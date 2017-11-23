На чем же так разбогател депутат Южилин?

Начнем с инстаграма светской львицы Илоны Столье. Список дорогих покупок и вещей, которыми хвастается госпожа Столье в своем аккаунте впечатляет. Сразу видно – Илона любит выставлять роскошь напоказ. В ее социальных сетях можно встретить много фотографий с украшениями от Cartier и других известных брендов, изображения очень дорогих автомобилей, а также портреты Илоны, сделанные в роскошных квартирах и особняках с антикварной мебелью. Аксессуары от Birkin, Kelly, Prada, а также дорогую одежду бренда Rodarte (примерно на полмиллиона долларов), на этом фоне можно уже и не считать. Финансовые возможности светской львицы действительно поражают.





Недавно стало известно, что госпожа Столье является женой члена комитета Госдумы по бюджета и налогам и, по совместительству, участника списка Форбс Виталияа Южилина. Естественно и живут Виталий и Илона в роскошных условиях: у пары есть поместье недалеко от Москвы, квартира в центре города и дом в Ницце. Проще говоря, светская жизнь и соцсети Илоны свидетельствуют, что пара Южилин-Столье до неприличия богата.





На чем же так разбогател бизнесмен и депутат Виталий Южилин? И кто ему помог?





Грязный бизнес в Питерском порту





Имя Виталия Южилина и его тогдашнего партнера по бизнесу Мишеля Литвака всплыло в начале 2000-х. В те годы они владели активами компании «СФАТ», занявшейся с 1998 года морскими перевозками нефти. И как выяснилось, не совсем законным способом. Если верить результатам парламентского расследования американского конгрессмена Волкера, эту нефть выделял Саддам Хусейн российским частным лицам и политикам, которых он считал влиятельными для лоббирования его интересов в их странах. А транспортировать ее помогали Южилин и Литвак. Примерно в то же время оффшор Виталия Южилина Nasdor Incorporated стал основным акционером ОАО «Морской порт Санкт-Петербург».





Позже в 2003 году пресса снова обратила внимание на фигуру бизнесмена - стало известно, что он неформально контролирует работу морского порта Санкт-Петербурга, а основной пакет акций порта давно принадлежит именно Южилину. В то же время и появился термин «южилинские лохани» - дело в том, что игнорирование людьми бизнесмена экологических норм и обычных правил безопасности при перевозке токсичных грузов привело к серьезному загрязнению балтийской акватории. Эти факты не могли не вызвать скандала даже в Европе.





Вложения в политику





Но Виталий Южилин не забыл о практике финансовой поддержки политиков и политических партий. И уже тогда удачно продвигал свои интересы. А в 2003 году он щедро профинансировал партию Дмитрия Рогозина «Родина» на выборах в Государственную Думу. Бизнесмен и сам решает пойти в политику. В том же году он становится депутатом, а затем становится членом комитета Госдумы по бюджету и налогам.





Все финансовые вложения Виталия Южилина в политику окупились. Бизнесмен, например, заработал на строительстве нового пассажирского морского терминала «Морской фасад». На данный момент вместе с позицией в комитете Госдумы по бюджету и налогам Южилин совмещает должность председателя совета директоров Ассоциации морских торговых портов России. Также предприниматель входит в состав Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации.

Кстати, председателем данной коллегии является вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Руспрес, 22.11.2017