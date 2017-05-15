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Как поживают беглые топ-менеджеры «Ленэнерго»
10.05.2017
Имя бывшего заместителя гендиректора «Ленэнерго» Ильи Мещерякова звучало  в связи с громкими уголовными делами, посвященными тому, как в последние годы проводилась реконструкция объектов энергохозяйства. Экономическая полиция выяснила, что кабель, по которому электричество должно было поступать в Кронштадт, на самом деле отсутствует. А подстанции, питающие телебашню, Мариинский театр и ЗакС, работают на честном слове, несмотря на вложенные миллионы.

Именно Мещеряков курировал в «Ленэнерго» все эти стройки и ушел в начале 2015 года после скандала с банком «Таврический» и назначения новой администрации. Однако поговорить с ним по душам следствие не может. Бывший топ-менеджер компании сейчас находится за границей. Хотя до последнего времени он, судя по всему, не собирался эмигрировать: в Московском районном суде рассматривался иск Ильи Мещерякова к своему предыдущему работодателю о восстановлении на работе.

Его семья уже давно живет в небольшом курортном городке Вильнёв-Лубе на Лазурном берегу Франции – между Ниццей и Каннами. Его трое сыновей ходят в местные образовательные учреждения.

Мещеряковы занимают просторные апартаменты в элитном комплексе «Марина – бухта ангелов» прямо на берегу моря. Комплекс состоит из четырех зданий, напоминающих по своей архитектуре морское судно. В одном из корпусов – «Дюкаль» – даже есть так называемый «русский этаж», где предпочитают селиться выходцы из России.

Каждый корпус состоит примерно из 260 квартир, поэтому какие-то апартаменты всегда продаются. Так, сейчас можно приобрести пентхаус площадью 135 кв.м с террасой в 180 кв.м за 2,4 млн евро. Трехкомнатная квартира в 67 кв.м в «Дюкале» выставлена за 570 тысяч евро.

Добавим, что Илья Мещеряков работал в «Ленэнерго» с 2010 года, а до этого трудился в качестве наемного менеджера в ряде коммерческих структур. Никогда не был связан с крупным бизнесом и его отец, Георгий Мещеряков: при губернаторе Валентине Матвиенко он возглавлял комитет по работе с исполнительными органами власти и администрацию Красногвардейского района.

Зато у Ильи Мещерякова есть бизнес во Франции. Еще во время работы в «Ленэнерго» он учредил агентство недвижимости Alpes-Maritimes («Приморские Альпы»). Оно зарегистрировано в деревне Сен-Поль-де-Франс, расположенной в удалении от моря, в горах. Она известна тем, что здесь любили работать такие художники, как Морис Утрилло, Амадео Модильяни, Поль Синьяк. На первом этаже домика, где официально базируется агентство, работает магазин ювелирных украшений.

Компаньоном Мещерякова в этой фирме является петербургский предприниматель Вадим Чумаков, который ранее имел отношение к компании «Выборгстрой». Его сын Роман, судя по всему, часто встречает Мещеряковых на Лазурном берегу: ему принадлежит местное агентство недвижимости Loveling.

Илья Мещеряков также связан с компанией, которая специализируется на сдаче в аренду элитных авто.

Темкин и Майами

С недвижимостью связана и нынешняя жизнь бывшего коллеги Ильи Мещерякова – замдиректора «Ленэнерго» по финансам и экономике Романа Темкина. В 2013 году он стал фигурантом уголовного дела о незаконном возврате НДС на сумму в 1,8 млрд рублей. Эти деньги получила московская компания «ЭС-Контрактстрой», которая якобы потратила 12 млрд на строительство завода по производству спрессованных древесных гранул в Выборге. Однако, по версии следствия, в реальности была затрачена меньшая сумма.

По этому же делу был арестован экс-сенатор Александр Сабадаш, который, как считается, был патроном Андрея Сорочинского. Роман Темкин также успел уехать из России. 30 апреля 2014 года он был заочно арестован Басманным судом Москвы. По данным пограничной службы США, спустя месяц Темкин прибыл в международный аэропорт Майами и больше по российскому паспорту Америку не покидал. Впрочем, это не означает, что он безвылазно сидит на берегу Атлантического океана: у него есть еще и швейцарский паспорт.

В июне 2015 года семья экс-замдиректора компании Романа Темкина оформила сделку по покупке небольшого участка в 3 га в курортном городке Бока-Ротон на юго-восточном побережье штата Флорида. Участок находится на берегу озера и пока не занят никакими постройками. Согласно данным местного реестра недвижимости, он обошелся семейству Темкиных в 5,6 млн долларов, то есть примерно в 313 млн рублей по курсу июня 2015 года. 3,6 млн Роман и Елена Темкина заплатили сразу, а 2 млн – с трехмесячной рассрочкой.

Отметим, что имя Романа Темкина связывают с петербургской строительной компанией «Полис Групп». По данным информационной системы СПАРК, основным собственником группы является его младшая сестра Ольга Петряшова. В августе 2014 года в Майами была зарегистрирована компания Verzasca Group. Ее президентом является знаменитый в прошлом хоккеист Дарюс Каспарайтис, который часть своей карьеры провел в петербургском СКА.

Информация о собственниках Verzasca Group скрыта (в публичных коммерческих реестрах большинства штатов есть только данные о руководителях). При этом на сайте группы указывается, что она реализует проекты в Петербурге – например, «Австрийский квартал», «Дом на Школьной» или «Мой город». Они же перечислены и на сайте «Полис Групп» как объекты этой компании. Управляющим партнером Verzasca Group является Тимур Лобанов, который, как Роман Темкин, провел юность в Северодвинске. Среди его друзей в Facebook’е – Елена Темкина.

Сейчас Verzasca Group строит в Майами коттеджные поселки. По слухам, там же живет и сам Роман Темкин и иногда играет с Дарюсом Каспарайтисом в хоккей.

Крым и Сорочинский

Экс-директору Андрею Сорочинскому повезло меньше его бывшим подчиненных. Как говорят собеседники в правоохранительных органах, Сорочинский также пытался выехать за границу, но был остановлен и остался в Петербурге.

По словам близких к нему людей, еще до воссоединения Крыма с Россией он любил отдыхать в Ялте. В Росреестр информация об объектах недвижимости полуострова еще только загружается. Однако в украинском реестре она сохранилась. Согласно соответствующей выписке, отцу экс-директора «Ленэнерго» принадлежал дом в одном из самых элитных мест Крыма – в поселке Никита, рядом с Никитским ботаническим садом.

Общая площадь дома – 450 кв.м, жилая площадь – 154 кв.м. Сделка была оформлена задолго до всех Майданов – в конце 2011 года. А до этого Сорочинские останавливались в отеле «Таврида» в самом центре Ялты: им принадлежат небольшие апартаменты в 54 кв.м.

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