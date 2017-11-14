 Rambler's Top100
Секретная свадьба дочери Путина на курорте "Игора"
Кабаева родила второго ребенка от Путина
У губернатора Полтавченко есть дача на Рублевке
Французская вилла Людмилы Путиной (ФОТО)
Откуда у экс-жены Сечина миллиардные активы
Лениградская Правда
14 НОЯБРЯ 2017, ВТОРНИК
info@lenpravda.ru
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
Дом друзей Путина
14.11.2017
Сын российского бизнесмена Геннадия Тимченко продал свою квартиру площалью 200 кв. м дочери главы "Роснефти" Игоря Сечина. Апартаменты находятся в элитном доме в Шведском тупике в центре Москвы, где, по информации СМИ, проживают "друзья Путина" - действующие и отставные чиновники, руководители госкомпаний и федеральных каналов.

Как передает телеканал "Дождь", сделка, в которой фигурируют дети Тимченко и Сечина, состоялась в апреле 2017 года. При этом речь шла об одной из трех квартир, принадлежащих Тимченко-младшему.

Вице-президент "Роснефти" Михаил Леонтьев отказался комментировать подробности этой сделки. "Я не понимаю вообще, почему это может быть объектом интереса. Какие-то люди покупают какие-то квартиры. Мы не знаем, что это за люди, какое отношение они имеют к производственной деятельности компании "Роснефть", - подчеркнул он.

Дом в Шведском тупике журналисты называют "домом друзей Путина". Его жителями, в частности, являются министр иностранных дел Сергей Лавров, зампред правительства Сергей Приходько, глава "Транснефти" Николай Токарев, семья бывшего министра связи Леонида Реймана.

Кроме того, квартирами в этом доме также владеют жены бывших и действующих чиновников: супруга экс-министра финансов Алексея Кудрина Ирина Тинтякова, бывшая жена председателя правления ВТБ Андрея Костина Наталья Гордеева, экс-супруга главы "Роснефти" Марина Сечина.

Также в доме проживают генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, актриса и телеведущая Сати Спивакова, актер Николай Караченцов. По данным экспертов в сфере недвижимости, цена квадратного метра жилья в этом доме составляет около 23 тысяч долларов - это в самой скромной квартире. А 10-комнатная квартира площадью 1000 квадратных метров с двумя каминами, SPA-зоной, турецкой и финской саунами, бильярдной, двумя гостиными, кухней-столовой, кабинетом, пятью спальнями с с/у и гардеробными стоит 50 миллионов долларов. По словам аналитика Александра Пыпина, в этом доме самые дорогие в Москве квартиры, если исходить из стоимости квадратного метра.

"Эти цены оберегают жильцов от чужаков", - пояснила социолог Ольга Крыштановская. - Жильцам гарантируют, что они никогда не столкнутся с теми, кого считают простонародьем". Экс-советник Кремля Глеб Павловский заметил: потенциальные покупатели - люди, которые из деловых соображений хотят сблизиться с теми, кто принимает решения. Российская элита любит кварталы, "изолированные от нецивилизованных племен", сказал Павловский. Он объяснил это тем, что представители элиты мнят себя "непризнанными аристократами".

Власти Москвы до сих пор обещают в ближайшее время убрать забор вокруг дома в Шведском тупике в центре города. Как сообщает журнал "Большой город", местные жители много лет жаловались на то, что возле дома по адресу Шведский тупик, 3 незаконно установлен капитальный забор, который лишает москвичей доступа к скверу. Раньше этот сквер был доступен для всех, однако после строительства 11-этажного элитного дома по заказу Управделами президента его обнесли кирпичным забором. При этом сквер в кадастровой карте числится как муниципальная собственность и не выделен как самостоятельный участок.

На входе в дом скромное фойе с мозаичным полом. На первом этаже находится бар и бильярдная, что позволяет его непростым жильцам развлекать гостей, не приглашая их в свои апартаменты, отмечает InoPressa.ru.

По данным агентства Bloomberg, в просторном доме всего 45 квартир, а среди жильцов: Вагит Алекперов ("Лукойл"), Алексей Кудрин (бывший министр финансов), Илья Клебанов (экс-полпред), Сергей Лавров (министр иностранных дел), Сергей Приходько (вице-премьер), Леонид Рейман (экс-министр связи), Сергей Чемезов (госкорпорация "Ростех"), Игорь Сечин ("Роснефть"), Николай Токарев (президент "Транснефти"), Константин Эрнст (Первый канал) и другие. Журналисты пытались в прошлом году уточнить, покупали ли эти явно дорогостоящие квартиры чиновники сами, или им выдали их бесплатно - но эта загадка официально так и осталась тайной.

