Кто построит «Судебный квартал» в Петербурге

В Санкт-Петербурге к 2020 году должен появиться «судебный квартал», куда из Москвы переедут высшие суды. Стоимость участка площадью 10 га недалеко от Петропавловской крепости, согласно кадастровой карте, составляет 833 млн рублей. Планируется построить здание суда площадью 130 тыс кв. м, а рядом в отдельном здании площадью 30 тыс кв. м разместить неоднократно упоминавшийся в архиве агентства «Руспрес» театр Бориса Эйфмана.





Земля закреплена за Управлением делами президента (УДП, руководитель Александр Колпаков), рассказывал в конце сентября 2015 года пресс-секретарь ведомства Виктор Хреков. Перед этим, в 2014 году, от объекта отстранили один из госбанков, который собирался строить там элитную недвижимость и уже провел подготовительные работы. За них правительство компенсировало банку 10 млрд рублей. Затем УДП отказалось реализовывать проект будущей резиденции Верховного суда, отобранный в 2013 году на архитектурном конкурсе и согласованный с советом по культурному наследию во главе с губернатором Георгием Полтавченко. Вместо победившего в конкурсе Максима Атаянца проектировать судебный квартал будут проигравший тот же конкурс скандально известный архитектор Евгений Герасимов и его партнеры по заказу назначенного УДП подрядчика ОАО "Сатурн". Господин Атаянц считает, что "келейной" отменой результатов конкурса чиновник Колпаков ставит в "двусмысленное положение" членов жюри, среди которых были руководители музеев, губернатор и министр культуры. По тому же принципу Александр Колпаков собирается определить главного подрядчика строительства стоимостью до 29,5 млрд рублей. Нет сомнений в том, что основная часть проекта достанется ПСБ "Жилстрой", аффилированному с Владимиром Коганом.





По данным Единой информационной системы (ЕИС) закупок, тендер по выбору строителей судебного квартала проводит подведомственное УДП ФГУП "Строительное объединение", назначенное распоряжением правительства генподрядчиком стройки в качестве "единственного поставщика". Контракт с ФГУПом на 36,65 млрд рублей заключен 30 ноября 2016 года, предусматривает возведение административных зданий Верховного суда и Судебного департамента при ВС. Туда в случае дальнейшего отказа от расследования их деятельности могут переехать председатель ВС Вячеслав Лебедев и глава Суддепартамента Александр Гусев, разместятся инженерно-технический блок и жилые дома для судей и работников аппарата ВС, а также Дворца танцев. В результате пересчета стоимости работ в ценах 2016-2019 годов сумма контракта с ФГУПом была снижена до 35,73 млрд рублей и разбита на два субподряда — стартовой стоимостью 29,5 млрд и 6,2 млрд рублей. Директор ФГУП «Сстроительное объединение» Сергей Александрович Алексеев отвечает лишь за освоение средств и контроль за стройкой, которую он по условиям контракта может c одобрения главы УДП Александра Колпакова передоверить двум частным компаниям.





С 1 января 2017 года все ФГУПы должны выбирать субподрядчиков по жестким правилам контрактной системы госзакупок. Эти правила требуют размещать строительные контракты на электронных аукционах. Однако Колпаков успел в последний момент использовать более комфортную для заказчика процедуру: выбор субподрядчиков проводится в рамках "запроса предложений", предусмотренного законом о закупках госкомпаний, что позволяет определить победителя c учетом ряда неценовых и самостоятельно установленных организатором торгов критериев — в том числе "опыта" реализации аналогичных контрактов. Это существенно сузило круг участников. Кроме того, оба тендера — на строительство основной части квартала и жилого комплекса — проводятся среди компаний, имеющих лицензию ФСБ (в связи с наличием гостайны в проектной документации).





Согласно протоколу состоявшегося 29 декабря вскрытия заявок, за минимальную цену — 27,76 млрд рублей— предложило построить судебный квартал и театр Эйфмана ООО "ПСБ "Жилстрой"", в котором 40% принадлежит Людмиле Коган — жене освоителя бюджета строительства петербургской дамбы Владимира Когана. Сейчас дамбостроитель Коган за счет денег государства санирует банк "Уралсиб". Его супруга активно реализует не только крупные коммерческие девелоперские проекты в Санкт-Петербурге, но и сотрудничает с губернатором Георгием Полтавченко. При этом в числе контрактов ПСБ "Жилстрой" с администрацией города — строительство объектов Академии танца Бориса Эйфмана.





Основным соперником Людмилы Коган выступает петербургское ООО "УК "Кредо"", принадлежащее предпринимателям Асе и Михаилу Борисовым — ключевым партнерам экс-главы УДП Владимира Кожина и его окружения. Борисова и Кожин получили Госпремию за возведенный на руинах Константиновского дворца в Стрельне президентский Дворец конгрессов, затем "Кредо" участвовало во всех масштабных кремлевских стройках под руководством Кожина. По данным "Ъ", после его отставки владельцам "Кредо" удалось сохранить свои позиции в УДП — именно эту компанию год назад называли в качестве потенциального строителя судебного квартала знакомые с ситуацией участники рынка. Реальность прогнозов подтверждают два заключенных с "Кредо" в декабре прошлого года госконтракта общей стоимостью более 4 млрд рублей — на строительство объекта по заказу ФСО на Кавказе и реконструкцию бывшей Большой Сибирской гостиницы в Москве по заказу управления Федерального казначейства. В нынешнем тендере "Кредо", предложив более высокую, чем ПСБ "Жилстрой", цену (28,94 млрд рублей), опережает соперника по другим критериям, — например, сумме реализованных госконтрактов.





Итоги этого тендера должны быть подведены 12 января. А 25 января станут известны претенденты на строительство жилого комплекса.





По данным Федеральной адресной инвестиционной программы, в 2016 году выделенные УДП на судебный квартал 7,8 млрд рублей почти полностью остались неосвоенными (из-за изменения проекта разрешение на строительство было получено только в декабре). На 2017 год финансирование проекта предусмотрено в объеме 14,134 млрд рублей.



