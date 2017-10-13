Дочь разведчика

Сергей Нарышкин — чиновник непубличный. В разное время занимал одни из важнейших должностей в России. Он родился и вырос в Петербурге, в семье «интеллигентных» родителей. Одноклассники считали, что Сергей происходит из того самого русского дворянского рода Нарышкиных, к которому принадлежала мать Петра I. Сам Нарышкин говорил об этом лишь в шутку.





Окончив Ленинградский механический институт, Нарышкин следующие четыре года учился в 101-й школе Первого главного управления КГБ, где и познакомился с будущим президентом России Владимиром Путиным. После окончания школы КГБ Нарышкин стал помощником проректора по международным связям в Политехническом институте. Эта должность считалась традиционной для сотрудников КГБ.





Для Нарышкина, как и для многих нынешних высокопоставленных чиновников, знакомство с Путиным и работа в КГБ стали пропускным билетом в высшие эшелоны власти. В 2004 году он стал замначальника экономического управления в администрации президента (АП), затем руководителем аппарата правительства РФ. Так, до 2011 года он руководил Администрацией президента, после — избрался депутатом Госдумы VI созыва и стал ее председателем. В 2016 году — в то время, когда отношения России с Европой и США были окончательно испорчены из-за Крыма и войны на Юго-Востоке Украины, Путин назначил Нарышкина директором Службы внешней разведки России.





Через месяц после назначениявыяснилось, что «главный разведчик» — один из соучредителей тайного элитного поселка в Ленобласти. Он носит поэтическое название «Лесная Лубянка».





Плавание и Вероника





В 2006 году Сергея Нарышкина избрали президентом Всероссийской федерации плавания (ВФП). Зачем бывшему сотруднику КГБ и чиновнику из высшего аппарата власти понадобилось курировать эту сферу? Возможно, потому что Нарышкин сам увлекается плаванием и каждое утро начинает с заплыва на 300–500 метров. В 2008 году, на открытии чемпионата России по плаванию в Санкт-Петербурге, чекист похвалил себя, сказав, что в российском плавании наметились положительные сдвиги. Еще через год, в 2009 году, Нарышкин ушел с поста президента федерации по плаванию, но до 2016 года был председателем высшего наблюдательного совета ВФП, позднее став почетным президентом этой федерации.





Плаванием с детства увлекалась дочь Нарышкина — Вероника. Отец приходил на все соревнования дочери. После окончания школы Нарышкина поступила в РАНХиГС. В 21 год она удостоилась особой президентской стипендии и успела поучаствовать в приватизации.





Использовалась стандартная схема, как пишет «Новая Газета». Нарышкин занимал должность руководителя администрации президента. Ему по договору соцнайма предоставили четырехкомнатную служебную квартиру (224,1 кв. м). Затем квартиру приватизировала его дочь Вероника, а в 2012 году, когда Нарышкин ушел со своего поста, жилье снова перешло бывшему чекисту.





Вероника, в отличии от своего отца, не пыталась выстроить карьеру в государственном секторе, а всецело посвящала себя спорту и получила звание мастера спорта по плаванию. В 2010 году, в свои 22 года, Вероника стала начальницей юношеской сборной России по плаванию, которая хорошо показала себя на летних юношеских Олимпийских играх в Сингапуре.

После соревнований победителей и призеров принимал президент России Дмитрий Медведев.





«Достижения каждого из вас и всей команды без преувеличения можно назвать историческими. Рад поздравить вас с хорошим началом — общекомандным «серебром» и большим количеством привезенных золотых медалей. Вы очень счастливые люди, потому что в самом начале жизни и начале спортивной карьеры испытали радость победы», — сказалпрезидент, встречая юниоров в загородной резиденции «Горки-9».





В 2013 году Нарышкина становится руководителем взрослой сборной по плаванию. Она занимает эту должность как минимум до конца 2014 года, когда ее награждают премией ВФП в номинации «Соавтор успеха». После этого сообщений о Нарышкиной как о главе сборной нет. Телефон Всероссийской федерации плавания недоступен, поэтому выяснить, как долго Нарышкина занимала свою должность, не удалось. С конца 2016 года начальником команды России по плаваниюявляется Сергей Жилкин. Сейчас Вероника Нарышкина занимает пост вице-президента Федерации плавания города Москвы.





Серфинг





С 2014 года в инстаграме дочери чиновника появляются фотографии и видеозаписи, на которых она рассекает по волнам на доске. Новым увлечением спортсменки становится серфинг, горные лыжи и путешествия.





На лыжах спортсменка предпочитает кататься в подмосковном горнолыжном курорте Сорочаны, а вот ловить волну ездит на острова Индонезии. С конца марта по конец апреля 2015 года Вероника каталась на доске в Бали.





На майские праздники того же года она была в Амстердаме. А спустя всего девять дней — на другом конце планеты — в Лас-Вегасе. Следующие несколько недель Нарышкина путешествовала по Калифорнии (США). В сентябре — снова вернулась на Бали ловить волну.





Отслеживая даты публикаций ее фотографий в инстаграме можно заметить, что Нарышкина каждый год ездит на Бали весной и осенью.





Вероятно, страсть к серфингу и желание продвигать его в России побудили Нарышкину в конце декабря 2016-го стать соучредителем Региональной общественной организации развития серфинга «Федерация Серфинга» (РОО «Федерация Серфинга»). Среди прочих учредителей нашлась и еще одна пловчиха — бывший капитан олимпийской сборной России по синхронному плаванию Анжелика Тиманина. Она же стала президентом этой организации.





Синхронистка бросила плавание из-за травмы запястий и внезапно полюбила серфинг, которым стала заниматься, так же как и Нарышкина на Бали. В своем интервью для InStyle в апреле 2017 года Тиманина говорит, что все силы сейчас отдает на продвижение серфинга в России, и планирует построить в стране искусственную волну.





С момента регистрации каких-либо новостей о деятельности этой организации не появлялось. Также у нее нет и официального сайта. Президент Российской федерации серфинга Сергей Расшиваев в комментарии Russiangate сказал, что его организация «единственная ведущая деятельность» и что о РОО «Федерация серфинга» ему ничего не известно. Он добавил, что знаком с Нарышкиной, но не знал о том, что она стала соучредителем федерации.



