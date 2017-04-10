Теракт в Петербурге: вторую бомбу удалось обезвредить

3 апреля около 14:40 по местному времени в вагоне поезда между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» метрополитена Петербурга произошел взрыв.





По словам источников информагентств, взорвался не смертник, а взрывное устройство, которое неизвестный оставил в вагоне.





Мощность взрывчатки составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.





Национальный антитеррористический комитет (НАК) рассказал, что вскоре после известия о первом взрыве спецслужбы успели разминировать второе взрывное устройство на другой центральной станции метро — «Площадь Восстания».





Как рассказали силовики, бомба была сделана из пустого корпуса огнетушителя, начиненного поражающими элементами. К вечеру поступило уточнение: мощность неразорвавшейся бомбы была в три-пять раз выше той, что взорвалась в вагоне метро.





По последним данным, озвученным министром здравоохранения Вероникой Скворцовой, в результате трагедии погибли десять человек. В общей сложности пострадали 47 человек. Среди пострадавших также есть дети.





Большинство пострадавших скончались на месте, двух человек доставили в больницу в состоянии клинической смерти. Они тоже погибли.





В трех городских больницах (НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, городской больнице № 26 и в Мариинской больнице) к вечеру понедельника находятся более 20 пострадавших, многие из них — в критическом состоянии. По неофициальной информации, два пациента, доставленные в Мариинскую больницу в состоянии клинической смерти, скончались, но подтверждения этому пока нет.



