Вице-спикер петербургского ЗАКСа погиб в ДТП

В ДТП под Петербургом погиб заместитель председателя городского парламента Павел Солтан. Как сообщает ТАСС, факт подтвердили в Законодательном собрании города.

рагедия произошла около 18.00 на 43-м километре автодороги Парголово-Огоньки: столкнулись автомобили Mercedes и Тоyоtа. Павел Солтан погиб на месте, его жена и дочь госпитализированы. Всего в ДТП пострадали пять человек.

Источник в аппарате Законодательного собрания уточняет, что на месте аварии побывал председатель парламента Вячеслав Макаров, он подчеркнул, что происшествие будет тщательно расследовано.