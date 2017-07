Скигин и сыновья В последний раз плату за проезд по мостам в Санкт-Петербурге взимали в 1755 году: с воза брали 2 коп., с кареты — 5 коп. Два с половиной века спустя власти Санкт-Петербурга планируют вернуться к практике платного проезда. Речь не идет об исторических мостах через реки и каналы Северной столицы — платным станет проезд по новым путепроводам, которые перекинут через железнодорожные пути, где курсируют скоростные «Сапсаны» и «Аллегро».

Соглашение о реализации этого проекта в рамках работы Петербургского экономического форума власти города подписали с ООО «Санкт-Петербургская платная дорога». Компания, которая была зарегистрирована в апреле 2017 года и не имеет никакой послужной истории, обещает вложить в строительство нескольких мостов над железнодорожными путями 8 млрд руб.; администрация города в свою очередь гарантирует «все необходимые согласования». От «Санкт-Петербургской платной дороги» документ подписал генеральный директор Вадим Коваленко, от Санкт-Петербурга — губернатор Георгий Полтавченко.

После завершения строительства (2019–2020 годы) путепроводы будут переданы в собственность города, однако инвестор получит возможность получать плату за проезд по ним. Стоимость проезда будет определена в концессионном соглашении — этот документ планируется подписать до конца 2017 года. Представитель инвестора, комментируя подписанное соглашение, оценил срок возврата инвестиций в 15–20 лет.

Владельцем 100% компании «Санкт-Петербургская платная дорога», по данным СПАРК, является учрежденная в 2014 году московская компания ООО «Платная дорога». Реальными бенефициарами «Платных дорог», обещающих вложить миллиарды в строительство транспортной инфраструктуры как минимум в трех различных регионах России, как выяснил РБК, выступают структуры, связанные с семьей Дмитрия Скигина — знаковой фигуры петербургского бизнеса 1990-х.

Скигин начинал свой бизнес с торговли лесом в Карелии, но основной капитал сколотил на нефти. В первой половине 1990-х он контролировал заправку самолетов в аэропорту Пулково, в 1996 году вошел в совет директоров ЗАО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) — оператора терминала для экспорта нефтепродуктов, построенного в морском порту города по инициативе мэрии Санкт-Петербурга. По данным «Новой газеты», возглавил совет директоров Илья Трабер, связанный с лидером тамбовской ОПГ Владимиром Барсуковым (Кумариным) и ставший затем фигурантом дела о «русской мафии» в Испании. Через ПНТ на Запад пошел поток российских нефтепродуктов, в том числе с Киришского НПЗ (завод и терминал связал нефтепровод).

Среди нынешней элиты немало людей, начало карьеры которых было связано с Дмитрием Скигиным. Среди них — нынешний председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков. Согласно официальной биографии, после окончания Кораблестроительного института он работал инженером в компании Скигина «Совекс», а с 1996-го по 2003 год занимал руководящие должности в ПНТ, откуда ушел с позиции гендиректора. Со Скигиным работал и нынешний председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер: в 1998–1999 годах он был уполномоченным представителем — директором по развитию и инвестициям в Санкт-Петербургском морском порту ЗАО «ОБИП», которое управляло портом.

С борьбой за контроль над его объектами и связанными с ним структурами следственные органы и эксперты связывали ряд резонансных убийств, в частности гибель гендиректора ОАО «Северо-Западное пароходство» Евгения Хохлова и его заместителя Николая Евстафьева (1997 год), главы комитета по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга Михаила Маневича (1997 год), гендиректора Северо-Западного таможенного терминала Витольда Кайдановича (2001 год) и совладельца этой компании Николая Шатило (2001 год), капитана ОАО «Морской порт Санкт-Петербурга» Михаила Синельникова и его помощника по вопросам безопасности Сергея Боева (2003 год).

