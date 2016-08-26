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Барсукова приговорили к 23 годам колонии
18.08.2016

Санкт-Петербургский городской суд на выездной сессии в Москве в четверг огласил приговор авторитетному бизнесмену Владимиру Барсукову (Кумарину). Он признан виновным в покушении на жизнь совладельца ЗАО «Петербургский нефтяной терминал» Сергея Васильева и убийстве его охранника.

Суровый приговор не стал ни для кого неожиданностью: в мае коллегия присяжных признала Барсукова виновным. Но обсуждение последствий вердикта и сам приговор состоялись только спустя три месяца — причиной стала болезнь одного из подсудимых. Прокурор просил приговорить Барсукова к 25 годам колонии.

Суд назначил Барсукову 23 года колонии строго режима с учетом двух других приговоров. В 2009 и 2012 годах он был признан виновным в двух рейдерских захватах собственности в Северной столице и в вымогательстве у предпринимателей. По этим делам Барсуков ранее был приговорен к 15 годам заключения.

Приговор суда сам Барсуков встретил спокойно. Год назад коллегия присяжных петербургского горсуда посчитала недоказанной его вину, а также вину Вячеслава Дрокова и Александра Меркулова и вынесла оправдательный вердикт. Тогда решающую роль сыграли аудиозаписи, которые представили в суд адвокаты Барсукова: на них якобы Васильев говорил о том, что заплатил полмиллиона долларов за показания против Кумарина. Эти записи официально не были признаны доказательствами и даже не показывались присяжным, но вызвали большой общественный резонанс.

Позднее оправдательный приговор, вынесенный на основании вердикта присяжных, отменил Верховный суд, который направил дело на пересмотр. Новый процесс закончился уже обвинительным приговором.

По версии следствия, Барсуков организовал покушение на Васильева. Предположительно, обвиняемый хотел захватить нефтяной терминал. Согласно материалам дела 5 мая 2006 года киллеры перегородили дорогу кортежу Васильева «Жигулями» на перекрестке Левашовского проспекта и Ординарной улицы в Санкт-Петербурге и расстреляли его автомобиль из автоматов.

Васильеву удалось выбраться на своем бронированном автомобиле Rolls-Royce с линии огня и уехать. Но во время нападения погиб его охранник Роман Ухаров, еще трое были ранены. Непосредственные исполнители покушения братья Андрей и Олег Михалевы признаны судом виновными и уже отбывают пожизненный срок за это преступление.

Дальнейшие действия адвокатов Барсукова предсказуемы - апелляция. Но помимо трех дел, по которым уже вынесены приговоры, в производстве следователей остаются еще 11 эпизодов рейдерских захватов собственности и дело об организации убийства совладельца клуба «Голливудские ночи» Георгия Позднякова. Так что свобода Барсукову в любом случае не светит в обозримом будущем.


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