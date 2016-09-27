Полпредом в СЗФО стал калининградский губернатор Цуканов Как сообщает пресс-служба Кремля, Цуканов отправлен в отставку по собственному желанию. Он станет полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе вместо Владимира Булавина.



Временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области Владимир Путин назначил руководителя Калининградского УФСБ Евгения Зиничева.



Уроженец Гусевского района Калининградской области, Цуканов возглавил регион осенью 2010 года, сменив на этом посту Георгия Бооса. В июне 2015 года Владимир Путин прекратил полномочия губернатора по собственному желанию и назначил его врио главы региона. В сентябре того же года в ходе выборов Цуканов набрал 70% голосов и вновь стал губернатором.



В июньском рейтинге эффективности губернаторов Фонда развития гражданского общества Цуканов оказался в восьмом десятке. Эксперты объяснили это снижением индекса промышленного производства в Калининградской области и сокращения средних номинальных зарплат.



При назначении Зиничева, очевидно, сыграло свою роль напряжение Кремля в связи с географическим положением Калининграда, отношениями России с НАТО и странами Прибалтики. Решили поставить силовика в стратегически значимом регионе, считают эксперты.



Официальная биография Зиничева не публиковалась. Известно лишь, что генерал-майор руководит управлением ФСБ по Калининградской области с июня 2015 года.



Как следует из данных Росреестра, у полного однофамильца нового врио губернатора Калининградской области Евгения Николаевича Зиничева есть участок в деревне Ящерово на берегу озера Валдай. В этом же районе рядом с резиденцией президента поселились приближенные к Владимиру Путину.

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Цуканов Николай Николаевич

