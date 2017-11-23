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Денежные самолеты "Норникеля"
23.11.2017
Журналист из ЮАР Жак Пау обвинил "Норникель" во ввозе в страну в 2011 году контрабандных денег на самолёте, перевозившем медицинское оборудование.  Эти вопиющие факты репортёр привел в своей книге-расследовании "Хранители президента: те, кто удерживают Зуму у власти и вне тюрьмы" (The President's Keepers: Those Keeping Zuma In Power and Out of Prison), изданной в октябре 2017 года.

Книга стала сенсацией в ЮАР из-за глубокого анализа темы уклонения от уплаты налогов президентом страны Джейкобом Зума и его очевидной поддержки коррумпированными боссами государственных спецслужб. Книга доступна на Amazon.

Журналист пишет, что в 2011 году "Норникель" отправил груз медицинского оборудования в международный аэропорт вблизи Дурбана. Оборудование было благотворительной помощью для района Нкандле, откуда родом президент ЮАР Джейкоб Зума.

Автор утверждает, что на самолёте, в котором перевозили медицинский комплекс, были контрабандные наличные. "На этом самолёте было много наличных денег", — сказал источник Пау в Правительстве ЮАР.

"Когда шеф госбезопасности ЮАР вошёл в самолёт, он забрал груз, а также деньги. Много денег. Эти наличные не были задекларированы и, следовательно, ввезены в страну незаконно", — отмечает автор.

По его словам, министр госбезопасности ЮАР предупредил сотрудника налоговой службы, что "груз на борту самолёта гендиректора "Норникеля" Владимира Стржалковского "касается государственной безопасности" и спецагенты берут над ним контроль". "Налоговик расслабился, потому что государственная безопасность важнее таможенных и налоговых правил республики", — отмечает Пау.

Журналист пишет, что весной 2011 года в деревне, откуда родом президент Джейкоб Зума, гендиректор "Норникеля" Владимир Стржалковский передали властям провинции мобильный телемедицинский лабораторно-диагностический комплекс (МТК) "Тобол" (автомобиль КамАЗ с установленным на нём медицинским оборудованием).

Как отметил в своём выступлении Джейкоб Зума, "этот шаг свидетельствует о высокой степени социальной ответственности "Норильского никеля" как крупнейшей транснациональной компании".

В ходе презентации МТК президенту Зуме был представлен проект создания Национальной телемедицинской системы ЮАР и программа её поэтапной реализации. В торжественных мероприятиях приняли участие вожди всех племён провинции и более 5000 жителей деревни. Позже, в 2011 году, аналогичный комплекс "Норникель" передал правительству Ботсваны.

Владимир Стржалковский в настоящее время возглавляет спортивное общество "Динамо" в статусе председателя. До декабря 2012 года он занимал должность гендиректора "Норильского никеля". До работы в "Норильском никеле" он занимал пост заместителя министра экономического развития и торговли, а также был главой Ростуризма.

Представитель "Норникеля" сказал, что "не комментирует беллетристику", но вместе с тем добавил, что юридическая служба "Норникеля" изучит содержание книги Жака Пау.

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