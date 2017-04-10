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Кровавые страсти в Новых Крестах
7.03.2017
Покушение на сотрудника петербургского УФСИН Николая Чернова было совершено 2 марта. Преступник 9 раз выстрелил в офицера, когда тот сидел в припаркованном автомобиле на Колтушском шоссе, неподалеку от агрофирмы «Выборжец». Ночью 7 марта подполковник умер в больнице от полученных ранений.
5 марта в Петербурге по подозрению в покушении на убийство Чернова был задержан ранее судимый 63-летний местный житель Сабир Садыков. Он поначалу пустил сыщиков по ложному пути. Рассказал о каких-то двоих на белых «Жигулях». А когда, очевидно, понял, что не внушает доверия со своим темным прошлым, в котором уже четыре судимости за кражу, хулиганство, мошенничество и даже разбой, то попытался сбежать. Полицейские остановили его на Московском шоссе, когда Садыков попытался покинуть Петербург. Сейчас он под арестом.
Садыков во всем признался. В том, как взял на встречу с Черновым пистолет, в том, как стрелял, сидя на переднем сидении его иномарки в упор… А еще, очевидно, дал показания на заказчика.
В подстрекательстве к покушению на Чернова подозревается замглавы управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Мойсеенко. Он также взят под стражу.
Мотивы покушения на офицера ФСИН правоохранительные органы пока не называют. Хотя они многим известны и связаны со строительством Новых Крестов в Колпино.
Еще в 2007 году на это строительство были выделены 12 миллиардов из бюджета страны, а в Колпино - 35 гектар. Конкурс выиграла компания «ГСК», а заселение арестантов было намечено на 2013 год. Заодно была создана единственная на все региональные управления ФСИН России должность – заместитель начальника по капитальному строительству. Ее, еще при прошлом начальнике УФСИН генерале Заборовском, и занял Сергей Сергеевич Мойсеенко. А вскоре фактически его заместителем стал подполковник Николай Чернов.
Если стадион на Крестовском в последние годы перманентно оказывался в центре общественного внимания, то о Новых Крестах журналисты вспоминали реже. Хотя, за прошедшие полтора года СМИ неоднократно писали, как назначаются переезды в Колпино, а потом откладываются. Арестанты должны были там оказаться еще в конце 2015 года, потом весной 2016 года, после – в октябре 2016 года. Теперь на этот вопрос не может ответить ни одно ответственное лицо во ФСИН России.
Тем временем генподрядчик рассорился с субподрядчиком, и они завязли во взаимных упреках в судах. Заодно именно сегодня скончавшийся подполковник Чернов инициировал в октябре прошлого года иск к генподрядчику «ГСК» на 1,13 миллиарда рублей. Также выяснилось, что не хватает на достройку именно 1,2 миллиарда рублей.
«Фонтанке» стало известно, что последние полгода отношения полковника Мойсеенко и подполковника Чернова испортились. Чернов категорически отказывался подписывать документы о принятии работ. И даже более: он записывал такие производственные разговоры на диктофон. А недавно он побывал в Москве, встречался там с сотрудниками Главного управления собственной безопасности ФСИН России и передал им звуковые дорожки. Эта информация дошла до Мойсеенко, так как, по словам сотрудников Следственного комитета Ленобласти, расследующих сегодня это дело, о ней знали многие в управлении.
Говорят, что и у оперативников ФСБ есть эти записи и их чуть ли не более ста часов. То есть, Чернов записывал все многочисленные совещания, за что и полатился жизнью?
Полковник Мойсеенко вроде бы уже признался, что заказал Садыкову устранение Чернова. Потому как был уверен, что если вдруг придет следствие, то Чернов тут же начнет не то, что даже давать показания, а открыто обвинять его в злоупотреблениях.
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