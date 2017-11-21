Экс-ректора питерского Аграрного университета выводят на 450-миллионную аферу

C утра понедельника сотрудники следственного отдела ОМВД Пушкинского района провели серию обысков по делу о мошенничестве (статья 159 УК) с выделенным Аграрному университету средствами по линии грантов. Предполагаемый ущерб оценивается в 450 млн рублей.





По версии следствия, Василий Ефимов в рассматриваемый период купил две квартиры в Московском районе на сумму более 15 млн рублей. Хищения датированы периодом ректорства Виктора Ефимова. Свой пост после одиннадцати лет покинул в 2015 году, когда его книга «Мертвая вода» была признана экстремистской. Студентам и преподавателям она казалась сектантским бредом, но лежала в университетской библиотеке на правах учебного пособия. В настоящее время 69-летний профессор заведует кафедрой политологии и социологии.





Полиция Петербурга официально подтвердила обыски в связи с уголовным делом о мошенничестве в Аграрном университете. По версии главка, неизвестными лицами похищено более 1 млн. рублей.



Как сообщает 20 ноября ГУ МВД Петербурга и области, уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» возбуждено еще 26 октября.





По данным следствия, похищались денежные средства, полученные петербургским вузом в рамках программы развития инновационной структуры. Вероятно, имеется в виду инновационная инфраструктура. Во всяком случае, в 2011 году Минобрнауки выбрало 22 вуза-победителя открытого конкурса по отбору программ развития инновационной инфраструктуры. В список вошел и Санкт-Петербургский аграрный университет. Правилами конкурса было предусмотрено федеральное финансирование вузов на срок до трех лет с объемом до 50 млн рублей ежегодно.



«В настоящее время следствием установлено, что неизвестные лица, предоставив отчеты, содержащие заведомо ложные сведения о реализации программы, похитили более миллиона рублей», — уточняет ГУ МВД Петербурга и области. Задержание Виктора Ефимова главк не подтверждает.





Виктор Ефимов сообщил РБК об обысках у него дома и в квартире его сына. «Я, конечно, потрясен. Пришли утром с решением суда [на обыск]», — рассказал бывший ректор. По его словам, в квартире полиция не нашла ничего, кроме «карманных денег». Бывший ректор отверг подозрения в коррупции. «Я к этим хищениям точно никакого отношения не имею, это происходило уж точно без моего ведения. При мне все было жестко, точно и грамотно», — утверждает Ефимов.



По его словам, СМИ распространили «заказную» информацию о его причастности к хищению средств бюджетного гранта. «На мой взгляд, это дело явным образом заказное и надуманное. В 2011 году моему сыну было всего 20 лет, и никакого отношения к университету он тогда не имел. Пишут, якобы он купил две квартиры за 15 млн руб. Во-первых, это рядовые однокомнатные и двухкомнатные квартиры, которые стоят меньше. А во-вторых, при обысках он предъявил документы, что заработал эти деньги сам», — утверждает Ефимов.





Обыски также коснулись сына бывшего ректора — 28-летнего Василия Ефимова. Он работает в Аграрном университете доцентом, кандидат экономических наук.





Уголовное дело с упоминанием Ефимовых было выделено из материалов, наработанных службой экономической безопасности УФСБ Петербурга и Ленобласти. Чекисты плотно взялись за Аграрный в прошлом году. Ими последовательно были задержаны декан юрфака, начальник административно-правового управления и начальник управления капстроительства. Из-за уголовных дел досрочно лишился должности преемник Виктора Ефимова — Сергей Широков. Он продержался на доставшемся ему наследстве меньше двух лет. Летом 2017-го серию задержаний продолжил директор международного центра вуза.



