ФИФА забраковала газон «Зенит-Арены»

Комиссия ФИФА признала выкатное поле "Зенит-арены" непригодным для проведения матчей. По мнению членов комиссии, которые проверяли готовность стадиона 31 октября, на поле при активном движении и прыжках происходят сильные вибрации. Норматив колебаний превышен в семь раз.





Одной из вероятных причин высокого уровня вибрации стала легкость конструкции выкатного поля. Специалисты считают, что устранить проблемы в короткие сроки невозможно.





Смольный уже отреагировал на сообщения о недостатках поля. Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, который возглавляет городской штаб по достройке "Зенит-арены", сказал, что все неполадки исправят ко времени проведения первых тестовых матчей в марте 2017 года.





Выкатное поле впервые тестировали 24 октября 2016 года. Испытания прошли не без проблем. За девять метров до конца движения погрузчики начали буксировать. В итоге испытание продлилось на несколько часов дольше запланированного.





Первый матч на поле прошел 27 октября, игру провели сотрудники "Метростроя", генподрядчика стадиона, и представители субподрядчиков. Матч закончился со счетом 6:2 в пользу субподрядчиков.





26 октября при запуске отопления на "Зенит-арене" затопило один из секторов стадиона, фотографии можно посмотреть здесь.





Теперь все с ужасом ждут испытания раздвижной крыши.



