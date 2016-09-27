Эрдоган собирается приехать в Санкт-Петербург

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Санкт-Петербург 9 августа, заявил турецкий вице-премьер Мехмет Симсек. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, Турция надеется сделать отношения с Россией «лучше, чем они были до крушения российского бомбардировщика 24 ноября».

Встретится ли Эрдоган в Санкт-Петербурге с президентом РФ Владимиром Путиным, Симсек не уточнил. Президенты обеих стран сообщили о намерении встретиться лично во время телефонного разговора в июне 2016 года.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что именно Эрдоган должен посетить Россию, поскольку его предыдущий визит был отменен после инцидента с Су-24.