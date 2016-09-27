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Халка продали китайцам за 56 млн. евро
30.06.2016

Форвард российского клуба "Зенит" Халк в четверг, 30 июня, официально сменил свою команду. Футболист сборной Бразилии перешел в команду "Шанхай СИПГ". Переход официально был подтвержден пресс-службой китайской команды.

- Халк прошел медосмотр, клуб только что заключил с ним контракт, - информирует пресс-служба команды из Китая.

Как ранее отмечалось, за форварда будет заплачено 56 миллионов евро. 2 миллиона - бонусные выплаты в виде различных опций.

Отметим, что Халк играл в "Зените" с 2012 года. Выиграл 3 титула с командой - Кубок, Суперкубок и чемпионат России. В 147 матчах за "Зенит" забил 77 голов.


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