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В "дочке" "Ленэнерго" вскрыли растрату
1.08.2017
Прошли обыски в АО «Санкт-Петербургские электрические сети» (СПбЭС), бывшей компании правительства Петербурга, которая сейчас на 100% принадлежит ПАО «Ленэнерго» (входит в группу ПАО «Россети»). По данным “Ъ”, правоохранительные органы возбудили уголовное дело о растрате в отношении группы неустановленных лиц из числа бывшего руководства СПбЭС после того, как новый акционер «Ленэнерго» выявил ущерб от действий предыдущих топ-менеджеров на 2 млрд руб. Проверка СПбЭС была проведена за тот период, когда компанией руководил Андрей Сизов, считающийся креатурой вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.

Следственные мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в мае 2017 года в отношении группы «неустановленных» лиц из числа руководства компании, уточнили в «Ленэнерго», которому подконтрольна СПбЭС. Заявление в полицию по итогам проверки СПбЭС ревизионной комиссией в июне прошлого года направил Максим Иванов, на тот момент исполнявший обязанности гендиректора компании.

Максим Иванов возглавил СПбЭС в феврале 2016-го, заняв должность и.о. генерального директора вместо Андрея Сизова. При этом он оставался заместителем гендиректора «Ленэнерго» по капстроительству и инвестиционной деятельности. В октябре Иванов прекратил совмещать две позиции, уступив место в материнской компании Александру Лобанову. В феврале 2017 года должность гендиректора СПбЭС была упразднена, и компания перешла под прямое управление «Ленэнерго».

Андрей Сизов был назначен генеральным директором СПбЭС в феврале 2015 года. В июне того же года он возглавил «Ленэнерго». В декабре 2015 года в «Ленэнерго» его сменил первый замдиректора «Россетей» Роман Бердников. При этом до февраля 2016 года он продолжал быть директором СПбЭС, вплоть до прихода Максима Иванова. Вместе с Сизовым СПбЭМ покинули ряд топ-менеджеров: замдиректора по экономике Наталья Григорьева, гендиректор по реализации и развитию услуг Анна Конева, замдиректора по корпоративному управлению Ирина Володина, директор по логистике и материально-техническому обеспечению Елена Морозова.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности СПбЭС началась в 2016 году, сразу после передачи акций компании, принадлежащих правительству Петербурга, в уставный капитал «Ленэнерго». Новые акционеры в ходе проверки деятельности СПбЭС за 2014–2015 годы выявили серьезные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности бывшей госкомпании и связывают их с противоправными действиями экс-гендиректора СПбЭС, ПЭС и «Ленэнерго» Андрея Сизова.

Ущерб от действий предыдущего руководства СПбЭС превышает 2 млрд руб., сообщили в «Ленэнерго». Андрею Сизову и его подчиненным вменяют в вину недостачу имущества, завышение стоимости строительства сетевых объектов с поставками оборудования и, напротив, необоснованное снижение платы клиентов за технологическое присоединение. Не менее чем на 500 млн руб. руководство СПбЭС завысило стоимость строительства кабельных линий (КЛ) 110 кВ для электроснабжения подстанций «Намыв-2», «Петровская», «Каменка», а также КЛ 110 кВ от ПС «Пулковской» до «Авиагородок». Также Андрею Сизову и его подчиненным вменяют в вину манипуляцию с расчетами между подконтрольными компаниями с июля 2015 года. В результате такой манипуляции выручка от передачи электроэнергии СПбЭС выросла в 2,3 раза, а у «Ленэнерго» возникли допрасходы на 220 млн руб. Не менее 11,4 млн руб. составили необоснованные выплаты высшему менеджменту СПбЭС, которые санкционировал Сизов. В частности, он выплачивал подчиненным компенсации к отпуску, когда тот еще не был заработан, и завышал выходное пособие при увольнении.

Смольный назначил Андрея Сизова, имевшего опыт работы в комитете по энергетике Петербурга и центральном аппарате «Россетей», руководить СПбЭС и ПЭС в феврале 2015 года. Летом того же года город пролоббировал кандидатуру топ-менеджера на должность гендиректора «Ленэнерго», на базе которого объединялись городские структуры. Сизов с задачей объединения сетевого комплекса Петербурга не справился: в декабре 2015 года ревизионная комиссия, подконтрольная «Россетям», проверив, как «Ленэнерго» выполняет инвестпрограмму, назвала работу Андрея Сизова «неудовлетворительной», а спустя две недели топ-менеджер был уволен с руководящего поста решением совета директоров. Аналогичным образом поступил совет директоров СПбЭС, уволив Сизова с руководящей должности. От поддержки Андрея Сизова сразу же отказались в Смольном: вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил об этом перед заседанием совета директоров «Ленэнерго», на котором решалась судьба топ-менеджера.

Если факты, выявленные в ходе проверки СПбЭС, подтвердятся, то действия Андрея Сизова содержат признаки должностных преступлений, поскольку совершались они в тот период, когда единственным акционером СПбЭС являлось правительство Петербурга, соответственно, причинялся ущерб интересам государства. Он добавляет, что дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»; наказывается на срок до десяти лет).

«Мы будем оказывать всяческое содействие правоохранительным органам в расследовании хищений. Город рекомендовал топ-менеджерам работать, а не злоупотреблять положением и воровать»,— заявил “Ъ” вице-губернатор Игорь Албин.

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