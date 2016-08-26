Путин доверил Калининградскую область своему охраннику

Назначенный врио губернатора Калининградской области Евгений Зиничев служил в Федеральной службе охраны и сопровождал президента РФ Владимира Путина в рабочих поездках с 2006 года.

Это следует из опубликованных агентством ТАСС фотографий.

На фотографиях Зиничев сопровождает Путина в поездке в Ярославль (2006 год, в подписи к фото Зиничев фигурирует как «сотрудник ФСО» (Федеральной службы охраны РФ), Иваново (2010 год, в подписи к одному фото Зиничев назван «сотрудник ФСБ», к другому — «сотрудник ФСО»).

На всех архивных фотографиях, опубликованных ТАСС, Зиничев находится в непосредственной близости к главе государства.

Напомним, Владимир Путин своим указом назначил Евгения Зиничева врио губернатора Калининградской области в четверг. Занимавший до этого пост губернатора с сентября 2010 года Николай Цуканов был назначен полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе.

В опубликованной в пятницу на сайте правительства Калининградской области официальной биографии Зиничева сообщается, что с 1987 по 2015 год он «служил на различных должностях в органах государственной безопасности». С 2015 года он возглавлял управление ФСБ по Калининградской области.

Отметим, по данным источников «Коммерсанта», ранее в ФСО также работали Алексей Дюмин, в феврале 2016 года назначенный врио главы Тульской области, и замминистра внутренних дел Дмитрий Миронов, назначенный в четверг врио губернатора Ярославской области.

«Господин Миронов так же, как и господин Дюмин, долгие годы проработал в ФСО и был близок к президенту Владимиру Путину. Господин Дюмин дослужился до заместителя начальника Службы безопасности президента РФ, а господин Миронов, как говорят источники „Коммерсанта“, являлся одним из адъютантов президента», — пишет издание. Как пишет газета, в 2013 году Дюмин стал генералом ГРУ Минобороны, а Дмитрий Миронов получил такое же звание в МВД (стал замминистра).