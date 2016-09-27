Орловский губернатор про поездку Ивана Грозного в Петербург

13 июля губернатор Орловской области Вадим Потомский объявил, что в рамках празднования 450-летия со дня основания Орла около театра «Свободное пространство» (бывшего ТЮЗа) будет открыт первый в России памятник Ивану Грозному, который считается основателем города. Позже из-за протестов местных активистов он пообещал отложить установку памятника и устроить опрос среди жителей Орла.

, Иван Грозный не убивал своего сына, а хотел спасти и вез к лекарю в Санкт-Петербург (основанный спустя 122 года после смерти царевича Ивана). Он также сказал, что в российской истории есть три «оболганных» великих человека: Иван Грозный, Петр I и Сталин.

Позже Вадим Потомский заявил, что его слова о поездке Ивана Грозного в Санкт-Петербург были оговоркой. По его словам, незадолго до этого он говорил о расположении памятников в этом городе.



«Говорилось про Петербург, и поэтому это как бы на автомате все и произошло», — цитирует Потомского ТАСС.

Губернатор пояснил, что цитировал письмо Ивана Грозного «боярину Юрьеву», в котором царь, по его словам, написал: «Я не могу ехать, царевич болеет, не могу ехать в Москву».

Речь, очевидно, идет о письме, которое Иван Грозный в 1581 году отправил из Александровской слободы боярину Никите Захарьину-Юрьеву и думному дьяку Андрею Щелканову. Говоря о болезни своего сына, царевича Ивана Ивановича, Грозный написал: «Нам докудова Бог помилует Ивана сына ехати отсюда невозможно».