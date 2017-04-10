Водительская медкомиссия в СПб: новые стандарты медицинского заключения

В прошлом году в России принято несколько законов, регламентирующих контроль над здоровьем водителей. Стоит отметить, что они напрямую касаются всех автолюбителей нашей страны. Эти поправки внесены в связи с изменением структуры категорий допуска к управлению разными типами транспортных средств.

Напомним, при прохождении водительской медкомиссии в СПб вам нужно знать, к какой категории для управления ТС вы относитесь, учитывая пройденный вами курс обучения.





Категория «A»: по новым стандартам распространяется на категории A, A1, М.

Категория «B»: по новым стандартам распространяется на категории B, B1, М.

Категория «C»: по новым стандартам распространяется на категории C, C1, М.

Категория «D»: по новым стандартам распространяется на категории D, D1, М.

Категория «E»: по новым стандартам распространяется на категории ВE, CE, DE, C1E, D1E, М.





Обращаясь в медкомиссию, не забудьте сообщить врачам вашу категорию в соответствии с новыми стандартами.

Позитивным моментом станет отмена некоторых ограничений для самой распространенной категории водителей: легковых автомобилей и мотоциклов (А, А1, B, B1, M). Теперь водителям этих категорий, при отсутствии прямых показаний или наличия профильных заболеваний, не потребуется получать заключения у лора, хирурга и невролога, а также проводить исследования в рамках процедуры энцефалографии головного мозга. Все это существенно снижает траты - как времени, так и денег.





Сокращен и список заболеваний, которые являются препятствием к управлению автомобилем или другим транспортным средством. Например, теперь за руль можно садиться диабетикам, подверженным гипертонии, водителям, имеющим искусственный хрусталик глаза.





В соответствии с новыми стандартами, водительская медкомиссия СПб выдает медицинское заключение, заменившее собой привычную «водительскую справку». Срок ее действия сокращен до одного года, однако для водителя это не станет препятствием, ведь предъявляется она однократно при получении или замене прав на управление ТС, срок действия которых составляет десять лет. Для водителей, работающих на профессиональной основе, ежегодный медосмотр и ранее был привычным мероприятием.





Исходя из всего вышесказанного, будьте внимательны и аккуратны при прохождении медицинской комиссии, и никаких проблем с вождением автомобиля у вас не возникнет.