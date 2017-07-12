Часы питерской власти сочтены

Редакция методично фотографировала на заседаниях руки депутатов и чиновников, которые — для чистоты эксперимента — об этой съемке не знали. Кстати, оказалось, что далеко не все вообще пользуются наручными часами, предпочитая пользоваться часами на телефоне.





В определении ряда моделей Dp.ru помогали независимые специалисты портала Chronoscope.ru. Оценка часов — зачастую не самое простое дело даже для опытных людей, тем более что некоторые модели уже сняты с производства, а цены из-за скачков курса валют могли меняться; редакция использовала цены на официальных сайтах дистрибьюторов и в интернет-магазинах (при разбросе цен бралась средневзвешенная) и исходила из предположения, что все модели являются оригинальными.





Впрочем, нашлись исключения — например, реплика под Patek Philippe обнаружилась на руке депутата Дениса Четырбока. Оригинал Grand Complications 5470 обошелся бы ему более чем в 6 млн рублей.





Не все представители власти оказались ценителями дорогих часов. Многие носят вполне скромные даже по меркам рядового петербуржца модели. А вот глава комитета по промышленности и инновациям Максим Мейксин, как и подобает его должности, носит "умные" часы Apple Watch.





В некоторых случаях часы выбиваются из стандартного ряда. К примеру, часы губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, вероятно, эксклюзивная модель (виден российский герб) на основе Longines.











