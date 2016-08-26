Лагерь, где отдыхали погибшие дети, выигрывал тендеры от мэрии Москвы

Чудовищной трагедией закончилась прогулка на лодках, в которую отправилась группа детей из карельского лагеря «Парк-отель «Сямозеро». В результате шторма лодки перевернулись, по последеним данным погибли 15 детей. Выжившие дети ночевали на берегу в ожидании спасения, едва не погибнув от переохлаждения. Как стало известно, ранее лагерь уже попадал в поле зрения властей из-за жалоб родителей. Лагерь регулярно выигрывал многомиллионные тендеры от мэрии Москвы.

Сам детский лагерь относится к компании KareliaOpen, которая организует детский и взрослый отдых в Карелии.

«ООО «КарелияОпен» представляет собой динамично развивающийся центр туристско-рекреационного комплекса Карелии, — говорится на сайте компании. — Чередование активитетов (пеший туризм, сплав на рафтах, трофи на внедорожниках, яхтовый переход на Соловки и пр.) и мест пребывания, а также общая широкая вариативность программ положительно сказываются на восприятии и эмоциях туристов, увозящих самые теплые воспоминания и впечатления о Карелии,

укрепляют позитивный имидж одной из туристических жемчужин России и позволяют увеличить срок пребывания туриста в Карелии со среднестатистических 2–3 суток до 10–15 дней».

Директором «КарелияОпен» является Елена Васильевна Решетова. «Газета.Ru» попыталась связаться с ней, однако она оказалась недоступна, у ее подчиненных также нет связи с Решетовой.

Между тем, по данным базы «Контур.Фокус», в 2014 году компания Решетовой получила выручку в 30 млн руб., а чистая прибыль «Парк-отеля «Сямозеро» составила 9,5 млн руб. Предприятие регулярно выигрывало тендеры департамента труда и социальной защиты населения Москвы на оказание детского отдыха.

Так, в 2016 году столичный департамент заключил с отелем контракт на 46 млн руб., в 2015-м было заключено три аналогичных контракта на общую сумму 43 млн руб.

Также компания Решетовой выигрывала тендеры карельского минсоцздрава на организацию детского отдыха. Всего с 2011 года с ООО «Парк-отель «Сямозеро» было подписано 19 контрактов на сумму 146 млн руб.

Между тем к ООО «Парк-отель Сямозеро» возникали претензии у Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Так, в 2015 году инспекторы ведомства входе внеплановой проверки выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей. Акт о нарушении и результаты проверки предприятие впоследствии пыталось опротестовать в арбитражном суде.

Всего же за последние три года к ООО «Парк-отель «Сямозеро» был предъявлен 21 иск на общую сумму 6,5 млн руб.