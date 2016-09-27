Семейный бизнес спикера ЗАКСа Макарова

Началось всё с публикаций ведущего бизнес-издания города «Делового Петербурга». Ещё в октябре 2014-го издание поведало, что дочери спикера Анне Селегень принадлежит половина малоизвестной фирмы «Петрострой» Несмотря на то, что об этой компании мало кто слышал, за 3 года она стала одним из ведущих подрядчиков «Газпрома», получив подрядные контракты на строительство и реконструкцию котельных и теплосетей на общую сумму не менее 1,7 млрд рублей. Остальные 50% «Петростроя», как выяснили журналисты, принадлежат Вере Пшеничной, которая доводится родной тётей мужу Анны — Сергею Селегеню.





До покупки Анной Селегень доли в «Петрострое» фирма специализировалась на подрядных работах в жилищном строительстве и ремонте. С 2011 года она почти полностью переориентировалась на подряды в теплоэнергетике. Три года компания занималась только строительством котельных и сетей в рамках программы ООО «Петербургтеплоэнерго» («дочка» «Газпром теплоэнерго») по модернизации системы теплоснабжения. Журналисты отметили, что смена специализации и создание успешного партнёрства «Петростроя» с «Газпромом» по времени совпадают с избранием Вячеслава Макарова спикером ЗС — это произошло в декабре 2011-го.





Попутно выяснилось, что муж Анны, Сергей Селегень являлся совладельцем нескольких компаний, связанных с его отцом — Владимиром Селегенем. Петербургские СМИ выяснили, что последний владеет целой бизнес-империей. Ему принадлежат или принадлежали солидные доли в различных петербургских компаниях. В частности, компания по оптовой торговле «Петроснаб». Активы оценивались в 25 млн рублей.





Другой крупный актив Владимира Селегеня — компания-поставщик медоборудования «Арсенал» с ежегодными заказами от государственных клиник более чем на 50 млн рублей. Ещё одна компания Владимира Селегеня — «Фортуна», ей принадлежит ресторан Puberty на Выборгской набережной с собственной пивоварней. Выявили у родственника Вячеслава Макарова и другие активы: компания «Универсал» торгует землёй, «Энергокомплекс» — топливом, «Инвитэк», с оборотом до 73 млн рублей в год, — автомобилями и мотоциклами. Однако самым крупным активом Владимира Селегеня являлась 50%-я доля в компании «Союз инвест девелопмент», годовой оборот, который доходил до 1,6 млрд рублей.

Владимир Селегень занялся предпринимательством ещё в середине 1990-х. По мнению экспертов, совокупная стоимость бизнеса породнившихся семей Макаровых и Селегень в 2014 году могла составлять 5,3 млрд рублей.





Установили и точку отсчёта в совместной истории двух семей: Владимир Селегень учился в Военно-космической академии имени Можайского, где Вячеслав Макаров преподавал научный коммунизм.





Казалось бы, вот они коррупция и «кумовство» вскрытые журналистами – бери и раскручивай? Но никто этой историей не заинтересовался. Она булькнула в питерском болоте и растворилась без всяких последствий для её «фигурантов».





Не забыл о тепловом бизнесе только сам Вячеслав Макаров. Этой весной он инициировал открытую атаку на газпромовские тепловые структуры. В марте петербургские парламент принял обращение… к президенту России о передаче ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (дочка газпромовской ТГК-1) в собственность города.





Следующим шагом господина Макарова стала инициатива досрочно расторгнуть договор аренды на объекты теплоэнергетики с уже упомянутой компанией «Газпрома» ООО «Петербургтеплоэнерго». 11 мая на заседании Законодательного Собрания депутаты приняли решение, от имени городского парламента обратиться уже к председателю правительства России Дмитрию Медведеву с той же просьбой - передать ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в собственность города.





Причиной однотипных инициатив господина Макарова стало якобы недостаточное финансирование «Газпромом» ремонтных программ. Между тем, как отмечали эксперты, именно «Газпром» вложил в энергетический комплекс Петербурга около 100 млрд рублей за последние 10 лет, и нет ни одного более крупного инвестора в энергетический кластер города.





