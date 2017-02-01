 Rambler's Top100
Путин обвенчался с Алиной Кабаевой в Иверском монастыре
Самые свежие анекдоты про Путина и Медведева
Кабаева родила второго ребенка от Путина
У Людмилы Путиной молодой муж (ФОТО)
Секретная свадьба дочери Путина на курорте "Игора"
Лениградская Правда
1 ФЕВРАЛЯ 2017, СРЕДА
info@lenpravda.ru
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
"Шалтая-Болтая" выманили в Петербург и арестовали
30.01.2017
Лефортовский суд Москвы продлил до 8 марта арест журналиста Владимира Аникеева, обвиняемого в незаконном доступе к компьютерной информации и являющегося, по данным СМИ, организатором хакерской группы "Шалтай-Болтай". 

Аникееву предъявлено обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (ч.3 ст.272 УК РФ). Фигурант по ходатайству следствия был взят под стражу 9 ноября 2016 года.
 
Источник "Интерфакса" подтвердил, что фигурантами уголовного дела о взломе персональных аккаунтов высокопоставленных российских чиновников и известных бизнесменов, помимо Аникеева, стали еще пять человек. Среди них один из руководителей Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев, а также бывший глава отдела расследований компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов. 

Как парень из Дагестана создал хорошо отлаженный бизнес по торговле краденой приватной перепиской? А также — почему в итоге Льюис был задержан ФСБ?

Как рассказали источники «Росбалта», Владимир Аникеев родился в Махачкале, потом судьба забросила его в Санкт-Петербург, где в 1990-е годы он числился в разных СМИ. «Писать статьи Володя не умел совсем. И почти и не писал их. Зато он был прирожденным разведчиком. Умел добывать нужную для статей информацию. Мог для этого выпивать с кем-то, крутить романы с секретаршами, подкупать и т. д. Постепенно у него стал появляться круг связей в различных ведомствах, источников», — рассказали собеседники агентства. По их словам, на новый уровень работы Аникеев вышел в 2001 году после знакомства с рядом питерских пиарщиков. Уже в их интересах он стал добывать компромат на бизнесменов и чиновников. А потом, в зависимости от ситуации, либо этот компромат передавался клиенту-интересанту, либо у чиновников и бизнесменов просили деньги за его нераспространение в СМИ. 

Примерно в 2002—2003 гг. Аникеев решил расширить свои возможности по добыче компромата, взламывая почту представителей госструктур и предпринимателей. «Владимир по своим каналам находил личные почтовые ящики «объектов» и передавал их разным питерским хакерам. Кто из них первым «ломал» почту, тот получал хорошее вознаграждение. Работа велась просто — с помощью фишинга». Первая «золотая рыбка» приплыла к Аникееву в середине 2000-х гг., когда он получил доступ к почте высокопоставленного питерского чиновника. Последний за то, чтобы содержимое его ящика не попало в Интернет, заплатил много денег. Следом это вынуждены были сделать еще несколько госслужащих и бизнесменов из северной столицы. 

«Одновременно Володя стал часто бывать на тусовках «Фонда эффективной политики» (близкая к власти в 2000-е гг. фирма политического консалтинга, возглавлявшаяся Глебом Павловским), там обзаводился новыми связями. В результате все чаще стал появляться в Москве. Даже стал вхож в администрацию президента. Там его знали как журналиста и пиарщика, точнее специалиста по «черному» PR. Нельзя сказать, что он был близок с кем-то из верхов, но некоторые чиновники с ним общались. А уж большинство секретарш и молоденьких сотрудниц АП его знали точно. 

Бизнес на переписках постепенно вышел на федеральный уровень. К Аникееву стали обращаться клиенты из Москвы, желавшие получить доступ к почте своих врагов, кроме того, он продолжал взламывать ящики тех людей, которые могли заплатить за нераспространение порочащий информации. Попутно он занимался размещением «компроматных» статей в СМИ, организовывал сюжеты на ТВ и т. д. 

