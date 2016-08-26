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«Яндекс» отказал Пригожину в забвении
1.06.2016
Миллиардер Евгений Пригожин не предоставил достаточных оснований для удаления статей из поисковой выдачи по закону о «праве на забвение». Об этом «Медузе» рассказала пресс-секретарь поисковика Ася Мелкумова.
Как отметила Мелкумова, необходимость обоснования требований четко прописано в законе. На данный момент у «Яндекса» нет оснований для удаления ссылок. Исковых требований компания не признает.
В мае 2016 года Евгений Пригожин — владелец ресторанов в Санкт-Петербурге и Москве и поставщик услуг питания для армии и образовательных учреждений — обратился в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга с требованием удалить из поисковой выдачи «Яндекса» 15 публикаций по закону о «праве на забвение».
В ходе рассмотрения исков выяснилось, что Пригожин требует удалить публикации о связанных с ним фирмах, получивших госконтракты на обслуживание объектов Минобороны (как утверждали СМИ — незаконно), о «фабрике троллей» в Ольгино и другие.
К примеру, миллиардер потребовал удалить статью «Империя Пригожина взяла военные городки», опубликованную на «Фонтанке.ру». В статье рассказывается о получении компаниями, близкими к Пригожину, госконтрактов на сумму 26 миллиардов рублей. Фирмы должны обслуживать объекты Минобороны, однако, как говорится в тексте, они были зарегистрированы недавно и не имеют необходимых лицензий.
По информации петербургского издания «Мой район», также Пригожин добивается удаления из поиска материала «В России рассказали о воровстве повара Путина», опубликованного в украинском издании «Апостроф».
По закону о «праве на забвение» (действует с 1 января 2016 года), поисковики обязаны по заявлению граждан и без решения суда удалять из выдачи ссылки на незаконную, недостоверную или неактуальную информацию о заявителе. Максимальный штраф за отказ удалить информацию составляет миллион рублей.
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