Если забор возле дома уберут, высокопоставленные чиновники и бизнесмены станут в прямом смысле ближе к народу, а москвичи смогут любоваться одним из самых зеленых скверов на Тверском бульваре. Но его не уберут.

| | Поделиться
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
Дайджест СМИ Санкт-Петербурга
Генерала ФСИН взяли за откаты
4.11.2017
Бывший замдиректора ФСИН РФ Николай Баринов, курировавший строительство СИЗО "Кресты-2", задержан оперативниками ФСБ по подозрению в получении взяток.
Сабадаш пошел на второй срок
26.10.2017
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга во вторник вынес приговор бывшему руководству банка «Таврический» Сергею Сомову и Дмитрию Гаркуше, а также экс-сенатору и предпринимателю Александру Сабадашу.
К Костыгину пришли за миллиардом
10.10.2017
Сотрудники Следственного комитета и экономической полиции Петербурга пришли домой к совладельцу компании «Юлмарт» Дмитрию Костыгину. Уголовное дело касается спора между Сбербанком и «Юлмартом» за 1 миллиард рублей выданного кредита.
Как пилили Арктический щит России
10.10.2017
Смольнинский суд Петербурга вынес первый приговор по делу об освоении 6 млрд рублей компанией «АС-Инжениринг». Ей было поручено настроить в Арктике радиолокацию и поставить пункты наведения авиации, но обустройство щита России споткнулось о личные нужды.
Счетная Палата проверила Дамбу
21.09.2017
Директора Комплекса защитных сооружений от наводнений в СПб поймали на том, что он выписывал себе многомиллионные премии и летал в дорогие командировки.
Темы дня
Полтавченко возвращает в Петербург вытрезвители
13.11.2017
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поручил продумать до конца года проект создания единого вытрезвителя в северной столице. «Проще и лучше было бы не эти отделения где-то (в медицинских учреждениях) открывать, создавая тем самым проблемы для нормальных людей, а какой-то четкий правовой механизм, который позволил бы создать отдельное специализированное подразделение, куда бы мы всю эту публику свозили. Вот на это деньги мы найдем», — сказал Полтавченко на совещании с руководителями правоохранительных органов.
Давка после футбольного матча Россия—Аргентина
12.11.2017
Болельщики, посетившие товарищеский футбольный матч Россия—Аргентина на московском стадионе «Лужники», выразили в соцсетях недовольство организацией мероприятия. По их словам, еще до начала матча перед входом на стадион образовались очереди. После окончания матча из-за большого потока желавших покинуть помещение выходы были на время перекрыты. Очевидцы отметили, что давка была не только в здании, но и на улице — очереди тянулись вплоть до станций метро. Вице-премьер России Виталий Мутко подчеркнул, что все жалобы в соцсетях будут изучены.
Найдена личная дача губернатора Полтавченко на Рублевке
10.11.2017
Официально начиная с 2008 года Полтавченко заработал почти 60 млн рублей. В среднем он приносил в семейный бюджет около 5–6 млн рублей в год или 400–500 тысяч рублей в месяц. В рейтинге доходов губернаторов он занимает далеко не первую строчку. Полтавченко повезло, что, отчитываясь перед горожанами, ему не нужно уточнять, где находятся его землевладения. Иначе ему было бы сложно объяснить, как столь скромная и богоугодная семья накопила на пять земельных участков в элитном коттеджном поселке на Рублевке, где рыночная стоимость участков скачет от 13 до 890 млн рублей. Футбольные фанаты как в воду глядели, проскандировав в 2012 году на Петровском фразу «Продай дачу — купи стадион».
Во сколько реально обошлась бюджету "Зенит-Арена"?
9.11.2017
Хаос и неразбериха с документами, видимо, не позволят в ближайшее время жителям Петербурга, Счетной палате и правоохранительным органам узнать правду о расходах бюджета на "Зенит-Арену". Да и этого, судя по всему, очень не хотят отдельные должностные лица в Комитете по строительству Петербурга, который подчинен вице-губернатору Игорю Албину, поэтому и затягивают тему по отчетности по деньгам. А уже прошло более 10 месяцев с момента (26 декабря 2016 года), как стадион сдан в эксплуатацию, причем сдан без исполнительной документации. Такого вопиющего случая в России еще не было.
Логин
Пароль
регистрация
забыли пароль?
Реклама на сайте

Архив Ленправды
Темы дня
2017
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
02 03 06 07 08 09
10 11 12
2001
06 07 08 09 10 11
12
Дайджест СМИ
Санкт-Петербурга
2017
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11
2016
01 03 05 06 08 09
10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
Дайджест федеральных СМИ
2017
01 02 03 04 06 07
08 09 10 11
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2001
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2000
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1999
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1998
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1997
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10
1996
01 02 03 05 07 08
09 10 11 12
1995
01 02 04 09 11
1994
07 08 09 10 11
1993
10 11
Загрузка...
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
© 2001-2008, Ленинградская правда
info@lenpravda.ru