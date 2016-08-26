Псковская область - самый бедный регион России

Самым бедным российским регионом по благосостоянию семей признана Псковская область. Об этом говорится в исследовании рейтингового агентства «РИА Рейтинг».

Рейтинг регионов подсчитывался на основе «количества свободных денежных ресурсов», которые есть у семьи с двумя родителями и двумя детьми. Этот показатель высчитывался следующим образом: за основу была взята среднестатистическая заработная плата по региону. Затем из нее вычитался прожиточный минимум. Полученная сумма и считалась «свободными средствами» семьи.

Согласно данным рейтинга, в Ямало-Ненецком автономном округе у семьи с двумя детьми остается 91,2 тыс. руб., в Чукотском автономном округе — 89,9 тыс. руб., в Москве — 69,4 тыс. руб.

Также в первую десятку попали Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ненецкий автономный округ, Магаданская область, город Санкт-Петербург, Республика Саха (Якутия) и Камчатский край.

Хуже всего, по данным «РИА Рейтинг», дела обстоят у семей в Псковской области — у них после вычета прожиточного минимума остается 570 руб.

В то же время благосостояние российских семей с одним ребенком, которых в России большинство, заметно выше. В большинстве субъектов РФ «на руках» у этих семей ежемесячно остается от 20 до 50 тыс. руб. Самым большим остатком денежных средств в этом случае располагает семья из Чукотки (106,8 тыс. руб.). Регионов, в которых у семей остается меньше 10 тыс. руб., в России нет, следует из рейтинга.

В целом в исследовании отмечается, что благосостояние российских семей по итогам 2015 года ухудшилось в большинстве регионов. «Несмотря на то что средняя номинальная начисленная заработная плата выросла на 4,2%, объем свободных денежных ресурсов семей из-за инфляции сократился в подавляющем большинстве регионов», — говорится в исследовании.