В какой-то момент Владимир решил вывести бизнес на переписке на новый уровень. Он приобрел профессиональное оборудование, с помощью которого можно было создавать лже-WI-FI сети и фальш-соты операторов мобильной связи. Когда это оборудование включалось в зоне, где «объект» атаки вымогателей пользовался телефоном или планшетом, эти устройства подключались к Сети по каналу, контролируемому Аникеевым. Таким образом он получал доступ к контенту, который хранился на гаджетах. По словам собеседников агентства, сначала Владимир лично с этим оборудованием проводил часы в излюбленных местах чиновников, прежде всего из администрации президента РФ, — в ресторане «Kask» и кафе «Шоколадница» в районе Ильинки, в Bosco кафе в ГУМе и т. д. Потом там начали трудиться его агенты. 

Скачивался весь контент, попавший в сети Аникеева, который потом переправлялся людям из его команды в Эстонии, Таиланде (а позже и на Украине). А те уже разбирались в огромном массиве информации, выискивая контент чиновников, представителей госкомпаний и других лиц, содержимое ящиков и телефонов которых может представлять интерес. Попутно Аникеев добывал контент, в том числе через секретарш из АП, с которыми у него были крайне теплые отношения. Вначале весь полученный компромат пытались продавать через личные связи. Но это было делом опасным, да и массива информации с каждым днем становилось все больше. 

В результате и было решено запустить проект «Шалтай-Болтай», участники которого взяли себе псевдонимы из произведения «Алиса в стране чудес». Сам Аникеев именовал себя Льюисом — в честь создателя сказки Льюиса Кэрролла. Проект сразу громко заявил о себе рядом публикаций в Интернете. В результате, помимо краденого контента, Володе уже понесли переписку чиновников и бизнесменов разные люди, которые хотели, чтобы она попала в Сеть, но выглядело все так, будто это работа хакеров. На сайте «Шалтай-Болтая» было значительное число переписки, которая никак не могла «утечь» ни при помощи фишинга, ни — фальш-сот и лже-WI-FI. 

Главной же цели Льюис добился — чужая переписка превратилась в большой и доходный бизнес. Продажа на аукционах содержимого ящиков за биткоины, конечно, приносила определенную прибыль. Но основные средства за то, чтобы переписка не попала в Сеть или, наоборот, появилась на «Шалтай-Болтае», платились наличными в Москве и Питере. Поэтому, как Аникеев ни старался совсем не появляться в РФ, у него это не получалось. Кроме двух российских столиц, он много времени проводил на Украине, где обзавелся множеством друзей и подружек, лично основал или принимал участие в создании множества сайтов «компроматной» направленности или выставляющих чужие переписки. Также он часто бывал в Таиланде, так как ему полюбилась эта страна. К тому же там проживали и обрабатывали массивы ворованного контента несколько членов команды «Шалтай-Болтая. 

Собеседники агентства полагают, что успешная карьера Льюиса прервалась по нескольким причинам. Во-первых, он стал публиковать много контента, исходя из личных политических убеждений. «Во-вторых, Владимир в силу своего характера не мог работать с одной какой-то влиятельной группой. Сегодня он с одними, завтра — с другими. Мог одновременно трудиться на несколько конкурирующих групп, каждому клянясь в преданности», — отмечают источники «Росбалта». 

В результате подразделению, возглавляемому сотрудником Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергеем Михайловым, поступило указание «поработать» с ресурсом «Шалтай-Болтай». Непосредственным исполнителем был контрразведчик Дмитрий Докучаев. Сотрудникам ЦИБ удалось вычислить всех участников команды «Шалтай-Болтая», включая Льюиса. Только никаких задержаний тогда не последовало. Летом 2016 года были проведены обыски в структурах, связанных с «Шалтай-Болтаем». Известно, что Михайлов встречался с представителями группировки. А потом ресурс несколько поменял «окраску», на нем стало появляться большое количество не «подломанной», а явно кем-то переданной переписки, причем в ней затрагивались интересы серьезных лиц. После лета прошлого года пошли разговоры, что у «Шалтай-Болтая» новый куратор. 

