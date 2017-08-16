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Полтавченко болеет за "Ахмат"
14.08.2017
Пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко Андрей Кибитов прокомментировал выложенную накануне спикером чеченского парламента Магомедом Даудовым («Лордом») видеозапись, в которой глава города трижды повторяет «Ахмат — сила!» Запись вызвала скандал, так как появилась на фоне матча «Зенита» и «Ахмата» (последний проиграл 0:4).

Даудов сопроводил свою запись комментарием «Наши друзья из Питера тоже болеют за АХМАТ! АХМАТ-СИЛА». Сам Полтавченко пока никак не прокомментировал инцидент. На записи, помимо него, также присутствуют глава Чечни Разман Кадыров и депутат Госдумы от республики Адам Делимханов.

По словам Кибитова, видео было сделано две недели назад, когда Полтавченко вместе с другими представителями петербургских властей посещал Грозный: там открывали Санкт-Петербургскую улицу. Ее название стало ответом на появление в Петербурге моста Ахмата Кадырова, отца нынешнего лидера Чечни Рамзана Кадырова.

Напомним, что грозненский «Терек» в начале лета также был переименован в честь отца Кадырова в «Ахмат».

Кибитов заявил «Фонтанке», что выложенная Даудовым запись, которую тот подписал «Наши друзья из Питера тоже болеют за АХМАТ», не относится к футбольному матчу: «Никакого отношения вырванный фрагмент к футболу не имеет».

Пресс-секретарь добавил, что его руководитель болел и будет болеть только за «Зенит».

Ранее Полтавченко уже попадал в неприятные инциденты в связи с футболом: так, в октябре 2012 года болельщики «Зенита» во время матча устроили скандирование фразы «Губернатор — жлоб!» Так они отреагировали на фразу самого Полтавченко, недовольного нежеланием горожан стоять в пробках, пропуская его и приехавшего в город премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Тогда Полтавченко заявил, что «когда мы ехали с премьер-министром нашей страны по улицам нашего славного города, только ленивый не сигналил клаксонами. Стояли люди, поднимали всякие пальцы. <...> Мне — не как его подчиненному и не как его товарищу, с которым я проработал не один год, — мне как петербуржцу было стыдно. Этим отличаются жители и других городов. Но такого откровенного жлобства я не видел!».

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