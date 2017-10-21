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Милицейский генерал обосновался во Флориде
21.10.2017
Бывший первый заместитель начальника главного управления по борьбе с оргпреступностью (ГУБОП) МВД РФ генерал-майор Анатолий Петухов, проживающий сейчас в США, оказался в центре скандала, связанного с недвижимостью. Журналисты выяснили, что во Флориде отставнику принадлежат активы, оцениваемые в $38 млн. При этом СМИ не исключают, что недвижимость могла приобретаться на сомнительные доходы.

Анатолий Петухов вместе с семьей переехал в США в 2010 году и начал активно приобретать элитную недвижимость в Майами и на островах. Первым приобретением семьи Петуховых были апартаменты в башне кондоминиума Continuum в South Beach стоимостью $3 млн. Это место известно гламурной ночной жизнью и высокой концентрацией знаменитостей. Затем были куплены несколько вилл на отровах и офисное здание в Форт-Лодердейле. По данным издания The Real Deal, один из домов на острове Хибискус, принадлежащих бывшему генералу, в 2015 году был выставлен в аренду за $40 тыс. в месяц.
В 2013 году в Майами был подан гражданский иск против господина Петухова от имени акционеров Yasenovo United Trading House.

Истцы требовали компенсации в размере $50 млн. Однако согласия среди акционеров торгового дома не было, в частности, один из них, Сергей Киселев, письменно уведомил суд о том, что акционеры никого не уполномочивали подавать такой иск и лично он находится в неведении о том, что генерал вымогал деньги. По его предположению, господа Петухов и Горностаев, в недавнем прошлом друзья, таким образом выясняют личный финансовый спор.

До суда, однако, дело не дошло, стороны пришли к мировому соглашению. О чем договорились истец и ответчик, отрицавший вину, не известно, поскольку судья Джон Торнтон засекретил документы дела, что довольно не типично для судебной системы США. Чаще всего гриф «секретно» накладывается в тех случаях, когда материалы дела содержат информацию, составляющую гостайну.

Господин Петухов в 2009 году фигурировал в России в качестве ответчика по делу о незаконном владении участком земли в коттеджном поселке в Куркино. Тушинский райсуд Москвы признал незаконным выделение ему в аренду на 49 лет участка площадью 3688 кв. м на особо охраняемой природной территории в долине реки. Таким образом, суд удовлетворил иск прокурора, посчитавшего, что префект Северо-Западного округа Виктор Козлов превысил свои полномочия (на момент судебного разбирательства он был уже уволен со своего поста), так как вопросы передачи земли в аренду находятся в компетенции правительства города.

Российский генерал подпадает под юрисдикцию США, поскольку владеет собственностью и, следовательно, является резидентом США. Однако пока никаких официальных обвинений против домовладельца, которого СМИ подозревают в отмывании денег, выдвинуто не было.

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