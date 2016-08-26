Число погибших на озере в Карелии увеличилось до 14 человек

Спасатели обнаружили тела троих детей, пропавших в результате крушения лодок на озере Сямозеро в Карелии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Найдены три тела погибших детей. Таким образом, общее число жертв этой трагедии достигло 14 человек, только один из них взрослый», — сказал источник.

Эти сведения подтвердил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин, сообщает «Интерфакс». По данным агентства, поисковые работы завершены.

Ранее сообщалось о гибели 12 человек.