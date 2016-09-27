 Rambler's Top100
У Людмилы Путиной молодой муж (ФОТО)
Самые свежие анекдоты про Путина и Медведева
Кабаева родила второго ребенка от Путина
Путин обвенчался с Алиной Кабаевой в Иверском монастыре
Секретная свадьба дочери Путина на курорте "Игора"
Лениградская Правда
27 СЕНТЯБРЯ 2016, ВТОРНИК
info@lenpravda.ru
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
Семейный бизнес спикера ЗАКСа Макарова
15.09.2016
Началось всё с публикаций ведущего бизнес-издания города «Делового Петербурга». Ещё в октябре 2014-го издание поведало, что дочери спикера Анне Селегень принадлежит половина малоизвестной фирмы «Петрострой» Несмотря на то, что об этой компании мало кто слышал, за 3 года она стала одним из ведущих подрядчиков «Газпрома», получив подрядные контракты на строительство и реконструкцию котельных и теплосетей на общую сумму не менее 1,7 млрд рублей. Остальные 50% «Петростроя», как выяснили журналисты, принадлежат Вере Пшеничной, которая доводится родной тётей мужу Анны — Сергею Селегеню. 

До покупки Анной Селегень доли в «Петрострое» фирма специализировалась на подрядных работах в жилищном строительстве и ремонте. С 2011 года она почти полностью переориентировалась на подряды в теплоэнергетике. Три года компания занималась только строительством котельных и сетей в рамках программы ООО «Петербургтеплоэнерго» («дочка» «Газпром теплоэнерго») по модернизации системы теплоснабжения. Журналисты отметили, что смена специализации и создание успешного партнёрства «Петростроя» с «Газпромом» по времени совпадают с избранием Вячеслава Макарова спикером ЗС — это произошло в декабре 2011-го. 

Попутно выяснилось, что муж Анны, Сергей Селегень являлся совладельцем нескольких компаний, связанных с его отцом — Владимиром Селегенем. Петербургские СМИ выяснили, что последний владеет целой бизнес-империей. Ему принадлежат или принадлежали солидные доли в различных петербургских компаниях. В частности, компания по оптовой торговле «Петроснаб». Активы оценивались в 25 млн рублей. 

Другой крупный актив Владимира Селегеня — компания-поставщик медоборудования «Арсенал» с ежегодными заказами от государственных клиник более чем на 50 млн рублей. Ещё одна компания Владимира Селегеня — «Фортуна», ей принадлежит ресторан Puberty на Выборгской набережной с собственной пивоварней. Выявили у родственника Вячеслава Макарова и другие активы: компания «Универсал» торгует землёй, «Энергокомплекс» — топливом, «Инвитэк», с оборотом до 73 млн рублей в год, — автомобилями и мотоциклами. Однако самым крупным активом Владимира Селегеня являлась 50%-я доля в компании «Союз инвест девелопмент», годовой оборот, который доходил до 1,6 млрд рублей.
Владимир Селегень занялся предпринимательством ещё в середине 1990-х. По мнению экспертов, совокупная стоимость бизнеса породнившихся семей Макаровых и Селегень в 2014 году могла составлять 5,3 млрд рублей.

Установили и точку отсчёта в совместной истории двух семей: Владимир Селегень учился в Военно-космической академии имени Можайского, где Вячеслав Макаров преподавал научный коммунизм.

Казалось бы, вот они коррупция и «кумовство» вскрытые журналистами – бери и раскручивай? Но никто этой историей не заинтересовался. Она булькнула в питерском болоте и растворилась без всяких последствий для её «фигурантов». 

Не забыл о тепловом бизнесе только сам Вячеслав Макаров. Этой весной он инициировал открытую атаку на газпромовские тепловые структуры. В марте петербургские парламент принял обращение… к президенту России о передаче ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» (дочка газпромовской ТГК-1) в собственность города. 

Следующим шагом господина Макарова стала инициатива досрочно расторгнуть договор аренды на объекты теплоэнергетики с уже упомянутой компанией «Газпрома» ООО «Петербургтеплоэнерго». 11 мая на заседании Законодательного Собрания депутаты приняли решение, от имени городского парламента обратиться уже к председателю правительства России Дмитрию Медведеву с той же просьбой - передать ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» в собственность города.

Причиной однотипных инициатив господина Макарова стало якобы недостаточное финансирование «Газпромом» ремонтных программ. Между тем, как отмечали эксперты, именно «Газпром» вложил в энергетический комплекс Петербурга около 100 млрд рублей за последние 10 лет, и нет ни одного более крупного инвестора в энергетический кластер города. 

Как отмечали журналисты «де-факто, господин Макаров выражает желание просто отобрать у «Газпрома» весь бизнес в теплоэнергетике Петербурга и даже просит помочь в этом начинании президента России». Злые языки утверждали, что спикер обиделся на «Газпром» по вполне приземлённой причине. ООО «Петрострой» после смены руководства в газпромовском «Петербургтеплоэнерго» перестала получать подряды. Не случайно ещё в марте Вячеслав Макаров продемонстрировал серьёзные знания специфики рынка подрядов, связанных с услугами по ремонту тепловых коммуникаций:
«Цены на ремонт и прокладку труб у «Теплосети» завышены. А выполняет всё единственная фирма – МТЭР, которая, по имеющейся информации, даже не проходит государственную экспертизу», – заявил Вячеслав Макаров. 