Осенью 2016 года стало известно, что в руках у Льюиса находится переписка помощника президента РФ Владислава Суркова и он организует ее (возможно, в откорректированном виде) размещение на украинских сайтах. «Куратор ли об этом попросил Володю, или он сам ее заполучил и из-за своих политических убеждений решил разместить, — неизвестно. Как уже говорили, Аникеев все время вел двойную, а то и тройную игру. Ну и доигрался», — рассказал источник агентства. В результате в ходе оперативной комбинации Льюиса в октябре 2016 года выманили в Санкт-Петербург — под предлогом получения крупной суммы за одну работу. Однако вместо чемоданчика с деньгами его в северной столице ждали оперативники ФСБ. Помешать публикации «переписки Суркова» это уже не смогло. Отдельные члены команды «Шалтай-Болтая» (в частности на Украине и в Таиланде) продолжают работать со старым контентом, которого накопилось много. Некоторые из них объявлены в розыск. 

Аникеев был задержан, а потом арестован. СУ ФСБ предъявило ему обвинение по статье 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации). Льюис буквально на втором допросе начал сотрудничать со следствием и давать информацию буквально обо всем, что ему известно. Что конкретно сообщил Аникеев, неясно. Однако можно сделать определенные выводы из того, что в декабре 2016 года были задержаны сотрудники ЦИБ Михайлов и Докучаев. Тогда же уволился со своего поста руководитель аппарата Суркова Александр Павлов. Газета «Ведомости» связывала последнее кадровое изменение с утечкой «переписки Суркова» на украинский сайт. 

«Анонимный интернационал» или «Шалтай-Болтай» стал широко известен 31 декабря 2013 года, когда опубликовал на портале WordPress новогоднее обращение президента до того, как оно было озвучено. Позже хакеры переехали на собственный сайт, который быстро попал в список запрещенных ресурсов в России. 

Там выкладывалась переписка чиновников различного уровня вплоть до вице-премьера Аркадия Дворковича, там же появлялись сценарии разных митингов в поддержку власти, именно «Шалтай» выложила в Сеть информацию про так называемую «фабрику троллей». 

Хакеры утверждают, что имеют доступ к множеству аккаунтов и их основная деятельность — продавать информацию, в том числе на специально созданной для этой цели интернет-бирже. Иногда они шутят, например, в 2014 году группировка взломала Twitter Дмитрия Медведева и написала в нем несколько сообщений о том, что премьер уходит в отставку, что ему нравится Навальный и «Давно хотел сказать. Вова! Ты не прав!» 

