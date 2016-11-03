|
|
|
|
ФИФА забраковала газон «Зенит-Арены»
3.11.2016
Комиссия ФИФА признала выкатное поле "Зенит-арены" непригодным для проведения матчей. По мнению членов комиссии, которые проверяли готовность стадиона 31 октября, на поле при активном движении и прыжках происходят сильные вибрации. Норматив колебаний превышен в семь раз.
Одной из вероятных причин высокого уровня вибрации стала легкость конструкции выкатного поля. Специалисты считают, что устранить проблемы в короткие сроки невозможно.
Смольный уже отреагировал на сообщения о недостатках поля. Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, который возглавляет городской штаб по достройке "Зенит-арены", сказал, что все неполадки исправят ко времени проведения первых тестовых матчей в марте 2017 года.
Выкатное поле впервые тестировали 24 октября 2016 года. Испытания прошли не без проблем. За девять метров до конца движения погрузчики начали буксировать. В итоге испытание продлилось на несколько часов дольше запланированного.
Первый матч на поле прошел 27 октября, игру провели сотрудники "Метростроя", генподрядчика стадиона, и представители субподрядчиков. Матч закончился со счетом 6:2 в пользу субподрядчиков.
26 октября при запуске отопления на "Зенит-арене" затопило один из секторов стадиона, фотографии можно посмотреть здесь.
Теперь все с ужасом ждут испытания раздвижной крыши.
"Зенит-арену" начали строить в 2007 году, с тех пор его цена выросла с 6,7 до 44 млрд рублей.
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
|
|
|
© 2001-2008, Ленинградская правда
info@lenpravda.ru
|