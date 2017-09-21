Счетная Палата проверила Дамбу

Финский залив и Невскую губу разделяет огромное искусственное сооружение — 22-километровая дамба, растянутая поперёк залива от Бронки до Сестрорецка, через остров, на котором стоит Кронштадт. По всей протяжённости идет шоссе — часть Кольцевой автодороги. Работоспособность комплекса обеспечивают десятки гидротехнических сооружений. Корабли проходят через двое огромных ворот, которые закрываются во время наводнений.





За всё это хозяйство отвечает 64-летний госслужащий Владимир Щекачихин. Местные СМИ называют его главным защитником Петербурга от наводнений. Официальное название его владений — Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений. А жители называют комплекс дамбой.





Несколько недель назад на дамбу высадился "десант" из аудиторов федеральной Счётной палаты. Они затребовали финансовые документы по госконтрактам, по оплате труда и расходам на командировки. После их изучения у Палаты возникли серьёзные претензии к руководству федерального казённого предприятия (ФКП) "Дирекция КЗС".

Работодателем Щекачихина выступает Министерство строительства. Минстрой также решает, кого, куда и за какие деньги отправлять в командировку. Однако Щекачихин по собственной инициативе летал в командировки и, похоже, ни в чём себе не отказывал.





— По закону госслужащих направляют в командировки на основании письменного решения работодателя для выполнения служебного поручения, — сообщил Лайфу источник. — Щекачихин же в отсутствие соответствующего разрешения Минстроя неоднократно в 2016 году выезжал в командировки на территорию Российской Федерации. Это привело к неправомерному расходованию субсидии из федерального бюджета на содержание ФКП на сумму 1,3 млн рублей.





Более того, говорит источник, летать Щекачихин предпочитал с комфортом. Для себя и других неназванных сотрудников он заключил договор о комплексном обслуживании в VIP-зонах Шереметьево.





— В прошлом году руководитель ФКП заключил договор с АО "В.И.П.-Интернешнл", по которому ему предоставили услуги VIP-залов в терминалах F, E и D аэропорта Шереметьево, — говорит источник. — Это удовольствие обошлось бюджету в 337 тысяч рублей.





При этом объективных причин для больших премий вроде бы нет. По сравнению с прошлыми годами, фирма показала относительно невысокую прибыль в четыре миллиона. В прежние годы, согласно СПАРК, она составляла 12–18 миллионов. К тому же к работе предприятия есть серьёзные претензии и у других ведомств. Источник Лайфа в Ространснадзоре сообщил о результатах недавней ревизии. Инспекторы обнаружили, что автодорога, проходящая по контуру дамбы, содержится в плохом состоянии, что даже угрожает жизни автомобилистов.





Сложив расходы на шикарные командировки, VIP-залы и прочее, Счётная палата насчитала 3,9 млн рублей нарушений. Аудиторы составили отчёт по проверке и направили его в питерскую прокуратуру, чтобы та проверила их доводы. Эта сумма потенциально может превратиться в ущерб бюджету, если прокуроры подтвердят претензии палаты.





По данным Лайфа, прокуроры особенно заинтересовались банковскими счетами предприятия. А точнее — тем, как дирекция распорядилась федеральными субсидиями.





В прошлом году федеральный бюджет выделил дирекции субсидию в 347,5 млн рублей. Вместо того чтобы пустить деньги на текущую деятельность, руководители Дирекции КЗС частями переводили субсидию на депозит в банке и получали проценты.





— В результате на счёте КЗС образовался остаток субсидии в размере 1,8 млн рублей, — добавил источник. — Тогда как Бюджетный кодекс запрещает размещать бюджетные деньги на банковских депозитах и получать с них доход [в виде процентов].



