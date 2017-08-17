Испанская грусть Петрова и Малышева

«Тамбовская» и «Малышевская» преступные группировки появились в Санкт-Петербурге в конце 1980-х годов. «Тамбовские» свой бизнес «сколотили на рейдерских захватах, убийствах и похищениях бизнесменов». «Малышевские» контролировали гостиницы и рестораны, торговлю антиквариатом и игорный бизнес. В 1988 году они устроили одну из первых криминальных разборок в Питере возле станции метро «Девяткино».





В конце 1990-х годов Малышев уехал в Эстонию, получил новое гражданство. После выяснилось, что россиянин предъявил фальшивое свидетельство о рождении, — за это правонарушение его посадили на месяц. После этого инцидента Малышев переехал в Испанию, где стал Александром Лангасом Гонзалесом — женился на латиноамериканке и взял ее фамилию.





В 1997 году в Питере убили друга Малышева, одного из последних лидеров преступной группировки Юрия Алымова (Слона). Сотрудники милиции предполагали: оставшись без покровительства Малышева, Слон не смог справиться с молодежью (молодыми участниками ОПГ). Многие из них были недовольны тем, что приходилось посылать деньги Александру Малышеву в Испанию.





На испанскую Майорку в конце 1990-х перебрался и Геннадий Петров, входивший в «Тамбовское деловое сообщество», во главе которого стоял питерский бизнесмен Владимир Кумарин-Барсуков (лидер ОПГ «Тамбовские»). «Геннадий Петров договорился с главой «малышевских» и заключил пакт о ненападении», — говорилось в журналистском расследовании 2008 года.





«Тройка» и депутат Резник





Петербуржцы Александр Малышев и Геннадий Петров прожили в Испании десять лет. О том, что «русская мафия» отмывает российские деньги в Испании, местные власти догадались только в 2008 году. На тот момент россияне задолжали налогов на €100 млн. Тогда сразу провели спецоперацию «Тройка» по разоблачению криминальных авторитетов и их окружения.





На Майорке, в Малаге, Мадриде и Аликанте задержали десятки россиян. Всех их называли участниками «Тамбовской» ОПГ. Среди задержанных оказались Геннадий Петров и Александр Малышев. По этому делу в международный розыск объявили депутата Госдумы России Владислава Резника.





В 2015 году испанский суд выдвинул обвинения 26 гражданам России и Испании. В их числе были криминальные авторитеты Петров, Малышев, а также Резник. До января 2016 года им необходимо было явится в суд и внести залог в размере €133 млн — как условие нахождения на свободе. Но никто из них не выполнил требования суда — их заочно арестовали. Весной 2016 года им удалось обжаловать это решение, после чего их исключили из международного розыска.





Испанское уголовное дело никак не сказалось на карьере парламентария Владислава Резника. В 2016 году он в очередной раз занял депутатское кресло в Госдуме. За тот период его доход составил 323,4 млн рублей (в 2015 году — 72,9 млн рублей).





Семье Резник-Гиндин принадлежат охотничьи угодья (1,3 млн кв. м) в Смоленской области. Сыну Владислава Резника Александру принадлежит охотхозяйство ООО «Криница». Резник-младший также владеет долей в ООО «Завод теплоизоляционных материалов», основанном в 2014 году и при участии кипрского офшора Livimol Holding LTD. Единственный владелец кипрских акций — Lennart Asset Management LTD (Виргинские острова) зарегистрирован по одному адресу с частным фондом Михаила Прохорова ОНЭКСИМ.





В Краснодарском крае к 2018 году на месте обанкротившегося завода ЗАО «Винзавод Тихорецкий» заработает «Завод теплоизоляционных материалов». В этот проект бизнесмены вложили 1,5 млрд рублей.





Свадьба Петрова и возвращение Малышева





Испанский кризис незначительно сказался и на Петровых. За сыном Геннадия Петрова — Антоном — числится свыше 20 частных компаний, специализирующихся, в частности, на микрофинансировании, аренде недвижимости и сносе зданий. Ему принадлежит холдинг «Балтийский монолит», ювелирная сеть «585» и МФО FastMoney («быстрые деньги»). Петров-старший официально ничем не владеет.





Петров-младший в 2016 году оказался на 26 месте рейтинга миллиардеров издания «Деловой Петербург». Его доход — 37 млрд рублей.





Антон Петров, как и Александр Резник (сын депутата-единоросса), непубличные личности, у них нет страничек в соцсетях и они не ведут Instagram. Однако Антон Петров постоянный герой светских хроник.





В 2015 году 34-летний Антон женился на 21-летней Елизавете Брыксиной — дочери депутата Госдумы от «Единой России» Александра Брыксина. После свадьбы писали: Антон Петров оставил беременную гражданскую жену Марину Абросимову (певица МакSим). Поклонники певицы до сих пор негодуют.





Сын Геннадия Петрова сделал неплохой выбор. Сам единоросс Александр Брыксин в 2015 году занимал 67 место в рейтинге Forbes среди состоятельных госслужащих. Его доход составлял 130,4 млн рублей, в 2016 году он задекларировал 205,6 млн рублей. Пожалуй, столько же Александр Брыксин потратил в 2017 году, когда отмечал свое 50-летие. Только аренда зала обошлась ему в 1 млн рублей, плюс выступление Аллы Пугачевой (в среднем стоит €200 тыс.) и Григория Лепса (обходится в €100 тыс.).





Малышев вернулся в Петербург в марте 2015 года. «Спустя 20 лет в Петербург вернулся крестный отец 1990-х», — сообщали питерские издания. Семь лет Малышев провел под домашним арестом в Испании.





Дома питерского авторитета поддержали бывшие компаньоны. В 2016 году Антон Петров передал ему свою долю (16,7%) в ООО «Нева». Питерская компания специализируется на аренде и управлении жилым недвижимым имуществом. В числе собственников «Невы» с 2010 года находилась и Ольга Соловьева, которую называют«гражданской супругой Малышева». Соловьева также побывала в испанском следственном изоляторе, вышла в 2009 году. По версии следствия, она вела дела своего супруга в криминальном бизнесе.





Компания «Нева» заключила пять госконтрактов, последний — в декабре 2016 года на 751 тыс. рублей на подачу электроэнергии через присоединенную сеть для УМВД России по Невскому району.





Малышев вместе с Соловьевой стали совладельцами питерского ООО «Автодом». С 2015 года ему принадлежит компания по аренде недвижимости ООО «Мегаполис» (уставной капитал — 15 млн рублей). С 2017-го партнерами Малышева стали его сыновья Михаил и Иван (носят фамилию матери).

RussianGate, 16.08.2017