Спортивные ценности семьи Ротенбергов

Любовь к дзюдо Ротенберги пронесли через года и даже десятилетия. Собственно, первым серьезным спортивным проектом Ротенбергов в Санкт-Петербурге стало строительство спортивного комплекса для клуба по дзюдо «Явара-Нева» общей площадью 4,5 га на острове Бычий.





Единственным владельцем клуба является Аркадий Ротенберг, а почетным президентом — действующий глава Российской федерации Владимир Путин. Разрешение на строительство было получено еще в 2005 году на основании постановления правительства Петербурга, но начались работы только в 2013-м. За это клуб «Явара-Нева» перечислил в бюджет города 9,7 млн долларов.





Строительство должно было закончиться в 2015 году, но сдача комплекса задержалась из-за необходимости укрепить береговую линию. Планировалось, что помимо клуба по дзюдо на 10 татами и 1,5 тысячи зрителей там расположатся яхт-клуб на 40 судов и несколько вип-коттеджей с японскими садиками во дворе. Общий объем вложений оценивается в 3,5 млрд рублей.





Ведет строительство ООО «Спортивный клуб дзюдо «Явара-Нева», единственным владельцем которого также является Аркадий Ротенберг. По данным информационно-аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», бюджет компании за 2015 год составил 5,1 миллиарда рублей.





Интересно, что помимо разрешения, выданного на строительство в 2005 году, Смольный также активно вкладывается в развитие инфраструктуры острова. Подъездная дорога к комплексу обошлась бюджету в 373 миллиона рублей. Еще 1,5 млрд рублей в мае 2015 года при помощи Ростуризма планировал выделить на развитие туристического потенциала острова комитет по туризму.





Помимо дзюдо Аркадий Ротенберг не чужд хоккею – он является председателем правления Федерации хоккея России (ФХР) и членом совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).





Другой спортивный кластер сейчас начинает только формироваться в Петроградском районе. Его центрами станут спортивный комплекс «Юбилейный» и, в перспективе, стадион «Петровский». Напомним, оперативным управлением «Юбилейного» занимается ООО «СК "Юбилейный"», долями в котором владеют Смольный и хоккейный клуб «Динамо Санкт-Петербург». В свою очередь, руководит клубом Наталья Скарлыгина, близкая знакомая Аркадия Ротенберга, а его генеральным спонсором является банк «Северный морской путь», принадлежащий братьям Ротенбергам.





Управляющая компания спортивного комплекса решила, что пора осваивать прилегающую территорию. С аргументом о необходимости создания «спортивно-культурного ядра» губернатору на рассмотрение было предложено построить рядом с «Юбилейным» открытую и крытую парковку, гостиницу для спортсменов, а также современные тренировочные залы. При этом ООО «СК "Юбилейный"» готово было взять на себя лишь половину всех расходов.





Остальное предлагается оплатить из городского бюджета, который и так потратил на недавнюю реконструкцию «Юбилейного» 900 миллионов рублей.





Второй частью «спортивно-культурного ядра» в перспективе может стать «Петровский». На него, как ранее сообщала «Фонтанка», в связи с приближающим переездом «Зенита» на Крестовский остров претендует футбольный клуб «Динамо СПб», принадлежащий Борису Ротенбергу.





Борис Ротенберг также является совладельцем клуба дзюдо «Турбостроитель», общества содействия развитию спортивных видов единоборств «Отечество», совладельцем гоночной серии SMP Racing, вице-президентом Федерации дзюдо России, а также, по неподтвержденным данным, в настоящее время фактически управляет московским футбольным клубом «Локомотив».





Очень перспективным спортивным управленцем растет Роман Ротенберг — сын Бориса Ротенберга. В свои 35 лет он уже является вице-президентом хоккейного клуба СКА, в котором изначально отвечал исключительно за маркетинг.





Начиная с 2011 года, когда Роман Борисович занял эту должность, финансовые результаты армейцев стремительно пошли вверх. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка клуба в 2015 году достигла рекордных 6,3 млрд рублей, а прибыль составила 178,8 млн рублей, хотя годом ранее была около 500 млн. В 2014 году в Петербурге открылся третий клубный магазин СКА, и по этому показателю армейцы сравнялись с «Зенитом». В последние пару лет полномочия Романа Ротенберга значительно расширились, и теперь он, по сути, второй человек в клубе после президента Геннадия Тимченко.





По словам Ротенберга, в ближайшее время начнется строительство новой арены, которая расположится в Московском районе вблизи СКК.





Также Роман Ротенберг занимает должность вице-президениа в Федерации хоккея России, является владельцем «Хартвалл Арены» – домашней арены финского «Йокерита» и самого «Йокерита». Помимо этого Роман Ротенберг — владелец холдинга «Спортконцепт», интернет-магазина «Фансайд» по продаже спортивной одежды и атрибутики и основатель компании по производству и дистрибуции спортивного питания «Доктор Спорт». Последнее — одна из немногочисленных пока неудач Романа Борисовича. По словам самого владельца бизнеса, при инвестициях в 20 миллионов долларов годовая выручка составляет 2 – 3 миллиона долларов. При этом, по данным «СПАРК-Интерфакс», чистый убыток компании в 2015 году составил 500 миллионов рублей.





Борис Ротенберг — младший сын Бориса Ротенберга. Долго и упорно строит карьеру профессионального футболиста. Его упорству могут позавидовать многие. За 13 лет своей профессиональной карьеры сменил 13 клубов. Про него шутят, что он единственный футболист в России, который играет не за деньги, а из любви к спорту.





Если посмотреть на его футбольный путь, то можно заметить одну интересную закономерность: Борис, как правило, приходит в команды с финансовыми проблемам, которые после этого решаются в рекордно короткие сроки. К его последнему месту работы — московскому «Локомотиву» это не совсем применимо, тем не менее ходят настойчивые слухи, что его папа теперь осуществляет управление «железнодорожниками».





Еще он выступает за сборную Финляндии, в составе которой Борис сыграл пока, правда, только один матч. В целом он редко проводит на поле все 90 минут. Чаще всего его меняют вскоре после перерыва, что для позиции защитника, на которой он играет, является нонсенсом. Защитников, как правило, если и меняют, то только по очень серьезным поводам. Тем не менее во всех клубах Ротенберга-младшего принимали с распростертыми объятиями. Да и вообще, в составе «Ростова» Борис в прошлом сезоне стал серебряным призером чемпионата России. Все критики были посрамлены.





Павел Ротенберг (сын Аркадия Ротенберга) пока только в начале своего спортивного пути. Ему 16 лет, и он выступает за молодежную команду «Динамо СПб» – ту самую, фактическим хозяином которой является его папа. Он не демонстрирует выдающуюся статистику. В текущем сезона в 14 матчах на его счету всего 2 (0+2) очка и показатель эффективности «-7». Однако он регулярно вызывается в сборные по различным возрастам. Например, буквально недавно он вернулся с Кубка Вызова (турнир для игроков 2000 года рождения). Там он набрал 3 (1+2) очка в 6 матчах. Говорит, тем не менее, что особого отношения к себе не чувствует.



