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Новое дело «Балтстроя»
29.08.2017
Директора крупной санкт-петербургской компании «Балтстрой» Дмитрия Сергеева, получившего в понедельник условный срок за хищение средств, которые были выделены Минкультом на реставрацию объектов культурного наследия, тут же задержали снова. По данным источников “Ъ”, теперь он стал фигурантом дела преступного сообщества, совершившего не менее масштабные хищения при строительстве объектов резиденции президента РФ в Ново-Огарево. Обвиняемые по этому делу, заключив соглашения о сотрудничестве, дали на него показания. Ранее Дмитрий Сергеев в рамках «досудебки» сам помог следствию раскрыть махинации в Минкульте.

Как следовало из речи прокурора, в 2012–2015 годах компанией «Балтстрой» и подконтрольными Дмитрию Сергееву фирмами «Стройкомплект» и «Стройфасад» были заключены госконтракты с Минкультом на ремонтно-реставрационные работы в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина на 504 млн руб., усадьбе фабриканта Асеева (Тамбов) на 295 млн руб. и в комплексе Новодевичьего женского монастыря в Москве на 541 млн руб. Во всех случаях, как отметила гособвинитель, хищения проводились по одной схеме: в финансовых документах завышался объем работ, а затем часть денег обналичивалась и присваивалась. Всего при реализации этих контрактов было похищено более 70 млн руб., из которых

Дмитрий Сергеев, как подсчитала ФСБ, получил 13 млн руб. Ущерб он погасил еще во время следствия. Более того, Сергеев, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве с заместителем генпрокурора Виктором Гринем, дал показания на других фигурантов расследования во главе с бывшим заместителем министра культуры Григорием Пирумовым, которого следствие считает организатором преступной группы.

Отметим, что Григорий Пирумов и его подельники также деятельно раскаялись: признали свою вину, погасив ущерб, причиненный Минкульту. Однако раскаяние оказалось запоздалым, поэтому им в сделках с прокуратурой было отказано.

Для Дмитрия Сергеева, дело которого рассматривалось в особом порядке, гособвинение потребовало пять лет общего режима. Адвокат Елена Васильева акцентировала внимание суда на том, что ее подзащитный награжден орденом Дружбы народов, а также имеет грамоты от президентов Владимира Путина и Дмитрия Медведева. При этом защитник не согласилась с размером и видом наказания, запрошенного гособвинением, оценив их как чрезмерно суровые, и просила суд не лишать подсудимого свободы. В последнем слове Дмитрий Сергеев заявил о раскаянии, напомнив о своих заслугах в расследовании уголовного дела.

Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга признал коммерсанта виновным в «мошенничестве» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил его к четырем годам шести месяцам условного заключения, штрафу 800 тыс. руб. и распорядился выпустить осужденного из-под стражи. Впрочем, на свободе Дмитрий Сергеев пробыл недолго: приехавшие в суд сотрудники ФСБ задержали директора «Балтстроя» в рамках другого уголовного дела — о хищении 225 млн руб., выделенных на строительные и ремонтные работы в резиденции президента РФ в Ново-Огарево.

По версии следствия, преступление совершили члены «организованного преступного сообщества» (ОПС; ст. 210 УК РФ), которым руководил экс-глава ФГУП «Атэкс» ФСО России Андрей Каминов. В ОПС также входила целая группа коммерсантов, в том числе бывшие гендиректора компаний «Стройфасад» и «Стройкомплект», подконтрольных Сергееву,— Станислав Кюнер и Дмитрий Торчинский.

Хищения они совершили в 2012–2015 годах, опять же завышая объемы выполненных работ в рамках исполнения контракта на сумму более 5,5 млрд руб. Договором предусматривалось строительство в Ново-Огарево дома приемов, гостиницы со спортивным залом, комендатуры, гаража, ангара для хранения парковой техники, контрольно-пропускного пункта, котельной и ограждений.

Фигуранты расследования, за исключением Андрея Каминова, признали свою вину, а Кюнер и Торчинский даже заключили досудебные соглашения с заместителем генпрокурора Виктором Гринем. Из них, по некоторым данным, ГСУ СКР и узнало, что к хищениям может быть причастен Дмитрий Сергеев. Представители последнего и «сделочников» от комментариев воздержались.

Отметим, что до ареста Дмитрия Сергеева в марте 2016 года «Балтстрой» получал наиболее значимые и крупные госзаказы на реставрационном рынке благодаря связям с силовиками и фигурантом дела Минкульта замминистра Григорием Пирумовым. C 2012 года непосредственно министерство заключило с АО «Балтстрой» около 80 контрактов на ремонтно-реставрационные работы на общую сумму порядка 10 млрд руб., не считая субподрядов ФГУП «Атэкс», в том числе заключенных с ООО «Стройкомплект» Дмитрия Сергеева и Дмитрия Торчинского, связанным с компанией «Балтстрой». Но в период следствия заказчиками в одностороннем порядке или по обоюдному соглашению с подрядчиком были прекращены 24 госконтракта на общую сумму более 5 млрд руб.— в том числе самый крупный контракт на 3,1 млрд руб. на реконструкцию Московской консерватории. Между тем в исполнении компании продолжает числиться контракт с войсковой частью ФСО на реставрацию башен Московского Кремля. Отметим, что он был заключен в 2014 году на 870 млн руб., но сразу после ареста руководства компании к контракту было заключено дополнительное соглашение о снижении его стоимости при том же объеме работ до 652 млн руб.

В исполнении «Балтстроя» сейчас числятся 18 госконтрактов (стоимостью около 8 млрд руб.), 22 контракта (крупнейший — на 585 млн руб.) числятся за «Стройфасадом», а еще четыре подряда на 1,77 млрд руб. продолжает исполнять «Стройкомлпект» — в том числе на строительство объектов и их реконструкцию в резиденции президента «Русь» в Тверской области. Соглашение оценивается почти в миллиард рублей.

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