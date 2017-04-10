Кровавые страсти в Новых Крестах

Покушение на сотрудника петербургского УФСИН Николая Чернова было совершено 2 марта. Преступник 9 раз выстрелил в офицера, когда тот сидел в припаркованном автомобиле на Колтушском шоссе, неподалеку от агрофирмы «Выборжец». Ночью 7 марта подполковник умер в больнице от полученных ранений.

5 марта в Петербурге по подозрению в покушении на убийство Чернова был задержан ранее судимый 63-летний местный житель Сабир Садыков. Он поначалу пустил сыщиков по ложному пути. Рассказал о каких-то двоих на белых «Жигулях». А когда, очевидно, понял, что не внушает доверия со своим темным прошлым, в котором уже четыре судимости за кражу, хулиганство, мошенничество и даже разбой, то попытался сбежать. Полицейские остановили его на Московском шоссе, когда Садыков попытался покинуть Петербург. Сейчас он под арестом.

Садыков во всем признался. В том, как взял на встречу с Черновым пистолет, в том, как стрелял, сидя на переднем сидении его иномарки в упор… А еще, очевидно, дал показания на заказчика.

В подстрекательстве к покушению на Чернова подозревается замглавы управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Мойсеенко. Он также взят под стражу.

Мотивы покушения на офицера ФСИН правоохранительные органы пока не называют. Хотя они многим известны и связаны со строительством Новых Крестов в Колпино.





Еще в 2007 году на это строительство были выделены 12 миллиардов из бюджета страны, а в Колпино - 35 гектар. Конкурс выиграла компания «ГСК», а заселение арестантов было намечено на 2013 год. Заодно была создана единственная на все региональные управления ФСИН России должность – заместитель начальника по капитальному строительству. Ее, еще при прошлом начальнике УФСИН генерале Заборовском, и занял Сергей Сергеевич Мойсеенко. А вскоре фактически его заместителем стал подполковник Николай Чернов.





Если стадион на Крестовском в последние годы перманентно оказывался в центре общественного внимания, то о Новых Крестах журналисты вспоминали реже. Хотя, за прошедшие полтора года СМИ неоднократно писали, как назначаются переезды в Колпино, а потом откладываются. Арестанты должны были там оказаться еще в конце 2015 года, потом весной 2016 года, после – в октябре 2016 года. Теперь на этот вопрос не может ответить ни одно ответственное лицо во ФСИН России.





Тем временем генподрядчик рассорился с субподрядчиком, и они завязли во взаимных упреках в судах. Заодно именно сегодня скончавшийся подполковник Чернов инициировал в октябре прошлого года иск к генподрядчику «ГСК» на 1,13 миллиарда рублей. Также выяснилось, что не хватает на достройку именно 1,2 миллиарда рублей.





«Фонтанке» стало известно, что последние полгода отношения полковника Мойсеенко и подполковника Чернова испортились. Чернов категорически отказывался подписывать документы о принятии работ. И даже более: он записывал такие производственные разговоры на диктофон. А недавно он побывал в Москве, встречался там с сотрудниками Главного управления собственной безопасности ФСИН России и передал им звуковые дорожки. Эта информация дошла до Мойсеенко, так как, по словам сотрудников Следственного комитета Ленобласти, расследующих сегодня это дело, о ней знали многие в управлении.

Говорят, что и у оперативников ФСБ есть эти записи и их чуть ли не более ста часов. То есть, Чернов записывал все многочисленные совещания, за что и полатился жизнью?