Как отмечали журналисты «де-факто, господин Макаров выражает желание просто отобрать у «Газпрома» весь бизнес в теплоэнергетике Петербурга и даже просит помочь в этом начинании президента России». Злые языки утверждали, что спикер обиделся на «Газпром» по вполне приземлённой причине. ООО «Петрострой» после смены руководства в газпромовском «Петербургтеплоэнерго» перестала получать подряды. Не случайно ещё в марте Вячеслав Макаров продемонстрировал серьёзные знания специфики рынка подрядов, связанных с услугами по ремонту тепловых коммуникаций:

«Цены на ремонт и прокладку труб у «Теплосети» завышены. А выполняет всё единственная фирма – МТЭР, которая, по имеющейся информации, даже не проходит государственную экспертизу», – заявил Вячеслав Макаров.





Некоторые наблюдатели предположили, что спикер очень хотел бы, чтобы на месте «МТЭР Санкт-Петербург», связанной с руководством ТГК-1, был «Петрострой». Одновременно с обращением к Медведеву в мае по данным ЕГРЮЛ, в компании «Петрострой» сменился собственник. 50% компании, принадлежавшие дочери Макарова, получил Владимир Селегень, другие 50% «Петростроя» остались в собственности Веры Пшеничной. Формально дочку спикера вывели из-под подозрения, но по сути ничего не изменилось – компания, жаждущая подрядов от теплоэнергетиков, осталась «в семье».





Сейчас на время выборов конфликт утих, но не стоит сомневаться, что после 18 сентября, если господин Макаров вновь обоснуется в кресле председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, он ринется в новую атаку. И никого не смущает тот факт, что, например, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глядя на творящуюся в Питере вакханалию, похоже, решил, что по теплоэнергетике ему более интересен в качестве партнёра губернатор Ленобласти. С ним он и заключает новые инвестиционные соглашения на реконструкцию сетей и котельных. А про Питер, как пишут СМИ, говорить решительно отказывается.





В сентябре-октябре как раз начнётся отопительный сезон и спикер явно воспользуется горячей темой, чтобы вновь начать борьбу. Бояться ему нечего, ведь за два года «тёплым бизнесом» родственников Макарова кроме журналистов так никто и не заинтересовался.





Впрочем, история семейства Селегень – это только один узел гигантской сетки семейно-дружественного клана во главе с Вячеславом Макаровым. И опять, никакого открытия мы не сделаем, ничего нового мы не вскроем. Всю связку родственников спикера, пристроенных на разные должности и перечень его «доверенных лиц», оккупировавших Петроградский район и окрестности, уже описали. Сначала о них рассказали все те же журналисты «Делового Петербурга», а в 2015 петербургское отделение Фонда борьбы с коррупцией.





Очень конспективно пробежимся по оставшимся членам семьи:





- Старшая дочь Вячеслава Макарова, 37-летняя Марина Лыбанева, в марте 2013 года была назначена заместителем главы Петроградского района. В течение года она совмещала эту должность со званием депутата муниципального совета муниципального образования «Чкаловское», что противоречит закону и на что спустя год все же обратила внимание петербургская Прокуратура.





- Николай Макаров – брат спикера, заместитель директора Садово-паркового предприятия «Центральное» в Петроградском районе.





- Василий Макаров – ещё один брат, депутат в муниципальном совете муниципального образования «Чёрная речка» (входит в избирательный округ спикера).





- Кукушкин Евгений – племянник спикера, начальник отдела здравоохранения Администрации Петроградского района.





- Кукушкина Алена – многие СМИ её называли племянницей спикера, он это категорически отвергал. Скорее всего, она все же жена племянника. В 2014 году вновь стала депутатом муниципального совета МО «Чкаловское». Одновременно работала в петербургском парламенте, где занимала должность начальника материально-технического обеспечения ЗакСа. Считается, что именно с её фамилией было связано появление весной прошлого года новых жёстких правил работы журналистов в ЗакСе. После многочисленных протестов журналистского сообщества данные правила были отменены. Кроме того, 12 июля, в ходе партийной конференции петербургского отделения «партии власти» Алена Кукушкина была избрана на пост представителя по финансовым вопросам регионального отделения партии.





И это только поверхностный и очень беглый обзор «макаровского клана». О нём пишут, говорят, составляют схемы и уже почти принимают как должное. Ни разу за годы, пока полковник управляет городским парламентом, к его, как говорят некоторые, «петербургскому спруту», не проявили интереса правоохранители.





Вокруг него сажают преданных ему депутатов, расследуются какие-то истории со злоупотреблениями, а он продолжает упорно отвергать любую неприятную информацию о своих родственниках и приближенных. Это неправда, потому что неправда – железный аргумент «тефлонового» полковника.





Сейчас пошли слухи об отставке губернатора. Может Москва решат заодно убрать с доски и главу парламента, чтобы заново отстроить систему власти в Петербурге?



