленинградская правда
info@lenpravda.ru