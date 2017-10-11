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К Костыгину пришли за миллиардом
10.10.2017
10 октября около семи часов утра оперативники «налогового» блока Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти и следователи второго (налогового) отдела второго управления (экономического) Следственного комитета Петербурга начали проводить обыски у трех лиц, непосредственно связанных с крупным сетевым ретейлером «Юлмарт».

НАО «Юлмарт» – российский ретейлер, основанный в 2008 году. До 2016 года считался крупнейшим в России онлайн-магазином. Однако из-за финансовых проблем уступил этот титул Wildberries. Компания управляется зарегистрированной на Кипре Ulmart Holdings ltd. Совладельцами последней выступают Donna Union Foundation Михаила Васинкевича (38%), а также Koshigi Ltd Дмитрия Костыгина и Svoboda Corp. Августа Мейера (62%).

Сотрудники пришли в квартиры известного дома на Шпалерной, 60, где проживают совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин и, с формальной точки зрения, кредитор «Юлмарта» – предприниматель Олег Морозов. Также обыск начался в квартире бывшего генерального директора «Юлмарта» Сергея Федоринова. Уголовное дело возбуждено в Следственном комитете Петербурга еще в середине июля 2017 года по части четвертой статьи 159.1 УК РФ – «Мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере».   

Чтобы понять истоки сегодняшних событий, необходимо вспомнить, что причиной финансовых проблем ретейлера изначально стал конфликт между акционерами. В конце 2015 года совладельцы Дмитрий Костыгин и гражданин США Август Мейер хотели, несмотря на экономический кризис, вкладывать деньги в развитие, а их компаньон Михаил Васинкевич выступил за сворачивание экспансии. После обмена исками Васинкевич призвал на помощь «А1» – юридический «спецназ» могучей «Альфа-Групп». Войдя в совет директоров «Юлмарта», «А1» заблокировала принятие стратегических решений в компании. Следом на юрлица компании посыпались банкротные иски. Впрочем, истцы – Олег Морозов и Балтийская электронная площадка – не скрывали, что переуступил им долг сам Дмитрий Костыгин.

Нестабильная ситуация дала основание вступить в борьбу за ценный актив Сбербанку, который ранее одолжил «Юлмарту» 1 млрд рублей. Кредитная организация объявила задолженность проблемной и потребовала у ретейлера досрочно вернуть деньги. После того как суд запретил списывать деньги до завершения спора, банк перешел на личности и в марте 2017 года потребовал миллиард уже от собственников «Юлмарта» – Дмитрия Костыгина, Августа Мейера и Михаила Васинкевича, а заодно с экс-генерального директора Сергея Федоринова. Однако ареста их имущества добиться не удалось, суд счел неубедительными ссылки на публикации в прессе, которыми Сбербанк пытался доказать связь между предпринимателями и зарегистрированной на Кипре Ulmart Holdings.

Другие банки также заявили о своих претензиях. Так, в начале октября был удовлетворен иск банка ВТБ о взыскании 653 млн рублей с Дмитрия Костыгина, который выступил поручителем по кредиту «Юлмарта».

Уголовное дело касается выданного в апреле 2016 года кредитного миллиарда, а мошенничество, по версии следствия, заключается в том, что в банковской заявке от имени НАО «Юлмарт» не было указано об уже имеющемся перед Дмитрием Костыгиным долге.

Следствие полагает, что к хищению могут быть причастны Дмитрий Костыгин и Олег Морозов, между которыми за месяц до перечисления денег был заключен договор цессии – уступки права требования, – на основании которого Морозов позже начал банкротить «Юлмарт».

Дмитрий Костыгин, Олег Морозов и Сергей Федоринов доставлены в Следственный комитет, на Мойку. Их уже начали допрашивать в присутствии их адвокатов. Всем троим будет выдвинут один ультиматум – или они идут на сотрудничество, или следователь заполняет три постановления о задержании на двое суток в качестве подозреваемых.

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