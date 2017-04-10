Иллюзия безопасности в петербургском метро

325 арочных металлодетекторов установили в петербургском метро осенью-зимой прошлого года на 67 станциях. За этот заказ московское ЗАО «Современные наукоемкие технологии» (ЗАО «СНТ») получило от местного Комитета по транспорту 59,5 миллиона рублей. Каждая арка стоила 183 250 руб., хотя еще в октябре 2013-го комитет купил у СНТ рамку за 63 тысячи рублей. К слову, трехкратный рост в цене при заявленной инфляции 5–7 процентов трудно объяснить даже падением рубля и удорожанием импортных деталей.





Раньше металлодетекторы располагались только в специальной зоне для досмотра отдельных граждан. Теперь же досматривать стали всех пассажиров поголовно, за исключением тех, кто носит кардиостимуляторы. Это не местное ноу-хау, а распоряжение Правительства РФ от 2010 г. об утверждении программы обеспечения безопасности на транспорте, рассказали «Новой» в ГУП «Петербургский метрополитен», то есть деньги выделяли из федерального бюджета.





Рамки на входе и в помещении для досмотра отличаются: в первом случае это продукция фирмы «Рубикон», во втором – SmartScan, поставкой которых по контракту занималось ЗАО «СНТ». «Рубикон» метрополитен установил еще в 2011 г., после теракта в московском метро, и в 2015-м их решили не менять из-за нехватки денег, рассказали «Новой» в СНТ.





В «Метрополитене» признали, что оборудование уже почти год работает неполноценно. «С 26.12.2015 по 01.12.2016 <…> группы стационарных рамочных металлодетекторов <…> находятся в опытной эксплуатации», – ответила на запрос редакции пресс-секретарь ГУП «Метрополитен» Юлия Щавель. По ее словам, в течение года представители петербургской подземки предлагают производителю вносить изменения в работу охранных рамок.





Зачем понадобился столь долгий испытательный срок – неясно. Сам производитель сравнил свой продукт с холодильником. «У нас есть инструкция по эксплуатации. Пятнадцать секунд – и металлодетектор готов к работе», – говорит специалист СНТ, который по телефону наотрез отказался представляться. (Ни один из собеседников «Новой» не захотел называть своего имени, когда узнавал, что речь идет о металлодетекторах для метрополитена.) Заметим, что и в конкурсной документации срок опытной эксплуатации не предусмотрен.





В разговоре с корреспондентом «Новой» другие участники рынка, в том числе конкуренты СНТ, усомнились, что оборудование, поставленное в 2015 г. «Современными наукоемкими технологиями», выполняет поставленные задачи.





Специалист компании «Группа СТ» также предположил, что техника в вестибюлях стоит зря: «Похоже, их поставили, только чтобы выполнить предписание об антитеррористических мерах». По его словам, настроить рамки можно за день, а то и за пару часов, на оборудовании некоторых фирм можно установить определенный режим, и техника сама определит необходимую чувствительность.





СНТ поставляла свое оборудование не только в Петербург, но и в Москву и Нижний Новгород. Служба безопасности московского метро в прошлом году даже выписала компании благодарность за «надежную помехоустойчивость и хорошую селективность» рамок. А вот в Нижнем Новгороде СНТ участвовало в судебных тяжбах, которые инициировали местные власти: их не устроило, что рамки часто срабатывали ложно. От этого тем более странно звучат слова представителей метрополитена о тестовом режиме. «Тестировать можно было на одной станции, – говорят в «Ауриксе». – А поставить металлодетекторы на весь метрополитен Москвы и Санкт-Петербурга и говорить, что требуется год опытной эксплуатации, это смешно».





Специалист СНТ, который участвовал в оснащении петербургского метрополитена фирменной техникой, не смог объяснить, почему сегодня «Рубикону» из досмотровой зоны приходится дублировать их SmartScan. Задачи оборудования разных марок полностью совпадают – и те и другие должны реагировать на ту или иную порцию металла у пассажира. Вот только к SmartScan(напомним, 183 250 руб. за штуку) сегодня никто из полицейских не присматривается.





Ребром стоит вопрос и об эффективности использования рамочных металлодетекторов на метрополитене. За первое полугодие этого года петербургской подземкой воспользовались 360,3 млн человек. Пассажиропоток аэропорта Пулково, в котором также используются арки, – 13,5 млн человек за весь 2015 год. В аэропорту пропускать пассажиров через антитеррористические рамки в соответствии с инструкцией можно почти без проблем, в метро же это вызовет километровые очереди, считают эксперты. «Рамку вы должны пройти в определенный момент времени: когда она сигнализирует, что готова, – объяснили в «Группе СТ». – Когда человек проходит, есть некая задержка до момента, когда загорится лампочка. Если это происходит, то должны осмотреть ручным металлоискателем. Плюс ко всему на каждой рамке должен стоять полицейский, а то и два». Кроме того, полиция или производитель должны настроить аппарат на определенную массу металла, чтобы он не сигнализировал о каждой мелочи типа ключей.



