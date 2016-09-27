Банк Ебралидзе приостановил деятельность

На сайте Констанс-Банка указано, что он был основан в далеком 1993 году. Это исключительно региональное финансовое учреждение: у него 33 отделения в Петербурге и 7 – в Ленинградской области (Выборг, Сертолово, Мурино, Всеволожск). При этом около половины всех офисов, по сути, представляют собой пункты обмена валюты, в которых часто устанавливали выгодный курс.

Основным владельцем банка является известный петербургский бизнесмен Александр Ебралидзе: около 40% акций он контролирует через ООО «М.Д.Т.» и еще 1% – напрямую. Чуть меньше у директора Выборгской горной компании и полного кавалера знака «Шахтерская слава» Анатолия Попова. Наконец, 20% принадлежат семье руководителя банка Эдуарда Дыгова.

Основным активом бизнеса Александра Ебралидзе является гостиница «Талион» на набережной Мойки, где до ужесточения игорного законодательства работало казино. Кроме того, группа «Талион» построила в Торжке завод по производству клееного бруса из шпона. ООО «М.Д.Т.» занимается буровзрывными работами и входит в структуру Выборгской горной компании, которая имеет лицензию на разработку карьера «Елизовский» в Ленинградской области.

На рынке Констанс-Банк считается «карманным банком», который в первую очередь обслуживает интересы структур группы «Талион». Выдачей займов банк практически не занимался: по состоянию на июль кредитный портфель не превышал 100 млн рублей. При этом на счетах банка хранятся 2,8 млрд рублей денег физических лиц и свыше 500 млн – средств предприятий и компаний. Как указано на портале Banki.ru, по размеру собственного капитала (около 350 млн рублей) банк занимает лишь 32-е место в Петербурге и 524-е – в России.

Проблемы у банка Александра Ебралидзе начались этим летом: в июне, после проверки, Центробанк выдал ему предписание с целым перечнем требований. Во-первых, регулятор запретил открывать новые отделения. Во-вторых, ограничил денежные переводы по поручению вкладчиков – юридических лиц. Впрочем, ЦБ установил высокий потолок в 2 млрд рублей, что при активах в 3,7 млрд не так сурово. Наконец, Констанс-Банк обязан увеличить резерв, который должен покрывать возможные потери в том случае, если заемщик вдруг не вернет кредит. Судя по всему, речь идет о ссудах физическим лицам, поэтому формально данное требование выглядит легко устранимым: согласно официальной отчетности, граждане взяли в Констанс-Банке около 40 млн рублей.

Констанс-Банк попытался оспорить требования регулятора в Арбитражном суде по Петербургу и Ленинградской области. Одновременно было подано ходатайство о принятии специфических обеспечительных мер – приостановить действие предписания на время всех разбирательств. Далее начался финансовый детектив: 20 июня судья Татьяна Ресовская удовлетворила ходатайство банка, но в начале июля неожиданно передумала и встала на сторону регулятора. Спустя несколько недель, 3 августа, Центробанк нанес по строптивому Констанс-Банку новый удар и направил еще одно предписание.

О том, что банк приостановил деятельность в связи с новым письмом регулятора, «Фонтанке» сообщил председатель правления Констанс-Банка Эльдар Дыгов. Его подробности он раскрывать не стал, сообщив, что сейчас общается с представителями надзорного органа. Чуть позже на сайте самого финансового учреждения появилось официальное сообщение о том, что с 3 августа действуют ограничения на операции с юридическими и физическими лицами. В банке обещают, что отделения откроются 4 августа, однако их функционал будет ограничен: клиенты смогут забрать свое имущество из сейфовой ячейки и получить справку по счету.

В Центробанке также отказались раскрывать суть претензий к Констанс-Банку, заметив, что регулятор «не комментирует меры надзорного реагирования в отношении действующих кредитных организаций». Однако нельзя не отметить, что закат областного Рускобанка также начинался с требования увеличить резервы, но на большую сумму – на 3 млрд рублей. А после того, как акционеры не сделали этого, финансовое учреждение и вовсе лишилось лицензии.