Наследство Скигина

В 2003 году Скигин скончался от рака во Франции. Однако, проживая в последние годы жизни главным образом в Монако (он был выслан из страны в 2000 году по подозрению в причастности к «русской мафии») и Ницце, он оставался основным владельцем ПНТ. Скигин также все эти годы продавал нефть через Horizon International Trading — офшор из Лихтенштейна, который использовался и в его аэропортовском проекте. Horizon International Trading является партнером ПНТ и сегодня, следует из информации на официальном сайте ПНТ.

Согласно материалам полиции Монако, наследство Скигина составило в общей сложности около $600 млн и было разделено между четырьмя детьми Скигина от трех браков и его женами. Владельцем и председателем совета директоров ПНТ стал его старший сын Михаил Скигин, 1980 года рождения.

В отличие от старшего брата Михаила, ставшего публичным бизнесменом, о деятельности младшего из Скигиных — 33-летнего Евгения — до недавнего времени ничего не было известно. Однако в декабре 2016 года газета The Australian опубликовала статью «Экодом мечты для русского магната». В ней шла речь о строительстве оригинального дома с жилой площадью 1400 кв. м в курортном районе Sunshine Beach австралийского штата Квинсленд стоимостью $14 млн. О владельце необычного дома, получившего название Skigin House, издание узнало​​ лишь то, что его зовут Евгений Скигин и он является владельцем зарегистрированной на Кипре компании Konoplex Ltd.

Монакское расследование



В 2002 году наследный принц Монако Альбер нанял американского журналиста Роберта Эринджера, чтобы провести частное расследование о происхождении капиталов российского бизнесмена Алексея Федорычева, который собирался приобрести футбольный клуб «Монако». Ключевыми фигурами расследований Эринджера об отмывании денег «русской мафии» в Монако стали Дмитрий Скигин и его компания Sotrama, материнская структура Horizon International Trading. «Она отмывала и отмывает миллионы долларов в месяц, прикрываясь сбытом нефти», — утверждал Эринджер в 2013 году в интервью «Радио Свобода».

В расследовании об отмывании денег через монакские и лихтенштейнские компании неоднократно упоминается и Владимир Путин. Он в те времена работал в мэрии Санкт-Петербурга, и его подписи стоят под рядом документов, связанных с компаниями Дмитрия Скигина и Ильи Трабера.

На вопросы «Новой газеты» о том, был ли знаком Владимир Путин с Дмитрием Скигиным и Трабером и имел ли отношение к деятельности компании Sotrama, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «Путин никогда не имел отношения ни к компании Sotrama, ни к созданию нефтетрейдерских компаний где бы то ни было». При этом на вопрос, был ли знаком Путин с Дмитрием Скигиным и Ильей Трабером, Песков ответил, что они «в свое время работали в Санкт-Петербурге над проектом по строительству нефтеналивного терминала, в связи с чем неоднократно официально обращались к руководству мэрии Санкт-Петербурга».

При этом Эринджер утверждал, что даже после смерти Дмитрия Скигина «отмывочная» деятельность его компаний продолжилась. Наследников бизнесмена — Михаила и Евгения Скигиных — Эринджер называл «номинальными» фигурами, утверждая, что система по легализации средств в Европе контролируется «русской мафией» и связанными с ней высокопоставленными чиновниками.

Давние партнеры

«Платную дорогу» с наследниками Дмитрия Скигина связывают следующие нити. Первая связана с цепочкой офшорных фирм, которые выступают владельцами «Платной дороги», и компаний Дмитрия Скигина.

Так, по данным СПАРК, учредителем «Платной дороги» является кипрская компания Tollway Limited, принадлежащая, согласно базе юридических лиц Кипра, в равных долях гражданину России Роману Белоусову (он же является генеральным директором «Платной дороги») и панамской Magalo Investments. Компанию Magalo Investments, согласно данным на 21 июня 2017 года, возглавляют лихтенштейнские юристы Маркус Хаслер и Грэхем Смит.

