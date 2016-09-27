Главу реставрационного холдинга "Интарсия" разыскивают за мошенничество

Президент реставрационного гиганта - группы компаний "Интарсия" Виктор Смирнов находится в розыске, а его бывший заместитель Дмитрий Соколов 27 июля помещен под домашний арест за мошенничество на 600 миллионов рублей при заключении контракта на реставрацию в Петербурге Дома со львами. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в октябре 2009 года генеральный директор ООО "Интарсия" Виктор Смирнов заключил контракт на выполнение полного комплекса работ по капитальному ремонту и реставрации дома Лобанова-Ростовского (так называемого Дома со львами), расположенного на Вознесенском проспекте, под пятизвездочный отель Four Seasons.

Дом Лобанова-Ростовского в Петербурге - бывшая дворянская резиденция, построенная в 1817-1820-х для князя Александра Яковлевича Лобанова-Ростовского.

В 2012 году заказчик в связи с нарушением сроков и требований выполнения работ расторг контракт с "Интарсией", но Смирнов вместе со своим первым заместителем Дмитрием Соколовым и неустановленными лицами изготовил подложные документы, содержащие неверные сведения об объемах выполненных работ, и представил их для оплаты заказчику, получив тем самым деньги в размере более 600 миллионов рублей.

Следователи квалифицировали это как "умысел на обогащение в личных целях путем обмана и хищения имущества заказчика". Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

В сообщении ведомства говорится, что в ходе проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий совместно с ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 27 июля 2016 года Соколов был задержан, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а в отношении Смирнова вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, и он объявлен в розыск.

"Интарсия" - одна из крупнейших реставрационных компаний Петербурга, занималась проектированием, строительством, реставрацией и реконструкцией объектов, в том числе первого корпуса Кремля, Константиновского дворца в Стрельне и Смольного собора, Эрмитажа, церкви в селе родителей президента Владимира Путина, Каменностровского дворца, библиотеки Генерального штаба Вооруженных сил РФ, Мюзик-Холла, Каменноостровского и Шуваловского дворцов, зданий Сената и Синода и т.д.

Одно время "Интарсию" называли близкой бывшему управляющему делами президента РФ Владимиру Кожину, в 2013 году Смирнов уступил контроль в строительном бизнесе своего холдинга миллиардеру Борису Ротенбергу.

