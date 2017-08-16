Полтавченко болеет за "Ахмат"

Пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко Андрей Кибитов прокомментировал выложенную накануне спикером чеченского парламента Магомедом Даудовым («Лордом») видеозапись, в которой глава города трижды повторяет «Ахмат — сила!» Запись вызвала скандал, так как появилась на фоне матча «Зенита» и «Ахмата» (последний проиграл 0:4).





Даудов сопроводил свою запись комментарием «Наши друзья из Питера тоже болеют за АХМАТ! АХМАТ-СИЛА». Сам Полтавченко пока никак не прокомментировал инцидент. На записи, помимо него, также присутствуют глава Чечни Разман Кадыров и депутат Госдумы от республики Адам Делимханов.





По словам Кибитова, видео было сделано две недели назад, когда Полтавченко вместе с другими представителями петербургских властей посещал Грозный: там открывали Санкт-Петербургскую улицу. Ее название стало ответом на появление в Петербурге моста Ахмата Кадырова, отца нынешнего лидера Чечни Рамзана Кадырова.





Напомним, что грозненский «Терек» в начале лета также был переименован в честь отца Кадырова в «Ахмат».





Кибитов заявил «Фонтанке», что выложенная Даудовым запись, которую тот подписал «Наши друзья из Питера тоже болеют за АХМАТ», не относится к футбольному матчу: «Никакого отношения вырванный фрагмент к футболу не имеет».





Пресс-секретарь добавил, что его руководитель болел и будет болеть только за «Зенит».



