«Яндекс» отказал Пригожину в забвении

Миллиардер Евгений Пригожин не предоставил достаточных оснований для удаления статей из поисковой выдачи по закону о «праве на забвение». Об этом «Медузе» рассказала пресс-секретарь поисковика Ася Мелкумова.

Как отметила Мелкумова, необходимость обоснования требований четко прописано в законе. На данный момент у «Яндекса» нет оснований для удаления ссылок. Исковых требований компания не признает.