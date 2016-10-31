Материнский капитал Матвиенко

Взять, например, Петровский остров, на котором находится не только одноименный стадион, но и одноименный же парк. Парк этот был заложен еще по велению государя императора Николая I до первой крымской кампании. Накануне революции тут были театр, карусели, квасные, лодочная пристань и даже популярные у публики «водные горы» (прообраз нынешних аквапарков). Словом, место историческое, и до недавних пор эта часть острова оставалась территорией памятника «Большой Петровский парк», где новое строительство запрещено по закону.





Впрочем, скоро этот Петровский парк сделают Королевским. Возведение комплекса апартаментов с соответствующим названием Royal Park идет тут уже полным ходом.





Старт застройке дало постановление тогдашнего губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко от ноября 2010 года «О размещении гостиничных комплексов и яхт-клубов по адресам: Петроградский район, Петровский пр., участки 1, 2…» По этому документу город отдал под застройку три драгоценных га рядышком со стадионом «Зенита» прежде неизвестной компании «Петровский альянс». Всего за 449 млн рублей.





Всего, потому что даже кадастровая стоимость этих участков – 576 млн. Всего, потому что подведение к новостройке инфраструктуры взвалил на себя не инвестор, а городской бюджет (например начальную цену госконтракта только на подключение яхт-клуба к канализации Водоканал Санкт-Петербурга оценил почти в 18 млн). Всего, потому что потребовались средства еще и на переезд петровского судоремонтного завода «Экострой», который там до этого располагался (а это еще, извините, до 600 млн).





В городе до сих пор говорят о том, что загадочный «Петровский альянс», получивший от Матвиенко часть Петровского острова, связан с ее сыном Сергеем.





Как выяснил Sobesednik.ru, «Петровский альянс» Сергея Матвиенко действительно существует. Сейчас эту фирму на 100% контролирует именно сын бывшего губернатора Петербурга. Да и прежде среди учредителей «Альянса» значилось ЗАО «Стремберг», за которым, кроме гибралтарского офшора «Лиджорио лимитед», стояли Матвиенко-младший и экс-советник его матери Александр Кожин.





Вот только, по данным Росреестра, землю у города арендовал тезка «Петровского альянса» – название то же, но вот ИНН совсем другой. Впрочем, и эта компания тоже оказалась тесно связана с фамилией Матвиенко. За ней стоял все тот же гибралтарский офшор, руководил ею все тот же Александр Кожин. А ее первоначальный учредитель Георгий Тарасов был гендиректором еще и одноименной фирмы Матвиенко.





После смены власти в Питере гибралтарские бизнесмены решили уступить право на застройку острова структурам олигарха Виктора Вексельберга. Разумеется, не за красивые яйца Фаберже, а за миллиард рублей и 20% площадей застройки. При этом деньги на покупку Вексельберг взял опять-таки у семьи бывшего губернатора – в банке «Санкт-Петербург», часть которого принадлежит Владимиру Матвиенко, мужу спикера Совета Федерации.





Сдать объект планируют к чемпионату мира по футболу, но существующие только на бумаге апартаменты уже выставлены на продажу. Их общая жилая площадь – 26 тыс. м2, площадь всего комплекса – вдвое больше. При средней стоимости одного квадратного метра в районе 270 тысяч рублей выручка инвестора только за апартаменты составит более 7 млрд. Какие убытки ждут город от этого – вы уже знаете. Но не всем же быть только в убытках.



