Приморский район – в лидерах!

Север Петербурга стал лидером по строительству новых квартир и первым по спросу на вторичном рынке.





Ростом своей популярности в последние годы Приморский район обязан сразу нескольким факторам. Во-первых, к Чемпионату мира по футболу 2018 года строят новые дороги и станцию метро. Во-вторых, штаб-квартира «Газпрома» не только в перспективе даст новые рабочие места, но уже стимулировала интерес к жилью в округе, которое с открытием башни взлетит в цене. И, конечно, резко возросшее и активно тиражирующееся в СМИ внимание к жизни в «экологичных зонах». Кроме того, эксперты видят некоторую уникальность для Петербурга в развитии района.





«Приморский район играет роль перехода между урбанизированным центром Петербурга и малоэтажной застройкой курортной зоны, что позволяет ему сочетать преимущества и города, и пригорода», – считает руководитель премии UrbanAwards в Санкт-Петербурге Маргарита Смышляева.





По данным ежегодной премии рынка недвижимости UrbanAwards, Приморский район стал первым по объему предложений в новостройках. Сейчас он достигает 1 043 700 квадратных метров, что составляет 15% от объёма предложения в Петербурге. Здесь можно найти жилье на любой вкус и кошелёк от практически всех девелоперов. Среди новостроек у горожан также есть свои лидеры – это жилые комплексы, расположенные вблизи строящегося «Лахта-центра»: «Три ветра», «Юнтолово» и «Лахта Парк».





Одновременно обладая преимуществами расположения рядом и с башней, и с Юнтоловским заказником и Лахтинским разливом, эти три комплекса достаточно разные и имеют свои достоинства и недостатки. Если в «Юнтолово» можно приобрести только квартиры, то уже в «Лахта Парке» есть выбор между апартаментами, сити-виллой и коттеджем. Условия ипотеки также отличаются: в «Лахта Парке» предлагают процентную ставку в 12%, а в «Юнтолово» она может колебаться от 11 до 14%. В свою очередь «Три ветра» – это комплекс высотных зданий с автоматически прилагающимися трудностями с парковкой и очередями в магазинах. Приобрести квартиру в ипотеку здесь можно под 10-15% в год. В целом цены на жилье в Приморском районе будут стремительно расти в ближайшее время, и приобретение его сейчас под любой процент – выгодное дело.





В поисках нового дома современные горожане не обходят стороной и вторичный рынок. По подсчетам экспертов, Приморский район стал лидером по спросу на такую недвижимость: 17% горожан предпочли бы жить здесь. Объясняется это тем, что вторичный рынок в Приморском районе представлен в том числе жилыми корпусами недавней застройки. Так, популярностью пользуются квартиры в жилых комплексах «Синяя птица», «Шуваловский» на Парашютной улице и «Talo дом» на Коломяжском проспекте. Стоимость квартиры стартует от 3 200 тысяч рублей. Второе и третье место на вторичном рынке заняли Московский и Кировский районы.