Некоторые наблюдатели предположили, что спикер очень хотел бы, чтобы на месте «МТЭР Санкт-Петербург», связанной с руководством ТГК-1, был «Петрострой». Одновременно с обращением к Медведеву в мае по данным ЕГРЮЛ, в компании «Петрострой» сменился собственник. 50% компании, принадлежавшие дочери Макарова, получил Владимир Селегень, другие 50% «Петростроя» остались в собственности Веры Пшеничной. Формально дочку спикера вывели из-под подозрения, но по сути ничего не изменилось – компания, жаждущая подрядов от теплоэнергетиков, осталась «в семье».

Сейчас на время выборов конфликт утих, но не стоит сомневаться, что после 18 сентября, если господин Макаров вновь обоснуется в кресле председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, он ринется в новую атаку. И никого не смущает тот факт, что, например, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глядя на творящуюся в Питере вакханалию, похоже, решил, что по теплоэнергетике ему более интересен в качестве партнёра губернатор Ленобласти. С ним он и заключает новые инвестиционные соглашения на реконструкцию сетей и котельных. А про Питер, как пишут СМИ, говорить решительно отказывается.

В сентябре-октябре как раз начнётся отопительный сезон и спикер явно воспользуется горячей темой, чтобы вновь начать борьбу. Бояться ему нечего, ведь за два года «тёплым бизнесом» родственников Макарова кроме журналистов так никто и не заинтересовался. 

Впрочем, история семейства Селегень – это только один узел гигантской сетки семейно-дружественного клана во главе с Вячеславом Макаровым. И опять, никакого открытия мы не сделаем, ничего нового мы не вскроем. Всю связку родственников спикера, пристроенных на разные должности и перечень его «доверенных лиц», оккупировавших Петроградский район и окрестности, уже описали. Сначала о них рассказали все те же журналисты «Делового Петербурга», а в 2015 петербургское отделение Фонда борьбы с коррупцией. 

Очень конспективно пробежимся по оставшимся членам семьи:

- Старшая дочь Вячеслава Макарова, 37-летняя Марина Лыбанева, в марте 2013 года была назначена заместителем главы Петроградского района. В течение года она совмещала эту должность со званием депутата муниципального совета муниципального образования «Чкаловское», что противоречит закону и на что спустя год все же обратила внимание петербургская Прокуратура. 

- Николай Макаров – брат спикера, заместитель директора Садово-паркового предприятия «Центральное» в Петроградском районе. 

- Василий Макаров – ещё один брат, депутат в муниципальном совете муниципального образования «Чёрная речка» (входит в избирательный округ спикера).

- Кукушкин Евгений – племянник спикера, начальник отдела здравоохранения Администрации Петроградского района.

- Кукушкина Алена – многие СМИ её называли племянницей спикера, он это категорически отвергал. Скорее всего, она все же жена племянника. В 2014 году вновь стала депутатом муниципального совета МО «Чкаловское». Одновременно работала в петербургском парламенте, где занимала должность начальника материально-технического обеспечения ЗакСа. Считается, что именно с её фамилией было связано появление весной прошлого года новых жёстких правил работы журналистов в ЗакСе. После многочисленных протестов журналистского сообщества данные правила были отменены. Кроме того, 12 июля, в ходе партийной конференции петербургского отделения «партии власти» Алена Кукушкина была избрана на пост представителя по финансовым вопросам регионального отделения партии. 

И это только поверхностный и очень беглый обзор «макаровского клана». О нём пишут, говорят, составляют схемы и уже почти принимают как должное. Ни разу за годы, пока полковник управляет городским парламентом, к его, как говорят некоторые, «петербургскому спруту», не проявили интереса правоохранители. 

Вокруг него сажают преданных ему депутатов, расследуются какие-то истории со злоупотреблениями, а он продолжает упорно отвергать любую неприятную информацию о своих родственниках и приближенных. Это неправда, потому что неправда – железный аргумент «тефлонового» полковника.

Сейчас пошли слухи об отставке губернатора. Может Москва решат заодно убрать с доски и главу парламента, чтобы заново отстроить систему власти в Петербурге? 

