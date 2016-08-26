В Петербурге по требованию пенсионерки оденут статую Давида

Петербурженка Инна Львовна пожаловалась на статую обнаженного Давида у церкви святой Анны на Кирочной улице.

200-килограммовая копия статуи Давида была установлена во дворе лютеранской церкви святой Анны в мае 2016 года в рамках выставки «Микеланджело. Сотворение мира». Скульптура высотой пять метров выполнена из пластика.

О недовольстве женщины рассказали на сайте уполномоченного по правам ребенка в Петербурге. «Как можно было поставить этого мужика без порток в центре Петербурга, возле школы и церкви? Этот гигант портит исторический вид города и уродует детские души!» — говорила Инна Львовна.

На сайте также отмечается, что в личной беседе со специалистами аппарата уполномоченного Инна Львовна «подбирала не менее сочные эпитеты для описания Давида и тех эмоций, которые он в ней будоражил». Ей пытались объяснить, что обнаженные скульптуры стоят и в других местах Петербурга, но она была непреклонна. По ее мнению, статуя Давида не должна находиться рядом со школой.

Организаторы выставки «Микеланджело. Сотворение мира», открывшейся на территории церкви, в свою очередь, согласились прикрыть наготу Давида. В рамках акции «Одень Давида» горожан попросили присылать на почту идеи для костюма статуи.