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Дело о пропаже "сверхсекретных" замков
22.03.2017
В ходе расследования махинаций при строительстве следственного изолятора "Кресты-2" в Санкт-Петербурге один из участников этого долгостроя ФСИН рассказал о загадочной пропаже секретных замков и ключей от камер, где разместятся четыре тысячи арестантов самого крупного СИЗО в Европе.

Генсубподрядчик строящегося с 2007 года СИЗО - ООО "Петроинвест" - в рамках многомиллиардного контракта обязался установить в "Крестах-2" среди прочего двери для тюремных камер с секретными замками. Эти работы по субподряду должно было выполнить аффилированное с "Петроинвестом" ООО "Петроинвест-С".

Однако позже этот подряд передали ООО "НПО "СтройТехИнвест" по настоятельной рекомендации заместителя начальника петербургского УФСИН Сергея Мойсеенко, арестованного в начала марта по подозрению в убийстве своего коллеги Николая Чернова. Оба чиновника УФСИН курировали строительство "Крестов-2".

"Мы заключили договор субподряда", - рассказал глава ООО "Петроинвест" Руслан Хамхоков. Металлические двери в камерах режимных корпусов СИЗО рабочие НПО "СтройТехИнвест" установили, а до врезки замков дело не дошло, зато директор "СтройТехИнвеста" Владимир Коцкович потребовал оплаты работы в полном объеме, сообщается в публикации. Изготовление и установка замков были оценены в 10 миллионов рублей, уточнил Хамхоков.

Оплата без работы

В итоге заплатить эту сумму пришлось, поскольку представители "СтройТехИнвеста" предоставили Хамхокову пакет документов, подтверждающих, что замки и ключи есть в наличии, но эта продукция настолько засекречена, что показывать ее до установки никому нельзя, даже субгенподрядчику, и пока они будут храниться в колонии N4 в Тосненском районе Ленинградской области.

Представители "СтройТехИнвеста" в своих письмах ссылались на письмо главы УФСИН РФ по Петербургу и Ленобласти генерал-майора Игоря Потапенко, который якобы потребовал передать замки на хранение в учреждения УФСИН. Копию акта передачи замков от "СтройТехИнвеста" непосредственно в ИК-4 подтвердил своей подписью от 26 февраля 2016 года глава АО "Генеральная строительная корпорация" (ГСК, генеральный подрядчик строительства СИЗО "Кресты-2") Виктор Кудрин, арестованный на днях по подозрению в растрате и хищении более 56 млн рублей при строительстве "Крестов-2".

Однако в июле 2016 года тот же Кудрин обратился в полицию с заявлением о хищении замков и доводчиков, а от имени "ГСК" в Арбитражный суд Петербурга было подано исковое заявление о взыскании с генсубподрядчика "Петроинвеста" 10 млн рублей, которые компания получила, а потом передала "СтройТехИнвесту" на изготовление и установку замков. 27 февраля 2017 года арбитраж обязал ответчика - "Петроинвест" - вернуть истцу 10 млн руб. 15 марта арбитраж зарегистрировал апелляцию "Петроинвеста", дата продолжения спора пока не назначена.

Деньги могли похитить

В случае поражения в суде "Петроинвесту" придется оплатить секретные замки для "Крестов-2" дважды. Хамхоков подозревает, что эти 10 млн были похищены по предварительному сговору. 26 декабря 2016 года он поделился своими подозрениями с начальником ОМВД Колпинского района Петербурга, куда официально направил заявление о возможном преступлении. Материалы дела были переданы силовикам Тосненского района Леобласти. 20 марта Хамхоков получил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

В ОЭБ и ПК ОМВД России по Тосненскому району ЛО сообщают, что в рамках проверки в ИК-4 был направлен запрос "о подтверждении наличия замков, ответ на который в настоящий момент не получен". Таким образом, предмета для расследования силовики не нашли.

Глава регионального УФСИН Потапенко сообщил журналистам "Фонтанки": "Замков в "Крестах-2" действительно нет. И в ИК-4 они не хранятся, как и любые другие материальные ценности".

Юристы ООО "Петроинвест-С" предполагают, что на самом деле в ИК-4 никаких особо охраняемых замков и ключей нет, а "СтройТехИнвест" даже не пытался их сделать, поскольку эта компания технически не способна на такое производство, отмечается в статье.

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