| | Поделиться

Новости
Матвиенко почтила память жертв Холокоста
26.01.2017, Пресс-служба Совета Федерации
Председатель Совета Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко в связи с предстоящим 27 января Международным Днем памяти жертв Холокоста посетила Большую хоральную синагогу.
Патриарху Кириллу подарят православный мобильный телефон
23.01.2017
Гаджет покрыт сусальным золотом и снабжен золотой клавиатурой. На обратной части выгравированы крест и надпись "Спаси и сохрани".
Жизнь Сечина находится под угрозой
19.01.2017
Почему глава компании Игорь Сечин единственный среди руководителей государственных компаний и корпораций пользуется «мигалкой».
Дайджест федеральных СМИ
«Роснефть» потратила 170 млн рублей на несуществующий журнал
20.01.2017
«Роснефть» в мае 2015 года выделила журналу «Однако», созданному нынешним пресс-секретарем компании Михаилом Леонтьевым, 170 млн рублей через систему госзакупок.
Как Улюкаев дошел до ручки
16.11.2016
Министр к взятке в $2 млн. не прикасался, а след на его руке остался от ручки кейса, которую чекисты также предусмотрительно обработали специальным веществом.
Пляж для виолончелиста Ролдугина
2.11.2016
Помимо панамских схем у маэстро обнаружились 320 метров пляжа в Сочи.
Зариновый распил
8.10.2016
СКР выявил миллионные хищения при утилизации химоружия - 2 миллионов артиллерийских снарядов, содержащих зарин и люизит.
Расстрельное дело миллиардера Рыболовлева
5.10.2016, Новая газета
Бывшие компаньоны за глаза называли его не Рыбой, что было бы логичным, а Чешуей. Такие уж у него деловые качества.
Темы дня
Феномен Албинвилля
30.01.2017
Складывается впечатление, что вал публикаций вокруг "сдачи" нового стадиона в Cанкт-Петербурге стал катализатором интереса к деятельности вице-губернатора города Игоря Албина-Слюняева в целом. После этого начинаешь внимательнее смотреть на многие сообщения о деятельности городского правительства и оказывается, что большинство проблем связано именно с Албиным-Слюняевым. Происходят удивительные вещи. Единственный из 7 вице-губернаторов Петербурга - не петербуржец и не коренной ленинградец - подмял под себя всю Северную столицу, затмив своими "успехами" даже губернатора. Вся новостная лента Петербурга выродилась в сообщения об очередных "достижениях" одного из чиновников Смольного. Албинвилль заменил собой Петербург.
В центре Петербурга собираются запустить ядерный реактор
25.01.2017
Санкт-Петербург и его жители в очередной раз становятся заложниками неконтролируемой воли властей. СМИ сообщили что в первом квартале 2017 года будет проводится первая загрузка ядерного топлива на строящийся на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов". Росатом в историческом центре Питера на Васильевском острове будет загружать тонны высокообогащённого ядерного топлива в две реакторные установки КЛТ-40С. Самой ответственной и потенциально опасной процедурой в эксплуатации любого реактора является именно его пуск. "Росатом" намерен провести опасные эксперименты в историческом центре великого города, при этом нельзя исключить вероятность повторения ядерных аварий, которые уже случались ранее в Советском Союзе.
Полтавченко отдал Исаакиевский собор РПЦ
11.01.2017
Споры о принадлежности Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге завершились. Губернатор Полтавченко официально заявил, что собор будет передан в пользование местной епархии. Как пояснил пресс-секретарь губернатора, собор будет передан РПЦ в безвозмездное и бессрочное пользование, при этом обязанности по содержанию собора в полном объеме переходят к церкви.
ФСБ провела обыски у руководства порта Усть-Луга
29.12.2016, Служба информации "Ленинградской правды"
Сотрудники ФСБ пришли с обыском в центральный офис управляющей компании порта Усть-Луга в Санкт-Петербурге. Аналогичные следственные действия прошли и в загородном доме на Медном озере во Всеволожском районе Ленобласти, где проживает глава совета директоров компании "Усть-Луга" Валерий Израйлит. У бизнесмена изъяли сумку с драгоценностями. Более того, суд избрал Израйлиту меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 января в рамках уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Ему предъявлено обвинение.
Логин
Пароль
регистрация
забыли пароль?
Реклама на сайте

Архив Ленправды
Темы дня
2017
01
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
02 03 06 07 08 09
10 11 12
2001
06 07 08 09 10 11
12
Дайджест СМИ
Санкт-Петербурга
2017
01
2016
01 03 05 06 08 09
10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
05 12
2001
10
2000
10
1999
04
Дайджест федеральных СМИ
2017
01
2016
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11
2015
01 02 03 04 05 06
07 08 09 11 12
2014
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2013
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2012
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2011
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2010
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2009
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2008
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2007
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2006
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2005
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2004
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2003
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2002
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2001
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
2000
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1999
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1998
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12
1997
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10
1996
01 02 03 05 07 08
09 10 11 12
1995
01 02 04 09 11
1994
07 08 09 10 11
1993
10 11
    ТЕМЫ ДНЯ         НОВОСТИ         ДАЙДЖЕСТ         СЛУХИ         КТО ЕСТЬ КТО         ПИТЕРСКИЕ АНЕКДОТЫ         ССЫЛКИ         БУДНИ СЕВЕРО-ЗАПАДА         FAQ    
© 2001-2008, Ленинградская правда
info@lenpravda.ru