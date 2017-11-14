Дом друзей Путина

Сын российского бизнесмена Геннадия Тимченко продал свою квартиру площалью 200 кв. м дочери главы "Роснефти" Игоря Сечина. Апартаменты находятся в элитном доме в Шведском тупике в центре Москвы, где, по информации СМИ, проживают "друзья Путина" - действующие и отставные чиновники, руководители госкомпаний и федеральных каналов.





Как передает телеканал "Дождь", сделка, в которой фигурируют дети Тимченко и Сечина, состоялась в апреле 2017 года. При этом речь шла об одной из трех квартир, принадлежащих Тимченко-младшему.





Вице-президент "Роснефти" Михаил Леонтьев отказался комментировать подробности этой сделки. "Я не понимаю вообще, почему это может быть объектом интереса. Какие-то люди покупают какие-то квартиры. Мы не знаем, что это за люди, какое отношение они имеют к производственной деятельности компании "Роснефть", - подчеркнул он.





Дом в Шведском тупике журналисты называют "домом друзей Путина". Его жителями, в частности, являются министр иностранных дел Сергей Лавров, зампред правительства Сергей Приходько, глава "Транснефти" Николай Токарев, семья бывшего министра связи Леонида Реймана.





Кроме того, квартирами в этом доме также владеют жены бывших и действующих чиновников: супруга экс-министра финансов Алексея Кудрина Ирина Тинтякова, бывшая жена председателя правления ВТБ Андрея Костина Наталья Гордеева, экс-супруга главы "Роснефти" Марина Сечина.





Также в доме проживают генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, актриса и телеведущая Сати Спивакова, актер Николай Караченцов. По данным экспертов в сфере недвижимости, цена квадратного метра жилья в этом доме составляет около 23 тысяч долларов - это в самой скромной квартире. А 10-комнатная квартира площадью 1000 квадратных метров с двумя каминами, SPA-зоной, турецкой и финской саунами, бильярдной, двумя гостиными, кухней-столовой, кабинетом, пятью спальнями с с/у и гардеробными стоит 50 миллионов долларов. По словам аналитика Александра Пыпина, в этом доме самые дорогие в Москве квартиры, если исходить из стоимости квадратного метра.





"Эти цены оберегают жильцов от чужаков", - пояснила социолог Ольга Крыштановская. - Жильцам гарантируют, что они никогда не столкнутся с теми, кого считают простонародьем". Экс-советник Кремля Глеб Павловский заметил: потенциальные покупатели - люди, которые из деловых соображений хотят сблизиться с теми, кто принимает решения. Российская элита любит кварталы, "изолированные от нецивилизованных племен", сказал Павловский. Он объяснил это тем, что представители элиты мнят себя "непризнанными аристократами".





Власти Москвы до сих пор обещают в ближайшее время убрать забор вокруг дома в Шведском тупике в центре города. Как сообщает журнал "Большой город", местные жители много лет жаловались на то, что возле дома по адресу Шведский тупик, 3 незаконно установлен капитальный забор, который лишает москвичей доступа к скверу. Раньше этот сквер был доступен для всех, однако после строительства 11-этажного элитного дома по заказу Управделами президента его обнесли кирпичным забором. При этом сквер в кадастровой карте числится как муниципальная собственность и не выделен как самостоятельный участок.





На входе в дом скромное фойе с мозаичным полом. На первом этаже находится бар и бильярдная, что позволяет его непростым жильцам развлекать гостей, не приглашая их в свои апартаменты, отмечает InoPressa.ru.





По данным агентства Bloomberg, в просторном доме всего 45 квартир, а среди жильцов: Вагит Алекперов ("Лукойл"), Алексей Кудрин (бывший министр финансов), Илья Клебанов (экс-полпред), Сергей Лавров (министр иностранных дел), Сергей Приходько (вице-премьер), Леонид Рейман (экс-министр связи), Сергей Чемезов (госкорпорация "Ростех"), Игорь Сечин ("Роснефть"), Николай Токарев (президент "Транснефти"), Константин Эрнст (Первый канал) и другие. Журналисты пытались в прошлом году уточнить, покупали ли эти явно дорогостоящие квартиры чиновники сами, или им выдали их бесплатно - но эта загадка официально так и осталась тайной.



