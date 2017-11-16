Кто спаивает Кремль

На прошлой неделе суд заочно арестовал экс-владельца Черкизовского рынка за организацию убийств. Эти подозрения до последнего не мешали чиновникам пользоваться услугами семьи Тельмана Исмаилова.





1 ноября Управление делами президента опровергло информацию о закупке для Государственной думы элитного алкоголя по 1,5 млн рублей за бутылку.





— Эта информация не соответствует действительности, — пояснила представитель Управделами Елена Крылова. — Такова стоимость не одной бутылки, а целой партии. Прежде чем давать информацию, необходимо изучить конкурсную документацию.





«Собеседник» эту документацию изучил. Кремлевский «Комбинат питания №4» действительно месяц назад заключил договор на поставку алкогольной продукции, причем для нужд не только Госдумы, но и Совета Федерации вместе со Счетной палатой. Размер контракта и правда 1.499.000 рублей, но… с правом увеличить эту сумму.





А приложением к договору стал прейскурант с ассортиментом продукции поставщика, которая должна прийтись по вкусу депутатам. И там мы видим не только винтажный белый брют «Дом Периньон» 2005 года (91.140 руб.), изящное виски «Хайленд Парк» 1971 года (337.480 руб.) и коньяк «Тессерон Экстрем» (450.000 руб.), но и самое дорогое в мире современное вино линейки «Романе-Конти» 2001, 2002 и 2005 годов за 1.223.255, 1.335.840 и 1.509.145 рублей соответственно. Это стоимость квартиры в каком-нибудь областном центре.





В Кремле уверяют, что заказали пока алкоголь подешевле и не на всю положенную сумму. Но тут остается только верить на слово. Между тем в этой коллизии интересны не только содержание и исполнение контракта, но и история его заключения.





Как сказано на сайте zakupki.gov.ru, закупка алкогольных напитков для депутатов «осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций».





Спору нет, это очень по-русски: чрезвычайную ситуацию водкой заливать. Но что такого чрезвычайного стряслось в Госдуме, что для этого пришлось подобный тендер проводить?





А случилось то, что по закону при такой формулировке контракт можно заключать без всякого конкурса с конкретным поставщиком. Чтобы сделать приятное не только депутатам, но и этому самому поставщику.





А поставщик у нас (точнее, у них) — компания «АСТ-Интернэшнл Инваэронмэнт» (AST), созданная еще в 90-е годы бывшим владельцем Черкизона Тельманом Исмаиловым. Несмотря на формальное банкротство рыночного олигарха, вплоть до этого лета в числе учредителей AST оставались его сыновья и племянник, да и сегодня компания официально переписана на их партнеров.





По данным Росстата, выручка этого дистрибьютора элитного алкоголя за прошлый год чуть-чуть недотянула до 12 млрд. Часть этой суммы получена в результате именно госконтрактов, в основном также заключенных без конкурса «вследствие аварии» и прочих катаклизмов. Такое загадочное везение.





Среди их заказчиков — не только «Комбинат питания №4», обслуживающий парламент (причем в предыдущих контрактах цена за бутылку красного французского переваливает уже за 1,7 млн р­ублей).





Есть в списке клиентов, например, корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (председателю его совета директоров Борису Грызлову для создания ракет «воздух — воздух» понадобилось четыре «Вдовы Клико», шесть бутылок 15-летнего виски «Макаллан Файн» и прочие алкогольные изыски З­апада).





А вот в МИДе предпочитают соблазнять дипломатов коньячком «Мартель ХО Экстра Олд» 40-летней выдержки по 13 тысяч рублей за бутылку. Сравнительно дешево, но все равно непатриотично. А как же дагестанская «Лезгинка»? Впрочем, закупили в ведомстве Лаврова и полторы тысячи 50-граммовых шкаликов водки «Русский Стандарт Голд». Тот же водочный бренд предпочитают и в Службе внешней разведки, а еще шефу СВР Сергею Нарышкину пришлись по вкусу мексиканская текила, итальянское мартини и вино из Азербайджана.





В такой атмосфере трудно сохранять трезвую голову и в правительстве. Этой весной семья Тельмана Исмаилова через кремлевский «Комбинат питания №3» завезла в Белый дом две дюжины вполне бюджетных (до 4800 руб.) бутылок «Хеннесси», 60 бутылок «Кьянти» и прочий горячительный импорт. Разумеется, как подчеркнуто в документах, не для развлечения премьер-министра, а исключительно «для предотвращения угрозы возникновения» чрезвычайных ситуаций. Вот только, судя по решениям, которые принимают наши чиновники и депутаты, помогает это не очень. А может быть, даже наоборот.





К элитной выпивке положена элитная закуска. Тот же кремлевский «Комбинат питания №4», который поставляет на Охотный Ряд алкоголь, снабжает аппарат Государственной думы и соответствующим питанием. Очередной контракт на заданную тему был заключен 29 сентября. Согласно официальным документам планируется, что в этом году только во время официальных парламентских мероприятий (вроде визита в Думу очередного министра) на хлеб-соль будет потрачено более 9 млн рублей. Впрочем, хлеб-соль — это образно говоря.





Пробежимся по прейскуранту: натуральный рулет из белуги с зернами горчицы и мака (870 руб. за порцию), осетрина горячего копчения с креветками (1140 руб.), стерлядь «Волжская» паровая (1370 руб.), семга, фаршированная креветками, под икорным соусом (1200 руб.), вырезка телячья с белыми грибами (1305 руб.), запеченная утиная грудка с соусом из красного вина с диким рисом (1089 руб.)... В качестве десерта можно выбрать ладью из ананаса с фруктами (виноград, клубника, ежевика и т.п.) или каскад из шоколада с ягодной тарелкой (1478 руб.).





Самое дорогое в меню лакомство — фуа-гра с апельсиновым соусом (2002 руб. за 100 г). Предлагается и медальон из вырезки оленя с оливками и сыром (всего 1076 руб.) — популярное в последнее время среди политиков блюдо. Например, на посиделки с участием мэра Москвы Сергея Собянина подают не только суп-крем из морепродуктов, лангустинов и раковых шеек или какой-нибудь террин из телятины с маринованными белыми грибами и соусом «Манго», но и самый настоящий филей оленя с соусом «Пепе Верди». Все это — под коньячок 25-летней выдержки. Мэру нравится.



