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Лениградская Правда
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ФИФА забраковала газон «Зенит-Арены»
3.11.2016
Комиссия ФИФА признала выкатное поле "Зенит-арены" непригодным для проведения матчей. По мнению членов комиссии, которые проверяли готовность стадиона 31 октября, на поле при активном движении и прыжках происходят сильные вибрации. Норматив колебаний превышен в семь раз.

Одной из вероятных причин высокого уровня вибрации стала легкость конструкции выкатного поля. Специалисты считают, что устранить проблемы в короткие сроки невозможно.

Смольный уже отреагировал на сообщения о недостатках поля. Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, который возглавляет городской штаб по достройке "Зенит-арены", сказал, что все неполадки исправят ко времени проведения первых тестовых матчей в марте 2017 года.

Выкатное поле впервые тестировали 24 октября 2016 года. Испытания прошли не без проблем. За девять метров до конца движения погрузчики начали буксировать. В итоге испытание продлилось на несколько часов дольше запланированного.

Первый матч на поле прошел 27 октября, игру провели сотрудники "Метростроя", генподрядчика стадиона, и представители субподрядчиков. Матч закончился со счетом 6:2 в пользу субподрядчиков.

26 октября при запуске отопления на "Зенит-арене" затопило один из секторов стадиона, фотографии можно посмотреть здесь.

Теперь все с ужасом ждут испытания раздвижной крыши. 

"Зенит-арену" начали строить в 2007 году, с тех пор его цена выросла с 6,7 до 44 млрд рублей. 

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