Согласно реестру юридических лиц Лихтенштейна, нефтетрейдинговая Horizon International Trading AG также зарегистрирована по адресу офиса Хаслера и Смита в Лихтенштейне. Они выступали номинальными управляющими многих офшорных компаний, действовавших в интересах Дмитрия Скигина, утверждалось в расследовании Роберта Эринджера. По данным справочника юридических лиц Лихтенштейна, по адресу: Industriestrasse, 26, в городе Руггеле, где расположен офис Хаслера и Смита, в настоящий момент зарегистрировано 33 действующие компании, как минимум четыре из которых имеют отношение к бизнесу Дмитрия Скигина и его наследников.

В 2011 году в интервью «Новой газете» испанский адвокат первой жены Скигина Пабло Себастьян описывал роль Хаслера и Смита в нефтяном бизнесе Скигина так: «Sotrama, Horizon International Trading и целый ряд других фирм номинально управляются двумя юристами — Грэхемом Смитом и Маркусом Хаслером. Их офис располагается в Лихтенштейне, в городе Руггеле. По этому адресу находится типография, которая является прикрытием всего остального бизнеса, управляющегося Смитом и Хаслером. Они, как я полагаю, типичные «мистеры пять процентов», примерно такую долю они имеют с компаний за номинальное управление. Но за ними стоят очень высокопоставленные люди. Кто они — мы можем только догадываться».

Вторая нить — это люди, которые работали или работают сейчас в структурах «Платной дороги» и при этом имеют или имели отношение к иным проектам Скигиных.

В частности, Роман Белоусов, второй бенефициар кипрской Tollway Limited, является давним партнером семьи Скигиных. По данным из открытых источников, в 2003 году в возрасте 23 лет он стал первым вице-президентом АО «Сибур-Европа», представительства российского холдинга в Швейцарии, и до 2005 года занимал руководящие должности в европейских дочках «Сибура».

В биографии Белоусова на сайте Национального реестра профессиональных корпоративных директоров сообщается, что он являлся председателем совета директоров ряда предприятий, в том числе ОАО «Тульское научно-исследовательское геологическое предприятие», ОАО «Московская типография №6», ОАО «Биохим», ОАО «Сибирский Промстройпроект», ОАО «Новосибирский проектный и научно-исследовательский институт «Госрадиопроект», ООО «Морской порт Поронайск».

Поронайская история

В конце 2015-го — начале 2016 года сахалинские СМИ писали о конфликте в порту Поронайска, прежние владельцы которого обвинили новых в рейдерском захвате бизнеса через сложную схему, в которой были задействованы компании с Кипра и Британских Виргинских островов во главе с Романом Белоусовым и Вадимом Коваленко. Последнего бывшие владельцы порта в интервью «МК-Сахалин» называют ближайшим помощником Белоусова. Одной из компаний — участников сделки в интересах нового инвестора выступила ЮК «Юринформбюро» из Санкт-Петербурга, которую возглавляет начальник юридической службы ПНТ Михаил Белов.

Белов сообщил РБК, что он, как и Роман Белоусов, является на данный момент одним из руководителей проекта по развитию порта Поронайска. «Порт Поронайск на данный момент находится в крайне плачевном состоянии и представляет собой совокупность разрушенной и непригодной для коммерческой эксплуатации инфраструктуры. Порт сейчас осуществляет только ремонт судов и является стоянкой для рыболовецкого флота, туда не может подойти судно с более или менее приличной осадкой. Нет глубин, все засыпано, причалы полуразрушены. Это перспективный проект, требующий огромных инвестиций. Мы ищем стратегических партнеров среди частных и государственных компаний, которые занимаются развитием Сахалина. Состоится ли этот проект или нет, я пока не уверен», — рассказывает Белов.

Говоря о конфликте с бывшими собственниками порта, он пояснил, что сделка была проведена по рыночной цене, деньги перечислены и сейчас никаких юридических претензий к компании нет, конфликт исчерпан.

Михаил Белов подтвердил РБК, что братья Скигины являются бенефициарами компании — владельца порта, при этом особо подчеркнув, что эти инвестиции никак не связаны с ПНТ. «Михаил Дмитриевич Скигин осуществляет много инвестиций в России, и это один из его проектов. Не сказать, что самый лучший», — говорит Михаил Белов.