«Мягкая» версия отстранения Макарова предполагает, что после избрания в Заксобрание он может отправиться в Совет Федерации. Так уже было с его предшественником Вадимом Тюльпановым. Но Вадим Альбертович был человеком «команды», и никогда бы не ослушался указаний сверху. А вот господин Макаров, для которого любое кресло кроме спикерского будет поражением, может и заартачиться. Он для этого и собрал сейчас на выборах сборную солянку своих сторонников из разных партий, чтобы вне зависимости от указаний сверху продавливать свои решения в Заксобрании? Если он начнёт сопротивляться, тогда, как полагают эксперты, может включиться «жёсткий» вариант, и следователи с дружественных Макарову депутатов, наконец, переключатся на его многочисленную родню.

| | Поделиться
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
Новости
Мутко продолжит руководить российским футболом
24.09.2016
Министр спорта РФ Виталий Мутко переизбран на новый срок президентом Российского футбольного союза (РФС). Участники внеочередной отчетно-выборной конференции РФС выбирали между действующим главой организации Мутко и тренером Валерием Газзаевым.
Путин предложил Володину занять пост спикера Госдумы
23.09.2016
Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы предложил избрать на пост спикера первого заместителя главы администрации президента Вячеслава Володина.
Спикер Госдумы Нарышкин уходит в разведку
22.09.2016
Президент России Владимир Путин предложил Сергею Нарышкину возглавить Службу внешней разведки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Дайджест федеральных СМИ
Сечинский спецназ
22.08.2016
В центральном аппарате ФСБ продолжаются масштабные зачистки: лишился своего кабинета 1-й заместитель начальника Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ генерал Олег Феоктистов.
Чайка пойдет по шпалам
17.08.2016
Правительство близко к согласованию продажи 25% акций подконтрольного РЖД производителя шпал - компании "Бетэлтранс" (БЭТ). В результате сделки контроль над компанией перейдет к структурам сына генпрокурора России Юрия Чайки.
Черная RFID-метка для главы ФТС Бельянинова
29.07.2016, LIFE
Бельянинов погорел на RFID-метках (Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация товаров) ― ими планируется оснастить весб ввозимый из-за границы товар. В этом чипе хранится вся цепочка информации о ввезённой продукции ― от производителя до конечного продавца.
Руководители СК брали взятки часами
21.07.2016
В ходе обысков у высокопоставленных сотрудников Следственного комитета, арестованных 19 июля по подозрению в получении взятки в 1 млн долларов, были обнаружены крупные суммы денег и коллекция дорогих часов.
Туфли Медведева от Jimmy Choo
6.07.2016
Борцы с коррупцией обратили внимание на то, что Медведев обут в лоферы Jimmy Choo Peter стоимостью около 50 тыс. рублей.
Темы дня
В планах Володина - стать президентом России
24.09.2016
Президент РФ Владимир Путин, предложивший спикеру Госдумы прошлого созыва Сергею Нарышкину возглавить Службу внешней разведки, открыл путь для возвышения Вячеслава Володина, заместителя главы администрации Кремля. Отведенная ему роль спикера нижней палаты парламента делает Володина супертяжеловесом российской политической элиты следующего поколения. "У него очень большие амбиции, и он хочет стать президентом в один прекрасный день", - тверждает The Financial Times.
Петербург не пришел голосовать
18.09.2016
Крупнейшие города России оказались последними по показателю явки избирателей на участки, свидетельствуют данные Центризбиркома. Москва, Санкт-Петербург и Московская область стали регионами с самой низкой явкой. Последние промежуточные данные (на 18:00) таковы: в Москве проголосовали менее 29%, в Петербурге - менее 26% избирателей.
На поместье премьера Медведева потрачено 30 млрд. рублей
15.09.2016
Предполагаемая резиденция премьер-министра Дмитрия Медведева расположена у города Плес в Ивановской области за шестиметровым забором. Площадь земельного участка дачи Медведева составляет около 80 гектаров. На участке расположены три вертолетные площадки, две станции спецсвязи. Резиденция самого председателя правительства окружена внутренним забором, за которым находятся гостиницы для обслуживающего персонала, автобазы и прочее. Имеются лыжный спуск с подъемниками, на берегу Волги есть два судна на воздушной подушке...
«Хакеры ГРУ» взломали WADA
13.09.2016
Хакеры взломали базу данных WADA и опубликовали документы, касающиеся некоторых американских спортсменов. Выяснилось, что сёстры Винус и Серена Уильямс получили разрешение ВАДА на применение запрещённых препаратов. Также хакеры уличили в применении допинга четырёхкратную олимпийскую чемпионку американскую гимнастку Симону Байлз и др. Взлом сайта WADA совершила хакерская группа Fancy Bear, "подозреваемая в связях с ГРУ", та самая, которая совершила и взлом сервера нацкомитета Демократической партии США.
Логин
Пароль
регистрация
забыли пароль?
Реклама на сайте

Архив Ленправды
Темы дня
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
02 03 06 07 08 09
10 11 12
2001
06 07 08 09 10 11
12
Дайджест СМИ
Санкт-Петербурга
2016
01 03 05 06 08 09
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
Дайджест федеральных СМИ
2016
01 02 03 04 05 06
07 08
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2001
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2000
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1999
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1998
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1997
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10
1996
01 02 03 05 07 08
09 10 11 12
1995
01 02 04 09 11
1994
07 08 09 10 11
1993
10 11
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
© 2001-2008, Ленинградская правда
info@lenpravda.ru