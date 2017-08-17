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Испанская грусть Петрова и Малышева
16.08.2017
«Тамбовская» и «Малышевская» преступные группировки появились в Санкт-Петербурге в конце 1980-х годов. «Тамбовские» свой бизнес «сколотили на рейдерских захватах, убийствах и похищениях бизнесменов». «Малышевские» контролировали гостиницы и рестораны, торговлю антиквариатом и игорный бизнес.  В 1988 году они устроили одну из первых криминальных разборок в Питере возле станции метро «Девяткино».

В конце 1990-х годов Малышев уехал в Эстонию, получил новое гражданство. После выяснилось, что россиянин предъявил фальшивое свидетельство о рождении, — за это правонарушение его посадили на месяц. После этого инцидента Малышев переехал в Испанию,  где стал Александром Лангасом Гонзалесом — женился на латиноамериканке и взял ее фамилию.

В 1997 году в Питере убили друга Малышева, одного из последних лидеров преступной группировки Юрия Алымова (Слона). Сотрудники милиции предполагали: оставшись без покровительства Малышева, Слон не смог справиться с молодежью (молодыми участниками ОПГ). Многие из них были недовольны тем, что приходилось посылать деньги Александру Малышеву в Испанию.

На  испанскую Майорку в конце 1990-х перебрался и Геннадий Петров, входивший в «Тамбовское деловое сообщество», во главе которого стоял питерский бизнесмен Владимир Кумарин-Барсуков (лидер ОПГ «Тамбовские»). «Геннадий Петров договорился с главой «малышевских» и заключил пакт о ненападении», — говорилось в журналистском расследовании 2008 года.

«Тройка» и депутат Резник

Петербуржцы Александр Малышев и Геннадий Петров прожили в Испании десять лет. О том, что «русская мафия» отмывает российские деньги в Испании, местные власти догадались только в 2008 году. На тот момент россияне задолжали налогов на €100 млн. Тогда сразу провели спецоперацию «Тройка» по разоблачению криминальных авторитетов  и их окружения.

На Майорке, в Малаге, Мадриде и Аликанте задержали десятки россиян. Всех их называли участниками «Тамбовской» ОПГ. Среди задержанных оказались Геннадий Петров и Александр Малышев.  По этому делу в международный розыск объявили депутата Госдумы России Владислава Резника.

В 2015 году испанский суд выдвинул обвинения 26 гражданам России и Испании.  В их числе были криминальные авторитеты Петров, Малышев, а также Резник. До января 2016 года им необходимо было явится в суд и внести залог в размере €133 млн — как условие нахождения на свободе. Но никто из них не выполнил требования суда — их заочно арестовали. Весной 2016 года им удалось обжаловать это решение, после чего их исключили из международного розыска.

Испанское уголовное дело никак не сказалось на карьере парламентария Владислава Резника. В 2016 году он в очередной раз занял депутатское кресло в Госдуме. За тот период его доход составил 323,4 млн рублей (в 2015 году — 72,9 млн рублей).

Семье Резник-Гиндин принадлежат охотничьи угодья (1,3 млн кв. м) в Смоленской области. Сыну Владислава Резника Александру принадлежит охотхозяйство ООО «Криница». Резник-младший также владеет долей в ООО «Завод теплоизоляционных материалов», основанном в 2014 году и при участии  кипрского офшора Livimol Holding LTD. Единственный владелец кипрских акций —  Lennart Asset Management LTD (Виргинские острова) зарегистрирован по одному адресу с частным фондом Михаила Прохорова ОНЭКСИМ.

В Краснодарском крае к 2018 году на месте обанкротившегося завода ЗАО «Винзавод Тихорецкий» заработает «Завод теплоизоляционных материалов». В этот проект бизнесмены вложили 1,5 млрд рублей.

Свадьба Петрова и возвращение Малышева

Испанский кризис незначительно сказался и на Петровых. За сыном Геннадия Петрова — Антоном — числится свыше 20 частных компаний, специализирующихся,  в частности, на микрофинансировании, аренде недвижимости и сносе зданий. Ему принадлежит холдинг «Балтийский монолит», ювелирная сеть «585» и МФО FastMoney («быстрые деньги»). Петров-старший официально ничем не владеет.

Петров-младший в 2016 году оказался на 26 месте рейтинга миллиардеров издания «Деловой Петербург». Его доход — 37 млрд рублей.

Антон Петров, как и Александр Резник (сын депутата-единоросса), непубличные личности, у них нет страничек в соцсетях и они не ведут Instagram. Однако Антон Петров постоянный герой светских хроник.

В 2015 году 34-летний Антон женился на 21-летней Елизавете Брыксиной — дочери депутата Госдумы от «Единой России» Александра Брыксина.  После свадьбы писали: Антон Петров оставил беременную гражданскую жену  Марину Абросимову (певица МакSим). Поклонники певицы до сих пор негодуют.

Сын Геннадия Петрова сделал неплохой выбор. Сам единоросс Александр Брыксин в 2015 году занимал 67 место в рейтинге Forbes среди состоятельных госслужащих. Его доход составлял 130,4 млн рублей, в 2016 году он задекларировал 205,6 млн рублей. Пожалуй, столько же Александр Брыксин потратил в 2017 году, когда отмечал свое 50-летие. Только аренда зала обошлась ему в 1 млн рублей, плюс выступление Аллы Пугачевой (в среднем стоит €200 тыс.) и Григория Лепса (обходится в €100 тыс.).

Малышев вернулся в Петербург в марте 2015 года. «Спустя 20 лет в Петербург вернулся крестный отец 1990-х», — сообщали питерские издания.  Семь лет Малышев провел под домашним арестом в Испании.

Дома питерского авторитета поддержали бывшие компаньоны. В 2016 году Антон Петров передал ему свою долю (16,7%) в ООО «Нева». Питерская компания специализируется на аренде и управлении жилым недвижимым имуществом. В числе собственников «Невы» с 2010 года находилась и Ольга Соловьева, которую называют«гражданской супругой Малышева». Соловьева также побывала в испанском следственном  изоляторе, вышла в 2009 году. По версии следствия, она вела дела своего супруга в криминальном бизнесе.

Компания «Нева» заключила пять госконтрактов, последний — в декабре 2016 года на 751 тыс. рублей  на  подачу электроэнергии через присоединенную сеть для УМВД России по Невскому району.

Малышев вместе с Соловьевой стали совладельцами питерского ООО «Автодом». С 2015 года ему принадлежит компания по аренде недвижимости ООО «Мегаполис» (уставной капитал — 15 млн рублей). С 2017-го партнерами Малышева стали его сыновья Михаил и Иван (носят фамилию матери).
RussianGate, 16.08.2017

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