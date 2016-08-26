Экс-мэр Сыктывкара Поздеев признан виновным

Бывший мэр Сыктывкара Иван Поздеев признан виновным в махинациях с земельными участками.

Согласно решению суда, Поздеев был приговорён к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Кроме того, экс-чиновнику назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.

«Вину в инкриминируемых деяниях Поздеев признал, деятельно раскаялся, что позволило сократить сроки следствия. Причинённый преступными действиями ущерб возместил в полном объёме. Кроме того, бывший градоначальник своими показаниями способствовал изобличению иных виновных лиц», – отметили в прокуратуре.

Напомним, что Поздеев возглавлял администрацию Сыктывкара с января 2011 года.

В сентябре 2015 года он был задержан по обвинению в злоупотреблении полномочиями при предоставлении земельных участков под строительство и по факту растраты муниципального имущества.

Своими противозаконными действиями Поздеев нанёс ущерб государству в размере 12,5 миллиона рублей.