Конопляный след

Еще одна цепочка связывает «Платные дороги» с именем Евгения Скигина.

СМИ, комментировавшие подписание соглашения «Санкт-Петербургской платной дороги» с правительством города, отметили тот факт, что по адресу материнской компании также зарегистрировано ООО «Коноплекс», занимающееся производством и переработкой технической конопли. Эту компанию возглавляет Милена Александрова.

«Коноплекс» вышел на рынок в 2015 году, скупив и арендовав земельные участки в Пензенской и Рязанской областях и засеяв их коноплей. В компании утверждают, что уже в 2016 году вышли на первое место в стране по объему полей конопли — 940 га, обогнав фирмы бывшего вице-премьера Подмосковья Дмитрия Большакова.

Кстати, до июня 2017 года Александрова параллельно возглавляла «Платную дорогу», свидетельствуют данные СПАРК. Вадим Коваленко также в июне перестал быть гендиректором «Санкт-Петербургской платной дороги» — его место занял Михаил Лебедев, до этого топ-менеджер компании «ПНТ-ГСМ», торгующей нефтью через Петербургский нефтяной терминал Михаила Скигина.

При этом 99% ООО «Коноплекс» (Москва) принадлежит Konoplex Ltd (Кипр). По данным бюро юридических лиц Кипра, 50% Konoplex Ltd принадлежит совладельцу «Платных дорог» Роману Белоусову, вторая половина — у лихтенштейнской Infinite Fibre, бенефициары которой не раскрываются. Однако в 2015 году в списке участников международной конференции Европейской промышленной ассоциации конопли (EIHA) в Кельне Евгений Скигин был заявлен как представитель Infinite Fibre, также зарегистрированной по лихтенштейнскому адресу юридической конторы Хаслера и Смита.

Региональные отклонения

Интересы «Платной дороги» не исчерпываются Санкт-Петербургом. У нее есть еще несколько «дочек», в том числе два юрлица, отвечающие за операционное управление другими проектами строительства платных трасс — ООО «Наро-Фоминская платная дорога» и ООО «Тульская платная дорога».

Реализациях этих двух проектов, финансируемых за счет собственных средств компаний, идет со значительным отклонением от первоначальных планов. В первом случае речь идет о строительстве платного участка протяженностью 2,6 км в объезд города Наро-Фоминска. Через центр этого города проходит трасса, соединяющая федеральные трассы М-1 «Минское шоссе» и М-3 «Киевское шоссе», из-за чего в городе сложилась сложная транспортная ситуация. Инвестор подписал с муниципалитетом концессионное соглашение, получившее одобрение на публичных слушаниях, пообещав вложить 1 млрд руб. в строительство платного участка и еще 2 млрд руб. в дальнейшую эксплуатацию и ремонт дороги.

Фактическое строительство дороги еще не начато. Компания долго не могла получить согласованный правительством Московской области проект планировки территории. Но недавно все формальности с чиновниками были улажены, теперь «Наро-Фоминской платной дороге» предстоит разработать технологические решения, проектную документацию, пройти госэкспертизу и получить разрешение на строительство.

В рамках второго проекта компании необходимо построить платный мост через реку Упа в Туле. Соответствующее соглашение с городскими властями было подписано еще весной 2014 года. Согласно нему платный мост должен был быть введен в эксплуатацию еще в январе 2016 года. Однако работы в Туле так и не начались, а сроки были сдвинуты на 2018 год. Задержка в реализации этого проекта была связана в том числе с тем, что у администрации Тулы возникла необходимость в изъятии земельного участка, необходимого для строительства. Кроме того, изначальный план был расширен, и теперь помимо моста «Тульская платная дорога» реконструирует несколько прилегающих к мосту дорог и часть набережной реки. С учетом этого сумма необходимых инвестиций в проект может вырасти с 410 млн до 1 млрд руб.

Компания прорабатывает варианты строительства и других платных трасс. По его словам, специалисты компании ориентированы главным образом на регионы в Центральной России и на Северо-Западе, но в перспективе рассматриваются и более отдаленные уголки страны.

