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Сабадаш пошел на второй срок
26.10.2017
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга во вторник вынес приговор бывшему руководству банка «Таврический» Сергею Сомову и Дмитрию Гаркуше, а также экс-сенатору и предпринимателю Александру Сабадашу. Если верить судье Юлии Котеневой, за красивыми вывесками и экономическими терминами стоит вполне обыденная схема вывода денег.

История этого уголовного дела началась в декабре 2014 года, когда банк «Таврический» прекратил обслуживание клиентов. Главой кредитной организации на тот момент являлся Сергей Сомов, членом правления — Дмитрий Гаркуша. Центробанк решил спасти банк и выделил на его оздоровление порядка 20 млрд рублей. А спустя несколько месяцев на пороге «Таврического» появились люди в масках. Силовики также пришли в офис компании «Ленэнерго», чьи депозиты находились на счетах организации. Следователей интересовал вывод из-под контроля ОАО «Ленэнерго» денежных активов на сумму свыше 1,4 млрд рублей.

В итоге по подозрению в преступлении были задержаны директор финансового отдела «Ленэнерго» Денис Слепов и гендиректор компании Андрей Сорочинский. В МВД же заявили — к незаконной схеме причастны менеджеры АКБ «Таврический». И в сентябре 2015 года сотрудники петербургского УФСБ задержали Сомова и Гаркушу. Их уголовное дело стало логичным продолжением истории с «Ленэнерго». А уже в 2016 года был назван главный в этой схеме — им следователи посчитали бывшего сенатора СФ и водочного магната Александра Сабадаша.

«Росбалт» ранее описывал преступную схему, по которой, если верить обвинению, деньги выводили из «Таврического». Банк якобы заключил серию кредитных договоров с компанией «Милан». Деньги должны были пойти на покупку импортного оборудования по производству стеклянных бутылок для завода «Ливиз» во Всеволожском районе Ленобласти. Его владельцем являлся Александр Сабадаш.

По условиям кредитов на счета в банке «Таврический» были перечислены долларовые и рублевые суммы: 1 млн 943 тыс. в американской валюте и 189,5 млн в отечественной. Гаркуша подписывал необходимые документы о зачислении денежных средств, а Сабадаш с Сомовым обсуждал условия предоставления кредитов и распоряжался похищенным имуществом.
После этого похищенные средства на основании фиктивного международного контракта якобы были переведены на счет компании «Ренессанс премьер» в Чешской республике. В итоге, по версии следствия, были похищены 189,5 млн рублей.

Сабадаш получил 7 лет за махинации с деньгами "Таврического": Подсудимым вменялось мошенническое хищение 6 млн долларов (189 млн рублей по старому курсу), перечисленных «Таврическим» в 2012 году на счет фирмы «Милан», аффилированной с ликеро-водочным заводом Сабадаша «Ливиз». Она обладала всеми признаками «пустышки» и плохими финансовыми показателями, ее возглавлял начальник службы безопасности «Ливиза» Черновол, а в качестве залога под кредит выступала сушильная машина еще одного актива Сабадаша — «ВЛК» (Выборгская лесопромышленная корпорация).

Эксперты установили, что кредитные договоры от имени Черновола были подписаны другим человеком. Деньги из «Милана» были переведены на чешский счет компании «Ренессанс премьер», учрежденной в 2009 году на Сейшельских островах, и впоследствии растворились на других офшорных счетах.

Рисковая кредитная политика привела «Таврический» к краху в конце 2014 года. В 2015-м временная администрация подняла кредитное дело «Милана» и нашла 22 кредитных договора, по которым компания не выплатила проценты и основной долг.

Ни один из подсудимых вину в мошенничестве в особо крупном размере не признал. По словам Сомова, с Сабадашем он знаком с 12 лет. Когда-то они планировали общий бизнес, но что-то не задалось. В мае 2013 года предприниматель обратился в банк за кредитом. Сомов подчеркнул, что лицензия банка позволяла выдавать кредит любому заемщику, а никакого ущерба учреждению нанесено быть не могло, потому что действия полностью умещались в нормативные требования Банка России.

Тот самый «Милан» имел хорошую кредитную историю и прибыль, а вся его финансовая отчетность проверялась банком. «Предъявленные обвинения не имеют законных оснований», — заключил Сомов в ходе допроса в суде.

Не признал вину и Гаркуша, который в «Таврическом» работал с 2006 года. В его обязанности ранее входила работа с корпоративными клиентами и физическими лицами. Обвиняемый отметил, что не видел никаких оснований для отказа в кредите «Милану», поскольку компания ранее своевременно выплачивала кредиты и никаких проблем не было.

О том же заявил и Сабадаш. В мае 2013 года он вновь обратился с просьбой кредита, который пошел бы на нужды «Ливиза». В 2014, как сообщалось, заключил с банком соглашения о переводе обязательств по кредитам на другие фирмы, в том числе и «Милан».

Судья Смольнинского районного суда Петербурга Юлия Котенева не поверила подсудимым и признала всех виновными. Обвиняемых подвели свидетели. По словам одного из них, зачастую выбор того, кому предоставлять кредит, делал исключительно Сомов. Свидетель Афанасьева сообщила, что никакой деятельности «Милан» не осуществлял, а бывшая сотрудница банка по фамилии Демидова заявила, что указание о выдаче кредитов исходило исключительно от Сомова и Гаркуши.

Еще один свидетель из числа работников банка «Таврический» показала, что в случае с «Миланом» в качестве залога принималось имущество, которое к тому моменту уже находилось в залоге. Его стоимость банк по каким-то причинам не проверял.

«Гаркуша лично сообщил, что проверял деятельность ООО „Милан“ и считает возможным выдать компании кредиты», — заявил свидетель.

В ходе прений обвинение просило Сабадашу 12 лет лишения свободы. Сомову и Гаркуше — по 10. Судья Котенева была менее строгой. На пятом часу чтения приговора — уже глубоким вечером — она назвала сроки.

Подсудимым назначено наказания в виде лишения свободы на срок 7 лет. Всем — в колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей.

Для Сабадаша это уже второй срок. В 2015-м Гагаринский суд Москвы приговорил его к шести годам колонии по делу о мошенничестве при возврате НДС на сумму 1,87 миллиарда рублей. Вместе с первым приговором он проведет в колонии 8 лет 6 месяцев.

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